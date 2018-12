Herr B: När jag startar en pilates-studio ska den heta Pontius

Det ljusglittrar från stadens alla fönster och balkonger, det luktar hyacint och pepparkaka och på köksbordet brinner ett ljus med tjugofyra streck. Men inget säger december lika mycket som den inre utmattningen – det är en stabil tradition. Levande ljus, gröt och klappar i all ära, men stressmörker, gråt och hjärtklappning är lika säkra följeslagare under månaden när snön inte längre faller (men börsen, humöret och hoppet om en ny regering).

Eftersom jag är som jag är – vem är inte det? – söker jag efter något larvigt att fnissa åt för att bekämpa dysterkvistheten och finner… mig själv! Jag har nämligen just fått ett knäövningsprogram av en sjukgymnast (that’s just how stekhet I am) och befinner mig på en plats där jag känner mig lika hemma som en fisk i en porslinsaffär: bland frivikterna på ett innerstadsgym.

Instruktionsteckning från Herr B:s sjukgymnast. Foto: Herr B

Jag stirrar på träningsprogrammets streckteckningar, men hur jag än försöker klarar jag inte att hålla balansen när vikterna ska knixas över huvudet – utan drattar på ändan. På vägen ner (173 centimeter fritt fall) föreställer jag mig hur det ser ut och kan inte låta bli att le: vikterna väger två kilo, och gubben bara trillar.

Väl nere på svettmattan inser jag att jag inte behövt fantisera om hur fånigt det ser ut, något ogeneröst arsle har täckt hela gymmets väggar med speglar. Hrmpff!

När jag startar ett gym ska jag satsa på medaljongtapeter. Och länsstolar. Och bar. Samt en sådan där populär pilates-studio som förresten ska heta Pontius och marknadsföra sig med: ”Jesus, vad frisk du ser ut! Pinad på Pontius Pilates?”

Dagen efter är jag på återbesök hos sjukgymnasten och ber honom visa övningarna igen. När han gör det har jag svårt att hålla god min. Balansövningarna skulle nämligen inte göras på ett, utan på det betydligt mer stabila, två ben. Upprättelse! Ett litet ljus tänds i humöret.

Men sisådär 24 timmar senare är jag tillbaka i decembersuret. Efter en svart dag lämnar jag arbetsplatsen i sällskap med en lika nedskavd kollega. Jag kommer att tänka på ett citat jag läst någonstans, och bara minns till hälften: ”Den som sliter hårt åtta timmar varje dag belönas ibland med ett jobb som kräver tolv timmar” och när vi skiljs vid tunnelbanan är det, trots vädret, som att släpa sig genom åska, hagel och driv-is.

Men till slut står man ändå där, ja till slut är man hemma och då… har man glömt plånboken på jobbet. Det är bara att trotsa åskan, haglet, driv-isen och gå tillbaka. Till min stora överraskaning träffar jag min kollega på redaktionen – hon har också glömt sin plånbok. Ett bloss tänds i mörkret. Vi må vara utschletna små klantskrutt så här års, kära läsare, men vi är inte ensamma.