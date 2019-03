I november 1992 hade ärevördiga New York Times upptäckt grunge och publicerade ett slanglexikon. Hur pratade egentligen de utomjordiskt coola Seattlemusikerna? Jo, mindre coola människor kallade de ”lamestains” eller ”cob nobblers”, slitna ylletröjor var ”fuzz” och i Seattle hängde man inte med varandra, man var ”swingin’ on the flippity-flop”.

Finfina ungdomsuttryck, inte sant, kära läsare?

Problemet var bara att orden inte fanns innan reportern ringde Megan Jasper, som jobbat i receptionen på skivbolaget Sub Pop. Hon hittade på och blev, förstås, en lokal hjälte när tidningen kom ut. Numera är hon vd på Sub pop och, berättar hon i podden ”The Allusionist”, är fortfarande förtjust i luriga upptåg.

Själv tycker jag att lurandet lite för ofta blir status- och maktmarkerande, en sorts intellektuell mulning av dem som inte fattar. Men ibland...

I juli 1995 hade ärevördiga Dagens Nyheter upptäckt... mig och lockat med sommarjobb. Jag satt på uteserveringen vid lunchmatsalen och försökte låta bli att visa hur nervös och stolt jag var. Ett gäng unga vikarier snackade och garvade så högt att en äldre medarbetare till slut kom fram.

– Nu får nu faktiskt visa lite respekt, sa han och gjorde en gest mot den blomsteromgivna, runda vattendamm som glittrade bland lunchborden.

– Här vilar många av Dagens Nyheters allra största.

Han berättade att den som varit anställd i minst 25 år, och fått styrelsens godkännande, hade rätt att bli strödd just här – i DN:s egen minneslund. Både Jolo och Bang var strödda här, fick vi veta, och Tingsten (men inte Lagercrantz).

Här vilar Herr B. Till slut fann han en deadline som inte gick att missa

Vi tystnade och jag såg för mitt inre öga hur jag själv en dag skulle komma till vila här, strax bakom konstverket ”Friheten vår lösen”. Kanske med en liten plakett fastskruvad i det sextiotalsbetongen: ”Här vilar Herr B. Till slut fann han en deadline som inte gick att missa” kunde det stå, eller: ”Döden, sa du? Stor grej. Jag lämnar vid lunch”.

Det tog inte många sekunder innan vi förstod att han skämtade. Någon HR-service post mortem tillhandahåller inte DN. Däremot en allt äldre, och allt mer irriterande, kåsör som gärna nämner för vikarier att om de levererar riktigt bra i minst ett kvartssekel kan de få plats i den ärevördiga lund som heter ”Andra sidan” – men som alla kallar ”Tvåan”.

”Vi ses där!” brukar han utropa, han som ser ut och låter precis som jag – men som måste vara någon annan. För en gång, på en uteservering för tjugofyra år sedan, lovade jag mig själv att aldrig, aldrig bli så här gammal.

