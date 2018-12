Det är tidigt nittiotal och hemmets videobandspelare går varm. Hyrfilmerna avlöser varandra, den stora favoriten heter Steven Seagal. Titlar som ”Nico: Above the Law”, ”Hard to Kill” och ”Under belägring” konsumeras med sällsam njutning. Den buttre aikidoexperten i svart hästsvans tar livet av fiende efter fiende. De tar aldrig slut, ständigt finns ett nytt hot på lut, nya nackar som måste vridas med en liten knyck, nya struphuvuden att slå in. Steven Seagal har förmodligen påverkat min syn på vad det innebär att vara man mycket mer än vad jag varit medveten om. Den ständiga beredskapen, hänsynslösheten, den tysta slutenheten.

Under det senaste decenniet har en rad kvinnor trätt fram och anklagat Seagal för upprepade våldtäkter, sexuella trakasserier, till och med trafficking. Jag stirrar på fotografier på den i dag korpulente, mustaschprydde mannen i tonade solglasögon. Vad var du för en förebild, frågar jag mig, vad gjorde du med mig?

När jag varit runt och pratat om min romantrilogi om maskulinitet har jag flera gånger fått en fråga som ärligt talat varit svår att svara på. Jag, som ägnat flera år åt att grotta ner mig i den ena maskuliniteten mer destruktiv än den andra, vad har jag för positiva exempel att lyfta fram? Var finns de goda motbilderna till allt det hatiska och maktfullkomliga? Och är det ens möjligt att kombinera traditionellt maskulina uttryck med progressiva värderingar?

Henrik Bromander Foto: Jessica Segerberg

De funderingar jag en gång i tiden ville få svar på när jag började skriva på trilogins första bok ”Riv alla tempel”, om muskelberget Johans resa ner i steroidernas svarta helvete, visade sig bara ha lett till än fler undringar, ännu djupare mysterier.

Vi ser i dag ett stort uppsving för intresset kring mannen som fenomen, för sökandet efter vad vissa kallar ”en ny manlighet”. Psykologen Jordan B Peterson drar tusentals till sina föreläsningar om jämställdhetens problem och bjuds in till Skavlan, Alexander Bard talar på mansläger där deltagarna ska finna sin inre fallos och på Youtube har etnonationalisten The Golden One en trogen följarskara av unga västerländska män som manas bygga sina kroppar inför kommande strider och avstå pornografi eftersom det gör dem passiva.

Gemensamt för dessa tre ganska disparata fenomen är att de på ett eller annat sätt kan beskrivas som en del av en radikal höger, en höger som inte sällan kombinerar antifeminism med invandringskritik men framför allt delar en analys av den moderna mannen som svag och feminiserad och en vilja att återföra honom till att vara samhällets rättmätiga härförare.

Att det existerar en koppling mellan traditionellt maskulina uttryck som styrketräning och kampsport och högerradikalism är ganska tydligt. Självklart är den stora massan av fighters, instruktörer och självutnämnda gurus mer eller mindre opolitiska, men tar de ställning kan man ge sig tusan på att det är med en Make America Great Again-keps på huvudet eller genom att sänka ett stort glas mjölk, en vid det här laget ikoniserad alt right-markör. För mig som tränat thaiboxning i många år och har ett djupgående kampsportintresse är detta bekymmersamt.

Varför tar så få män i de här kretsarna ställning för progressiva värderingar?

Ett svenskt exempel skulle i viss mån kunna vara den professionella wrestlaren Conny Mejsel, som för några år sedan väckte uppståndelse med sina oborstade videos där han kombinerade öldrickande och Göteborgsk arbetarklassromantik med att deklamera att feminism och antirasism minsann är ”vanligt folkvett”. Conny Mejsel fick motta mycket kärlek från kretsar långt bortom wrestlingvärlden, men också en hel del ovett. I dag har han försvunnit från sociala medier och slutat med fribrottningen. Det känns tommare utan honom.

För att få svar på några av mina frågor träffar jag Fredrik Edin: journalist, forskare, kampsportutövare och en av personerna bakom det mytomspunna Centrum för Nihilistiska Studier. Jag lärde känna Fredrik när han öppnade tidningen Arbetarens kultursidor för på den tiden förvånansvärt fördomsfria reportage om mixed martial arts, vilket kändes uppfriskande för en vänstertidning, men skapade en hel del ilska från läsare som klagade på våldsförhärligande och cynism.

– Kampsport är en främmande grej för många inom vänstern, vilket till viss beror på klass. Många som sysslar med kampsport är arbetarklass, medan skeptikerna ofta är medelklass och uppåt. I viss mån är ju kritiken berättigad, mot de stora MMA-organisationernas profitintresse, men det är också mycket moralism”, säger Fredrik Edin.

För några år sedan väckte en annan text han skrivit där han hyllade komikern Russell Brands kritik av kapitalismen också en del ont blod.

– Visst, Russell Brand uttryckte sig ibland jäkligt korkat i början av sin karriär och har väl inte den allra djupaste marxistiska analysen. Men om han får en av hundra att få upp ögonen för behovet av att jobba för ett annat samhälle, då är det ju mer värt än alla vänstermedieprojekt tillsammans. Och Russell Brand når många. Alla som når utanför den lilla vänsterbubblan borde uppmuntras i stället för att nagelfaras.

The Golden One

Däremot är han tveksam till att vänstern borde ha sin egen The Golden One.

– Man får se upp för att bli för reaktiv i förhållande till högern, det är farligt. I stället för att kopiera vad de gör borde man börja i andra änden. Vad som helst som funkar är bra, även om det inte är fläckfritt.

Fredrik Edin ser dock en stor potential i kampsport i förhållande till destruktiv maskulinitet.

– Ta thaiboxning till exempel, du vill oskadliggöra din motståndare och du använder ganska brutalt våld för att nå ditt mål. Men på klubbarna finns en väldig ömhet och omtänksamhet mellan dem som tränar. För unga killar kan det vara en chans att öva på sin hänsynsfullhet och få visa både sin hårda och ömma sida, det ska man inte underskatta.

– Kampsportklubbar utgör i sig ett sammanhang för många unga män som annars kanske hittat den gemenskapen i kriminella gäng. I bästa fall drivs klubben som en ideell förening där man får en demokratisk fostran på köpet och det finns ett likabehandlingstänkande. Tyvärr går utvecklingen mer och mer mot vinstdrivande klubbar som elitsatsar, och då blir det en annan stämning, det är en annan människosyn.

Hur är man en bra man?

– Man kan jämföra med sopsortering. Sopsortering löser inte klimatkrisen, för det behövs storskaliga politiska lösningar, precis som med avskaffandet av patriarkatet. Men det behövs också förändringar på den personliga nivån, som att ta ut hela sin föräldraledighet, att dela på ansvaret i hemmet och överlag tänka på hur man beter sig och uttrycker sig.

På tal om klimatkrisen – bleknar inte allt inför det förestående hotet om civilisationens, kanske hela planetens, möjliga slut? Blir inte en växande högerpopulism och en allt mer aggressiv maskulinitetsrörelse i form av allt från incels till nätfenomen som Gamergate som en droppe olja i ett hav fyllt av plaster och döende fiskar? Om mänskligheten ska ha någon chans att lösa den akuta, livsavgörande utmaning den står inför måste män som grupp ta sitt ansvar och bli en del av den förändringen, inte minst för att makten fortfarande ligger i våra händer.

En som forskat kring detta är Martin Hultman, docent i vetenskaps- teknik- och miljöstudier från Umeå universitet verksam vid Chalmers. Nyligen kom han och medförfattaren Paul M Pulé ut med boken ”Ecological Masculinites” (Routledge). Boken kartlägger tre maskuliniteter i förhållande till miljön och klimatet; industrimodern maskulinitet, ekomodern maskulinitet och ekologisk maskulinitet.

– Den industrimoderna maskuliniteten är det i många länder dominerande manliga sättet att se på naturen som något att exploatera och erövra, berättar Martin Hultman när jag ringer upp honom.

– Det här tänkandet har präglat många företagsledare inom exempelvis fossilindustrin där man vägrat se sin egen del i hur livet på vår planet riskerar att dö ut som en konsekvens av ens agerande. Ur denna maskulinitet är den samtida organiserade klimatförnekelsen sprungen, som i sin tur har nära band med högernationalismen.

– Den ekomoderna maskuliniteten är ett slags modifiering. Den innebär ett erkännande av utmaningarna på miljöområdet men också värderingar om att i största mån bevara status quo genom marknadslösningar som grön ekonomi och klimatsmart företagande. Den ekomoderna maskuliniteten innebär att visa beslutsamhet och hårdhet kombinerat med inslag av medkänsla, vilket innebär ett konserverande av det dominerande samhällssystemet.

Bokrecension: Alexander Bards ”Digital libido” visar högerflummets återkomst

Ett exempel på den ekomoderna mannen kan sägas vara den gamla kroppsbyggaren, skådespelaren, numera politikern Arnold Schwarzenegger, som Martin Hultman studerat i sin forskning.

– Det intressanta med Schwarzenegger är att han verkar förändras i takt med att den rådande mansbilden förändras. På åttiotalet när Ronald Reagan var president och det rådde en allmän konservatism i samhället var Schwarzenegger en våldsam filmhjälte som gick till attack mot USA:s fiender världen om och dödade terrorister och diktatorer på löpande band med sammanbiten min.

"Dagissnuten" med Arnold Schwarzenegger. Foto: Scope Features / IBL Bildbyrå

– På nittiotalet skedde ett skifte där Schwarzenegger dels kunde driva med sin egen image på ett ironiskt distanserat sätt, dels visa sin vårdande och mjuka sida i filmer som ”Dagissnuten”. Ömheten var dock villkorad och kunde när det passade sig bytas ut mot aggressiv hårdhet. Efter millennieskiftet omskapade han sig återigen och blev i medierna framställd som en oväntad miljöhjälte under sin tid som guvernör i Kalifornien.

Det hela rörde sig dock enligt Hultman till stor del om en kosmetisk förändring. Schwarzenegger utmanade inte på något avgörande sätt de stora industrierna och företagen, något som skulle krävas för en sant ekologisk omställning. Tvärtom var en av hans viktigaste sponsorer bilmärket Hummer. Schwarzenegger lät dock bygga om sitt eget fordon till att kunna tankas på vätgas.

Vad innebär då ekologisk maskulinitet, är det att betrakta som en del av en progressiv maskulinitet?

– Ja, i den meningen att den innebär en omställning till ett mer omtänksamt och ödmjukt förhållningssätt gentemot människor och natur samtidigt. Den ekologiska maskuliniteten är sprungen ur sjuttiotalets miljörörelse och innebär ett aktivt ifrågasättande av ständig tillväxt och förespråkar i stället ett liv med naturen som en del av vardagen.

Det hoppfulla med de tre maskuliniteterna är att det enligt Hultman är möjligt att röra sig mellan dem, att i en situation i livet vara i den industrimoderna maskuliniteten men i en annan situation anamma ekologisk maskulinitet. Mansrollen behöver alltså inte vara statisk och ofrånkomlig, förändring kan äga rum.

– Om man tar Schwarzenegger som exempel så är det väldigt intressant, för det finns saker med hans agerande i dag som pekar mot en mer ekologisk maskulinitet. Som att han blivit vegan av miljöhänsyn, att han aktivt stöttat flera rättsfall mot företag och delstater som inte följer Parisavtalet. Hans agerande kan vittna om en mer djupgående förändring. Just den vårdande aspekten av ekologisk maskulinitet är intressant.

– Den feministiska omvårdnadsteorin utgår från att alla människor är kapabla att agera med omvårdnad gentemot fler än de själva. För män har det traditionellt varit ganska snävt vad som är accepterat att visa kärlek och vördnad för, som sin bil, ett fotbollslag eller kanske nationen.

– En ekologisk omställning skulle kunna rikta om de här känslorna till att gälla naturen i sig. Det finns mycket potential i mäns outnyttjade omvårdnad.

Martin Hultman ser trots allt hoppfullt på framtiden.

– Det pågår en generationsväxling, allt fler unga killar tar miljöfrågor på väldigt stort allvar. Klimatförnekelse är snarare stort hos män som är femtiofem och äldre. Och även om vissa undersökningar visar att färre unga killar väljer att kalla sig feminister är det ett faktum att fler av dem är villiga att dela på ansvaret i hemmet och är måna om att bete sig schysst gentemot varandra.

Jag biter hårt i tandskyddet och kontrollerar så att suspensoaren sitter ordentligt. Det piper till i timern. Min blick möter min motståndares och vi rör lätt vid varandras handskar, så är ronden i gång. De närmsta tre minuterna kommer vi försöka ge varandra så mycket stryk som möjligt. Det finns andra jag sparras med som är snällare, det finns de som är duktigare, mer tekniska. Sparringen med den här personen är speciell, den frammanar en ovan känsla av ren och skär skräck. Om jag inte försvarar mig kommer jag i värsta fall slås medvetslös, eller få ett brutet revben. Så jag försvarar mig. Och slår och sparkar tillbaka. De tre minuterna går snabbt. Efteråt går en skön våg av adrenalin genom kroppen. Det gick, jag gjorde det, vi gjorde det.

Thaiboxningen har förändrat mitt sätt att se på mig själv och min omvärld, på gott och ont. Efter alla dessa år är det för sent att backa bandet. Möjligen kan den ha spätt på några av mina sämre sidor, men framför allt har den gett mig en trygghet som jag tagit med mig in i skrivandet. Att jag skulle kunna skriva om maskulinitet på ett så öppet och rakt sätt som möjligt krävde en stabil bas, en grund att stå på. Kanske är det så att man måste befästa vissa värden och uttryck för att också kunna välja att röra sig bort från dem. Jag vet inte. Jag smörjer in mina buckliga smalben med liniment och gör mig redo för nästa rond.

Vissa röster inom maskulinitetsdebatten verkar vilja ta avstånd från alla typer av våld. Det är ett synsätt som Marco Vega inte riktigt håller med om. Marco är grundare av Mansgruppen i Malmö och föreläser ofta ute i skolorna om normer och maskulinitet. Han har också mångårig kampsportbakgrund inom bland annat karate och kickboxning.

– Jag tror det är farligt att förneka vissa sidor hos människan, som att tro att man kan få bort våldet helt ur tillvaron. Då skulle man förlora många unga killar, de skulle sluta lyssna på ens argument, säger han när vi ses.

– Kontrollerat våld som kampsport är inget dåligt i sig. Du måste titta på varför någon använder våld, syftet med våldet. En man som misshandlar människor i sin omgivning på grund av upplevd maktlöshet är något annat.

Han liknar våra normer vid en box av möjliga beteenden vi har att röra oss i.

– För unga killar i dag är den boxen väldigt liten, det är snävt definierat vad som är okej att göra. Samtidigt har feminismen breddat boxen för kvinnor, i dag har de mycket större valmöjligheter.

När Marco Vega är ute på skolor och pratar med grupper av unga män jobbar han mycket med att dels få dem att förstå hur begränsade de är av sina förhållandevis små boxar, dels hur mycket de har att vinna på att bli en del av breddandet av den där boxen.

Genom det han signalerar med sitt yttre och den livshistoria han har som före detta kriminell har han relativt lätt att nå fram till unga killar på glid och få dem att prata om saker som deras lärare aldrig lyckats med. Sin egen bakgrund beskriver han som ett spänningssökande kombinerat med samhällshat. Men framför allt gav kriminaliteten för första gången känslan av att äga sitt eget liv.

– Malmös kriminella värld var väldigt annorlunda då, mer oskyldig. Det fanns fler oskrivna regler, en tydligare hierarki. Unga killar lärde sig av äldre killar, det fanns en intern kontroll.

Hur ser det ut nu?

– Väldigt annorlunda, alla hierarkier har fallit. Det är som en fritidsgård utan fritidsledare. Tonåringar dödar varandra över en oförrätt. De äldre kriminella har svikit dem, de tar inte sitt ansvar, och resten av samhället har också svikit de här killarna. Bara i år har elva personer skjutits ihjäl här i stan.

Graven ligger en bra bit utanför Tokyos stadskärna, jag får byta tåg flera gånger. När jag går in på begravningsplatsens expedition och frågar efter Yukio Mishima blir de bekymrade. Det Mishima gjorde, kuppförsöket, det offentliga självmordet, har dragit skam över familjen och nationen och man visar ogärna var hans sten finns. Men eftersom jag kommer så långväga ifrån gör man ett undantag. Ensam framför den ganska anonyma graven står så jag stilla en stund under pinjeträden innan jag överlämnar en flaska saké och tackar för allt. Det känns både högtidligt, kusligt och lite löjligt.

Vad är det med Mishima som fascinerar? Ännu en av dessa högermän som gjorde kroppen till ett projekt, ja. Men också något annat. Normupplösandet, homosexualiteten, styrketräningen som en väg ut ur vårt kvävande moderna nyttosamhälle. Mishimas böcker genomsyras av en dyrkan av skönhet och en vördnad för det levande, det som ska dö. En vördnad för naturen, om man så vill. För Mishima blev den kroppsliga förändringen han inledde under sextiotalet en återvändsgränd som tog sin ände i en högerextrem kampgrupp. Men det han lämnat efter sig kan lika gärna peka åt andra håll, åt det löftesrika, sköna och radikalt nyskapande.

Jag har själv inget entydigt svar på exakt hur en progressiv maskulinitet bör se ut. Men jag tror det är fel väg att gå att välja bort och selektera bland de många uttryck för att vara man som existerar i dag. Jag tror på att lösa upp de dikotomier som den reaktionära högern tvingar på oss, ett motsatstänkande i alfa- och betatermer, där det inte går att vara till exempel hypermaskulin och antisexist eller antirasist på samma gång. Låt oss i stället verka för en mångfald av sätt att vara bra män på, en mångfald utan motsatser eller uppdelningar.

Som en av få svenska texter om styrketräning och kraftidrott var Sven Lindqvists självbiografiska essä ”Bänkpress” en inspiration när jag skrev ”Riv alla tempel”. Hans text är värd att återvända till i dag, för de många skarpa formuleringarna som går att applicera på den rådande debatten om vart mannen är på väg. Vid ett tillfälle i boken diskuterar Lindqvist styrketräning med en gammal vän från sextiotalets demonstrationer. Vännen är tveksam till träningen, som han ser som en skamlig egotripp med kroppen som enda mål. Demonstrationerna å andra sidan, hade helt andra, mer högstående mål. Lindqvist invänder: ”Är inte alla krävande ställningstaganden egotrippar i den meningen att det är en ny bild av jaget, av ego, man vill förverkliga? Det är inget att skämmas för (...) Det är inte träningen som skapar målen. Det är människorna. Det är du själv.