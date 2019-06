Herr B: Jag har ett kort som garanterar total ”Entrance”

Just nu: spara 50%

Även om man är född med känslan av att inte riktigt höra till, att aldrig vara tillräckligt cool, snygg, lång eller bra på att stawa för att egentligen få vara med, ja även för en sådan människa händer det att man tror sig ha koll på grejerna.

Som i helgen, i frukostrummet på ett stort kedjehotell.

”Jag kan hämta kaffe”, sa jag självsäkert till Fru B. I got this, tänkte jag. Fika coming up.

Men framme vid kaffemaskinen står det ”bryggning pågår” i digitalrutan och medan jag väntar växer kön. Jag vänder mig om med ett leende som skulle vara charmigt om jag bara var lite stiligare, och gör tecknet för ”vad ska man göra, maskiner vettu”.

Fem kaffesugna bakom mig blir sju och nio och tretton. ”På mitt jobb”, säger en köare högt till sin kompis ”kan man ta kaffe fast maskinen brygger.”

Jag trycker till på knappen, men det kommer bara en mikroskvätt.

Då tröttnar ryskan.

Hon är nummer elva i kön, talar dålig engelska, men är bättre än jag på att hämta kaffe. ”Yo have to press button all the time” halvskriker hon och… har rätt.

(Jag kallar det ett Herr B-moment: Man vantrivs, skäms eller fattar dåligt – men bli ändå inte nazist.)

Ända sedan jag var liten har jag ofta haft känslan av att inte platsa på de platser jag vill vara på. Och en gång, i november 1978, bad jag min 13-åriga syster hitta en lösning.

Jag var fyra år yngre (redan då) och vi tittade på en deckare på tv. Kanske Baretta, eller Kojak, eller Columbo. Jag älskade de där serierna, men inte på grund av slutledningarna, brotten eller de 70-talsskitiga miljöerna – jag gillade att huvudrollsinnehavarna fick komma in överallt. Att de kunde vara skrynkliga, felklädda, käka klubba eller kånka kakadua, men bara behövde visa ett kort för att få dörrarna att öppnas.

Ett sådant kort ville jag ha! Och syrran ställde upp. ”Det ska stå ’släpps in’ på det, fast på engelska”, beställde jag och vi hämtade och bläddrade i farsans lexikon. ”Entrance” fick det bli. Det lät tufft.

Foto: Eva Tedesjö

Syrran utfärdade det nya kortet på 10 år – då skulle jag vara MYNDIG, och vem är rädd när man är MYNDIG – och vi hittade en brun kontokortsplastficka som det stod FinaxKonto på och så ned med härligheten i bakfickan. Jag kände mig stolt som en människa som får vara och se ut precis hur som helst och ändå vara välkomnad och accepterad.

I helgen, i frukostmatsalen hinner jag göra bort mig en gång till, men det gör inte så mycket, för jag är äldre nu och inte riktigt lika rädd och uppe på rum 109, i ytterfacket på resväskan, ligger det där kortet som min syster gjorde för fyrtio år sedan och på det, kära läsare, står det att jag också får vara här.

