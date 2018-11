Flerfaldigt Oscarsbelönade Guillermo del Toro (”The shape of water”) och ”Saturday night live”-favoriten Bill Hader är några av trettiotusen kända och okända filmälskare som skrivit under ett upprop om att bevara Filmstruck.

Den passionerat drivna amerikanska strömningstjänsten har under två års tid varit världens främsta leverantör av filmklassiker och art house-filmer. Ett himmelskt bröllop mellan den ledande kvalitetsfilmsleverantören Criterion Collection och Turner Classics filmarkiv, med över 1800 tillgängliga titlar för filmtjänstens abonnenter (även delvis i några europeiska länder).

Här har lyckliga filmnördar hittat allt från ”Casablanca” och "Citizen Kane” till exempelvis svårfunna japanska, grekiska och latinamerikanska rariteter som till och med varit svåra att hitta förr på dvd. Ett tematiskt upplagt smörgåsbord med elegant och professionell guidning.

Men den 29 november är det slut på filmfesten. Turners ägare Warner Media, som köptes upp av den multinationella jätten AT & T i somras, har systematiskt redan gjort sig av med andra mindre småbolag. Megakoncernen förklarar att de vill satsa mer på volym än på kvalitet och spetskompetens, vilket i förlängningen också lär komma att påverka juvelen i kronan, HBO.

Filmstrucks död är ett oroväckande tecken i tiden som angår fler än de amerikanska cineasterna. Hur skapar man relevans och sammanhang för dagens filmskapande, ofta besatt av filmens förgångna – om inte historien före ”Pianot” och ”Pulp fiction” finns tillgänglig? Någonstans?

Vad är det för mening om Netflix, som Washington Post påpekar, erbjuder Orson Welles sent omsider sammanställda film ”The other side of the wind” om man inte hittar mästarens andra verk? Hur pratar man om ”A star is born” om man raderar ut minnet av de tre tidigare versionerna? Filmhistorien riskerar att bli en angelägenhet enbart för slutna arkiv, cinematek, universitet och bibliotek.

Den frågan angår hela världen.

För den svenska publiken – som tvingas sicksacka mellan en uppsjö av olika strömningstjänster för att göra filmfynd - vore en samlad sajt av Filmstrucks slag och storlek, en våt dröm.