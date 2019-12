Helena Lindblad: Nils Petter Sundgren var en elegant, generös och betydelsefull filmfantast

Få har betytt lika mycket för samtalet om film i Sverige som Nils Petter Sundgren. Under sin långa tid som programledare för ”Filmkrönikan” i Sveriges Television förde han in en fläkt av den stora filmvärlden i Sverige. Han var en passionerad introduktör av filmkonst från när och fjärran, oavsett om han kom hem med reportage och intervjuer från glammiga festivaler som Cannes till sitt program eller med filmer som skulle visas i tv-rutan.





Nils Petter Sundgren var alltid något av en främmande fågel i det svenska filmlivet med sin avspända distans till kritiktrender och politisk korrekthet. En välklädd elegant och obotlig liberal som rörde sig mellan högt och lågt, som kunde försvara Åsa-Nisse-filmer i en berömd fejd med Harry Schein och samtidigt vara en passionerad Bergmanälskare.

En del av hans intervjuer med välkända regissörer ute i världen kunde ibland inledas med lätt skrattretande långa och pretentiösa frågor, men samtidigt demonstrerade han alltid en lättsam kärlek till filmen som just – film.

En gång på nittiotalet skulle jag resa till den stora panafrikans­ka filmfestivalen i Burkina Fasos röddammiga huvudstad Ouagadougou. När jag gjorde research hittade jag en tummad upplaga av Nils Petter Sundgrens bok ”På bio söder om Sahara”, ett initierat filmreportage från början av sjuttiotalet från ett antal gamla franska kolonier i Västafrika, som nyligen frigjort sig från kolonialmakten. Jag blev djupt imponerad av hans skarpa och icke-exotiserande skildringar av möten med filmer och deras upphovsmän.

I hans memoarer ”Inte bara bio”, som kom för 10 år sedan, är det fullt av festliga hågkomster från reportage- , festival- och intervjuresor där alla från porrstjärnan Linda Lovelace till filmparnassens höjdare ingår: Jean-Luc Godard, Jacques Tati, Luis Buñuel, Jacques Demy, John Cassavetes och Roman Polanski med många flera. Ett jacuzzibad tillsammans med en pårökt Peter Fonda ger en fantastisk bild av sjuttiotalets Hollywood.

Varje gång jag själv tycker att jag blir moraliserande eller mässande när jag skriver filmrecensioner brukar jag dra mig till minnes ett av Nils Petter Sundgrens favoritcitat från Frank Capra: ”If you want to send a message, try Western Union.”