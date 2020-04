Herr B: ”När det här är över ska jag aldrig tvätta händerna igen”

Jag har läst mycket hoppfullt om världen efter coronakrisen. Om hur det humanistiska ljus som föds i ensamheten ska lysa upp en framtid av allvar, ansvar och omtanke.

Det vore ju bra, för att inte säga toppelitoppen, om det blev så.

Men den mest sannolika indikationen på livet post-virus hörde jag från en vanlig svensk man i en ovanligt hemsk Hemköpskö: ”När det här är över”, sa han, ”ska jag fan aldrig tvätta händerna igen!”

Visst, det är sorgligt att tveksam hygien är omedelbart igenkännligt som manligt, som om det som definierade en riktig karl var den dröjande doften av förra helgens barbecue och hela veckans fekalier. Men det som, i dessa miserabla dagar, slog mig var något annat: den uppvridna frustrationens vilja till lössläppthet.

Eller, uttryckt på ett annat sätt, efter social distansering kommer moralisk licensiering.

Det senare är alltså den omedvetna, psykologiska effekt som gör att det känns mer okej att göra något dåligt när man har gjort något bra. Alltså, kära läsare, det som gör att min välkontrollerade tisdagslunch, ledsen sallad utan dressing, sex timmar senare får sällskap av en gladare tisdagsmiddag: rödvin, pommes och digestive.

Ja, jag tror att många sitter hemma och ba laddar just nu. Sen! Snart! Så när viruset väl släpper lär vi börja hälsa på varandra med munnen, applådera inte bara vid landning utan hela jävla vägen till Thailand och shoppa som om det inte fanns någon morgondag (och därmed garantera det). Och de lyckliga som har en slant kvar efter börsfall och tisdagsvin kommer boka träffar med sina personliga bankpersoner, slå näven i standardskrivbordet och: ”Multi ass 50? Swedbank East? ISIS Energy Invest? Nu vill jag ha RIKTIGT ONDA fonder. Sådana där bolagen kräver att de anställda tatuerar in 'Trickle down-effect? Mohahahaaa!' på sina krökta ryggar, delar ut 170 procent av vinsten och hyr in R Kelly till julfesten. 'Han var överraskande billig, faktiskt, och hade gott om tid.'”

Ja, jag är rädd att mänsklighetens förmåga att lära sig av kriser och oro och varandra påminner om min egen, och om min fotbollskarriär: stora förhoppningar, enorm vilja och precis noll talang.



