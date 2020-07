Henrik Brandão Jönsson: Bolsonaro står på randen till totalitär makt i Brasilien

Första gången jag hörde någon vråla ”Bolsonazis” var vid en demonstration under presidentvalskampanjen 2018. Det kändes överdrivet att jämföra Bolsonaros anhängare med nazister. Dels förringar det nazistregimens brutala övergrepp, dels kan det missleda kritiken mot yrkesmilitären Jair Bolsonaro. Men sedan dess har två år passerat.

Tidigare i år visade regeringen sin vurm för Tredje rikets estetik när Bolsonaros kulturminister, teaterdirektören Roberto Alvim, möblerade om sitt kontor till en kopia av propagandaminister Joseph Goebbels kontor och spelade in en video med musik av Hitlers favoritkompositör Richard Wagner i bakgrunden. Videon var ministerns första offentliga framträdande som företrädare för Brasiliens kulturliv. Han parafraserade ett tal som Goebbels höll inför tyska teaterdirektörer den 8 maj 1933 i Berlin.

”Den brasilianska kulturen ska under det kommande decenniet vara heroisk och nationell. Den ska ha ett stort utrymme för känslomässigt engagemang, eftersom det är djupt kopplat till vårt folks brådskande ambitioner – annars är den ingenting”, sa den brasilianske kulturministern.

Teaterdirektören och den tidigare kulturministern Roberto Alvim fick sparken efter att ha kritiserats för att parafrasera ett tal som Goebbels hållit 1933. Foto: Eraldo Peres/AP

I Berlin hade Goebbels sagt: ”Den tyska kulturen ska under det kommande decenniet vara heroisk, romantisk och utan sentimentalitet och objektivitet. Den ska visa ett stort patos för det nationella och vara både nödvändig och bindande – annars är den ingenting.”

När kritiken kom menade kulturministern först att ”likheten var en ren tillfällighet” och anklagade sina meningsmotståndare för att använda sig av guilt by association. Men till slut fick han sparken.

Den brasilianska filosofen Marcos Nobre kom i våras ut med boken ”Ponto final - A guerra de Bolsonaro contra democracia” (”Punkt slut – Bolsonaros krig mot demokratin”). Han menar att man måste ta Bolsonaro på allvar och inte utmåla honom som en galen pajas. Bolsonaro har varit kongresspolitiker i nästan tre decennier. Han är ingen outsider. Marco Nobre menar att kraften i stället bör läggas på att granska Bolsonaros försök att ändra de demokratiska institutionernas uppgifter, för att få dem att arbeta i strid med det de är till för.

Bolsonaros huvudfiende är Högsta domstolen. Bråket inleddes redan innan han hunnit svära presidenteden, då en av domstolens elva domare sa att konstitutionen kunde hindra honom från att tillträda om han inte följde de demokratiska principerna. Bolsonaros yngsta son, den 35-årige folkvalda parlamentarikern Eduardo Bolsonaro, hotade då att hans pappa kunde upplösa Högsta domstolen om han så ville.

När domstolen senare godkände en lag som gör homofobi och transfobi till ett brott förvärrades relationen. En stor del av bolsonarismens stöd finns hos pingstvännerna som utgör nästan en fjärdedel av Brasiliens väljare. De fruktar att deras pastorer kan straffas om de predikar mot homosexualitet.

En kvinna bär en t-shirt som porträtterar Bolsonaro som Hitler under en protest mot rasism. Foto: Lincon Zarbietti/DPA

En av Bolsonaros främsta finansiärer är mångmiljonären Edgard Corona, ägare till Brasiliens största fitnesskedja Smartfit med över 800 anläggningar i Latinamerika. När guvernörerna tvingade lokalerna att stänga för att hindra spridningen av covid-19 tecknade Bolsonaro ett dekret som tvingade dem att hålla öppet. Guvernörerna motsatte sig beslutet och fick Högsta domstolen på sin sida. I en övervakningsvideo från ett ministermöte i april visar Bolsonaros dåvarande utbildningsminister, Abraham Weintraub, sin ilska över guvernörernas beslut och pekar mot domstolsbyggnaden när han vrålar:

– För min del kan vi slänga slöddret (guvernörerna) i fängelse och börja med domarna i Högsta domstolen.

Weintraub har varit en av de mest högljudda högerextrema rösterna i regeringen. Han har lett förföljelsen av Brasiliens hundratusentals lärare och menar att det är varje elevs rätt att filma en lärare med vänsteråsikter och skicka in videon till utbildningsdepartementet. Weintraub står nu under utredning för uppvigling gentemot rättsstaten och tvingades under midsommarhelgen lämna sin ministerpost. När en parlamentariker från oppositionen krävde att hans pass skulle beslagtas tog han det säkra före det osäkra och flydde till Miami, USA.

Bolsonarismen har en ledstjärna i självutnämnde filosofen Olavo de Carvalho, en 73-årig före detta astrolog som sedan 15 år tillbaka bor i USA med sin fru och vapensamling. Det spelar ingen roll att han på allvar hävdar att The Beatles texter skrevs av den tyska filosofen och marxisten Theodor Adorno. Olavo de Carvalho är Bolsonaros politiska guru. Han står bakom flera ministerutnämningar i regeringen och Bolsonaro brukar skylta med hans böcker när han håller sina veckovisa livesändningar på sociala medier. Olavo de Carvalho är bolsonarismens hybrid av Joseph Goebbels och Steve Bannon.

När medier anklagade Bolsonaroregeringen för att flörta med nazismen gick utrikesminister Ernesto Araújo ut till regeringens försvar och menade att det var omöjligt, eftersom nazismen, enligt honom, var en vänsterrörelse.

Varje söndag demonstrerar extremhögern utanför Högsta domstolen i Brasília och kräver att den stängs. Varje söndag dyker Bolsonaro upp och ger dem sitt stöd. I förra månaden flög han över i en militärhelikopter som hotfullt hovrade ovan den modernistiska domstolsbyggnaden ritad av Oscar Niemeyer. Han vinkade till sina anhängare som bar en flagga som symboliserar integralismen – en brasiliansk fasciströrelse som bildades 1932 och hämtade sin inspiration från Mussolini.

På en av banderollerna stod det ”Upplös Högsta domstolen och kongressen nu!” När helikoptern landat lånade Bolsonaro en häst av en kravallpolis och red fram till sina anhängare. Det dröjde inte många timmar innan en av domarna i Högsta domstolen reagerade. I ett brev till sina kollegor varnade Celso de Mello för att Brasilien håller på att bli som under Weimarrepublikens slutskede i Tyskland, då Adolf Hitler upplöste de demokratiska institutionerna.

”Med reservation för proportionerna, verkar det som om Ormens ägg, det som hände i Weimarrepubliken (1919–1933), är på väg att kläckas i Brasilien”, skrev Celso de Mello. Han fortsatte: ”Det är nödvändigt att göra motstånd mot destruktionen av den demokratiska ordningen, för att undvika vad som hände i Weimarrepubliken när Hitler, efter att ha blivit folkvald och utsedd till kansler, inte tvekade att bryta Weimars progressiva, demokratiska och innovativa konstitution, och införa ett totalitärt maktsystem i landet.”

Det kan tyckas som om trettiotalets kusliga stämning har lagt sig över södra halvklotets största land. I riksdagsvalet den 31 juli 1932 fick NSDAP 37,3 procent av rösterna och blev landets största parti. Enligt den senaste opinionsundersökningen stöds Bolsonaro av 32 procent av befolkningen. Filosofen Marcos Nobre menar att de 68 procenten som inte gillar Bolsonaro bör enas, oavsett övriga meningsskiljaktigheter.

– Vi kan ha oöverkomliga skillnader som gör att vi inte äter en söndagsmiddag ihop, men vi måste slå oss samman mot detta större hot, säger han.

Brasilien är, förutom Nigeria, det land i världen med flesta antal svarta. Det är ett arv från den transatlantiska slavhandeln som under kolonialepoken förde fem miljoner kidnappade afrikaner till Brasilien. Av landets befolkning på 210 miljoner invånare räknas i dag 110 miljoner vara svarta eller bruna. Vita är i minoritet. Ändå är 75 procent av de som den brasilianska polisen dödar varje år svarta. Det oproportionerliga dödandet av svarta gör att kvävningen av George Floyd i Minneapolis väckt liv i den svarta medvetanderörelsen i Brasilien.

Vad har Jair Bolsonaro gjort för att uppmärksamma polisvåldet?

Under sin livesändning på sociala medier veckan efter Floyds död drack han demonstrativt ett glas mjölk och skålade med sina följare. Att dricka mjölk har blivit en symbolisk gest som vit makt-rörelsen ägnar sig åt i Trumps USA. Att Bolsonaro upprepar handlingen i Brasilien, där alltså svarta och bruna är i majoritet, visar att han menar allvar.





Det har blivit svårare att blunda för varthän det här landet barkar.

