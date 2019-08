Hertiginnan Meghan Markle vill bli barnboksförfattare

Planerna är fortfarande i ett tidigt skede, men Markle sägs vara ”väldigt exalterad” över tanken på att ge ut en skönlitterär bok för barn, enligt en källa till den brittiska tidningen.

Handlingen är ännu inte fastslagen men tros handla om djur och mer specifikt hemlösa hundar, eftersom hertiginnan själv är en stor djurvän och har många hundar.

Däremot kommer boken ”absolut inte” handla om den forna skådespelarens nya liv i den brittiska kungafamiljen, enligt samma källa.

Det är inte första gången en kunglighet skriver barnböcker. Redan 1980 släppte prins Charles boken ”The old man of Lochnagar” och även hertiginnan av York, Sarah Ferguson, har under 1990-talet gett ut bokserien ”Budgie the little helicopter”. I Sverige har prinsessan Madeleine så sent som i år kommit ut med barnboken ”Stella och hemligheten”.

