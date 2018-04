Herr B: Ibland lyssnade jag så högt att jag inte ens var tjock längre

Jag borde be Lilla B sänka volymen. Det har blivit sent, faktiskt för sent för att lära grannarna att älska Trixie Mattels dragcountry-dänga ”Moving parts” som vi älskar Trixie Mattels dragcountry-dänga ”Moving parts”.

Jag borde verkligen säga till, men vill inte. Hög musikvolym är en ungdomlig rättighet.

Ibland, när jag var yngre och ensam i mitt pojkrum, lyssnade jag så högt att jag inte ens var tjock längre. Och att jag nuförtiden hör lite taskigt är ett skäligt pris för de där plötsliga ljudbomberna av självförtroende.

Dessutom verkade artisterna inte bry sig ett skit om att jag var ensam. En del till och med rekommenderade det: "To obtain maximum joy from this lp please play very loud, very late, very alone and with the lights turned down very low" stod det på en albumbaksida.

Ja, kära läsare, vilken liten eländig mänskospillra jag hade varit utan popmusik. Varenda motgång i mitt liv, varje sorg och all skam har lindrats och läkts ut med musik.

Under en period var jag så illa däran att jag dagligen besökte någon av skivaffärerna på S:t Eriksgatan och köpte breakbeats-samlingar med allt mer (och oftast rimligt) obskyra funk- och soullåtar som jag sedan metodiskt lyssnade på framför skivspelaren. Vilt svängande, framåtpekande dansmusik för en som satt helt still och inte alls tänkte på döden. Men ska man, som jag brukar säga, syssla med bisarr och okaraktäristisk självmedicinering kan man hamna sämre än i det tidiga, amerikanska sjuttiotalet.

En utveckling som mitt unga jag inte hade förlåtit mig är vandringen mot allt mer gladlynt musik. Då, på 80-talet, var allt svart (både omslagen och sinnelagen). ”My outlook of life shifts between darkness and shadowy light” sjöng David Sylvian när jag gick i gymnasiet.

Nuförtiden är jag nöjd om musiken är glad och inte alltför töntig – vilket händelsevis också är typ det enda jag själv önskat mig att vara här i världen (förutom underskön, då).

Och fortsätter den här utvecklingen mot mer och mer lättviktig musik, och sämre och sämre hörsel, lär det finnas ett ålderdomshem i Stockholmstrakten som om några decennier får höra ”Hallonsaft” med Smurfarna så jävla högt att säkerhetsdörrarna sprängs och tänderna skakar ur skallen på gamlingarna.

Polisen: ”Varför bad ni honom inte skruva ned?”

Personalen: ”Men han såg äntligen så glad ut.”

Så nej, jag kan inte be Lilla B sänka. Volym har burit mig genom livet, plus att jag är en fegis. I stället ser jag menande på Fru B som utan att titta upp från jobbdatorn ropar: ”Öh, skruva ner!”

