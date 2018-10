Hilma af Klint hyllas av konstkritiker i USA

Om du kliver in i Guggenheimmuseets berömda atrium på Manhattan, där Frank Lloyd Wrights vita spiralgångar leder uppåt himlen, skiner Hilma af Klints målningar nu som ett slags förhistoriska neonskyltar i springorna mellan våningsplanen. I New York har utställningen tagits emot som en epokgörande konsthändelse. Långt efter Hilma af Klints död 1944 har hon slutligen fått ett globalt erkännande som en av de stora abstrakta konstnärerna.

I den anrika amerikanska tidskriften Paris Review konstaterar kritikern Nana Asfour att hennes målningar “kräver att vi skriver om den abstrakta konstens historia”. Det verkar vara precis det New Yorks konstvärld nu ägnar sig åt. Stadens konstkritiker är överlag rörande överens om att Hilma af Klint, sent omsider, tagit plats bland den abstrakta konstens giganter.

“Utställningen gör ett otvivelaktigt argument för att af Klint var den första modernistiska konstnär som målade helt abstrakt” skriver Jerry Saltz, en av New Yorks mest inflytelserika konstkritiker i dag, i New York Magazine. Han kallar utställningens 160 målningar “bland de mest förföriskt kusliga och fantasifulla verken under det senaste århundradet”.

Hilma af Klint, Utan titel, 1920. Foto: Albin Dahlström/Moderna museet

Saltz hänförs i synnerhet av målningar där vi inte alltid vet om vi betraktar en molekyl eller en oändlig galax. “Hon skapade ett helt eget optiskt språk. Hennes konstnärliga fartyg seglar på de djupaste haven”, skriver Saltz.

Utställningen på Guggenheim heter “Paintings for the future”, en hänvisning till att af Klint själv inte ville att hennes målningar skulle ställas ut förrän 20 år efter hennes död. Det var dock först på 1980-talet som hennes konstnärsskap började uppmärksammas globalt, bland annat med en utställning på Los Angeles County Museum of Art 1986, under rubriken “The spiritual in art: abstract painting 1890-1985”.

Nu, 64 år efter af Klints död och mer än ett sekel efter att många av dessa målningar gjordes, får hon denna första omfattande separatutställning på Guggenheim, och sammanhanget kunde knappast vara bättre.

Hennes andliga mysticism och motiv som ger associationer till såväl det ockulta som vetenskapliga teckningar anländer i en tid då New Yorks konstvärld är full av samtida exempel på konstnärer som arbetar med dessa teman. Roberta Smith skriver i New York Times att målningarna “känns oerhört samtida, som om de skapats igår”. Guggeheim-utställningen äger även rum i en tid då USA:s konstdebatt präglas av tydliga ambitioner att skapa en feministisk omskrivning av konsthistorien. Smith skriver att utställningen en gång för alla tar död på myten om att abstrakt konst främst var ett manligt projekt. Konsttidningen Frieze jämför af Klints postuma världssuccé med den återupprättelse som skett för exempelvis Georgia O’Keeffe och renässanskonstnären Artemisia Gentileschi, kvinnor som till skillnad från af Klint var erkända även under sina respektive verksamhetsperioder, men vars anseende växte betydligt senare.

Hilma af Klint föreställde sig att publiken för hennes målningar var framtidens människor och hon drömde om att de en vacker dag skulle ställas ut i en “rund byggnad där besökarna kan vandra uppåt längs en spiral”, en beskrivning som förstås är slående lik Guggenheim i New York.

– Frank Lloyd Wrights Guggenheimmuseum är som gjort för Hilma af Klints måleri, hon pratar om att skapa ett tempel för den andliga konsten och använder spiraler som går igen i hennes verk, sade Moderna museets Daniel Birnbaum inför utställningen, i en tidigare intervju med DN.