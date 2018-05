Herr B: Många är onödigt bjussiga med sina allra sämsta sidor

Solen skiner, kära läsare, och gör vägen hem instant fin. Parkens blommor öppnar sig ivrigt mot ljuset och blickarna: titta-titta, jag är galet gul, nej, kolla mig, jag är sååå blå. Och i backen mot skolan håller det gröna redan på att övermannas av sådana där små vitvita blommor som bara min mamma vet namnet på, men alla kan njuta av.

Dessutom har jag varit och tränat för första gången på nästan fyra... kilo, och ingen har ringt, messat, facebookat, pipt, snappat, slackat, dm:at, gumpat, skypat, kikat eller ens flingat mig på säkert 45 minuter. Och i lurarna låter en låt som jag tycker om. Kort sagt: Jag är ungefär så glad som en man med min sträva hållning till partydroger bör vara.

På en solig bänk bredvid gången sitter en herre, några år äldre än jag (ja, det är fullt möjligt), lite mer sliten (det också) och när jag passerar säger han något, men genom musiken låter det som bla, bla, bla.

Jag tar av mig lurarna, säger ”förlåt, vad sa du?” och det visar sig, något överraskande, att det han faktiskt sa var: ”bla, bla, bla”.

Samtidigt som han upprepar sig fingrar han aggressivt mot en imaginär mobiltelefon. Det verkar alltså inte bättre än att denna leende kåsörgubbe fick klä skott för hans irritation mot hela den tjattrande, digitala samtiden.

Tänk va... i rollen som hela skiten – lilla jag!

Jag rycker på axlarna och försöker se medkännande ut, men tänker att en av tidens minst charmiga egenskapskombinationer är ”bitter och utåtriktad”. Ändå är den väldigt populär, inte minst på sociala medier: ”titta-titta, jag är galen och arg”, ”nej, kolla mej, jag är heelt sjuk!”

Jag menar, inga människor – och jag vet vad jag pratar om, några av mina bästa vänner är människor – saknar skäl att vara bittra. Men ändå, en viss social återhållsamhet med sina sämsta sidor och sina bittraste tankar är ju trevligt.

Lite som att man kan stänga dörren om sig på toaletten, trots att det ABSOLUT INTE är något fel på att behöva bajsa.

Jag sätter på mig lurarna igen och Courtney Marie Andrews tar i så rösten nästan spricker: ”And if your money runs out / And your good looks fade /May your kindness remain / Oh, may your kindness remain” och kanske är det ungefär vad man kan kräva – inte av andra, jag vet – men av sig själv. Och en dag som denna, när solen skiner våren rätt in i hjärtat verkar så mycket lättare än det är.

Läs fler kåserier av Herr B, till exempel om den sämsta produktindikationsskylten sedan 1786.