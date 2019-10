Herr B: Min bedömning av kundundersökningsvansinnet är... sur gubbe!

Ensam i jättelikt produkthav irrar jag. Var kan de glutenfria digestivekexen stå att finna? I seek them here, I seek them there… Är de bland kakor? Är de i specialsortimentet en trappa upp?

När jag till slut hittar är jag svettig av förtidig vinterjacka och stress – det är lördag och jag måste ju hinna göra ingenting. Så jag skyndar mig till den helautomatiska blippkassan och betalar alldeles själv. (Varsågod, enorma dagligvaruhandelsföretag, några andra arbetsuppgifter ni vill att jag ska ta över? HR, kanske?)

När jag till slut knäcker streckkodlåset och slipper ut ur automatkassans spärrar möts jag, utan att ha haft någon mänsklig kontakt, av en terminal som frågar ”Hur var din upplevelse i dag?”

Vad ska jag säga? Vilken av de fyra ansiktsgubbarna betyder: ”Ja, kära smileyapparat, jag är trött, snål och orolig för nästan allt, gurkjäveln kostade 45 spänn och den där kassapersonen (ni vet vem) är faktiskt värd en särskrivning …

Jag trycker ”jätteglad smiley”. Man vill ju inte vara en surgubbe.

Som ni har märkt, kära läsare, fylls vår tid på jorden allt mer av kundundersökningar – precis när jag skriver detta kommer, som ett brev på posten, ett mejl från en mäklarfirma. Jag klickar på länken och får upp en ruta med ”Vad tycker du om vår webbplats?”. Det finns två val: ”svara nu” eller det milt hotfulla ”svara senare”. Jag kan inte minnas att jag någonsin varit på sajten, men väljer att svara direkt.

Först blir jag glad, fråga nummer ett är just om jag varit där förut. Så jag klickar ”aldrig” och tänker det här går fort. Men sedan följer – ja, jag räknar – 51 frågor med totalt 260 olika val, plus (förstås!) fritextrutor. Detta alltså efter att jag deklarerat att jag inte kan ha en aning. Trots enkätens imponerande omfång saknas också den självklara frågan: ”Hur är din upplevelse av kundnyttan av det här långa jävla formuläret?”

Till sist. Om du upplever att användarnyttan (läsglädjen) av detta kåseri varit något över/mycket över/väsentligt över din förväntan mejla gärna några vänliga ord till harald.bergius@dn.se (med kopia till min chef bjorn.wiman@dn.se). Annars: var god dröj.

