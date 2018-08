Hiphop som bryter kulturens barriärer: ”Dags att vara stolta över vår plats”

En av den nuvarande regeringens mer omtalade kultursatsningar har varit att stärka förutsättningarna för kultur i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar och lågt valdeltagande. 130 miljoner kronor har under en treårsperiod slussats till projekt som beviljats stöd genom Kulturrådet och Statens konstråd.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) talade om satsningen i DN för tre år sedan, och sade då att det var ”… viktigt att stärka långsiktiga strukturer. Det är tydligt och fullt förståeligt att det råder en enorm projekttrötthet bland människor som bor i dessa områden”. Merparten av pengarna, nära 100 miljoner kronor, har betalats från Kulturrådet, vars bidrag kallas för Kreativa platser, och fördelats över dryga tjugo projekt.

Kultursatsningarna Äga rum och Kreativa platser. Regeringens satsning på kulturverksamhet i utvalda bostadsområden har pågått mellan 2016 och 2018, och kallas för Äga rum. Totalt har 130 miljoner kronor betalats genom Kulturrådet och Statens konstråd. Definitionen för vilka områden som projekten ska baseras i är ”i områden med lågt valdeltagande eller socioekonomiska utmaningar”. Kulturrådet, som gett sitt bidrag namnet Kreativa platser, har i år stöttat 23 projekt med nära 32 miljoner kronor. Projekten är utspridda på tio regioner, med flest i storstadsområdena.

HTK, som huserar i Kulturhuset stadsteaterns lokaler i Vällingby, är ett av 23 projekt som i år fått stöd från Kulturrådet. Foto: Carl Bredberg

Men hur har satsningen gått? Och kommer den vara långsiktig och fortgå även vid ett eventuellt regeringsskifte? På Kulturrådet har man i dag inget rakt svar på den första frågan – men förhoppningen är att stödet ska fortsätta, säger generaldirektör Staffan Forssell, när DN träffar honom och handläggarna för Kreativa platser, Viktoria Nguema och Simon Strömberg.

– Det är ett väldigt intressant projekt om ett av de svåraste kulturpolitiska målen: Hur bryter vi de sociala barriärerna, når nya människor och ser till att vi når hela befolkningen med kultur av hög kvalitet? Alla ska ha möjlighet att ta del av kultur om man vill, säger Staffan Forssell.

Vilka politiska signaler har du fått om en fortsättning?

– Jag har inte fått några, förutom en positivitet från alla politiska partier när jag pratar med dem om projekten. Det finns ingen värderingsskillnad på vänster-högerskalan. Alla ser ett problem med att vi inte når de kulturpolitiska målen.

Kulturrådet har hämtat inspiration från sin brittiska motsvarighet, Arts Council England, som sedan 2013 i satsningen ”Creative people and places” finansierar ett tjugotal projekt i områden där människor traditionellt sett haft mindre chans att engagera sig i kultur. Första tiden i Sverige handlade till viss del om att ”klippa och klistra” från den brittiska modellen, säger Staffan Forssell, samt att försöka se var de hade misslyckats.

– Britterna är ärliga med att vissa projekt har blivit fantastiska och andra mindre bra. Det är säkerligen ett resultat vi också kommer att se. För mig är det här ett pilotprojekt, men jag vill naturligtvis att det får fortsätta.

Att inspiration hämtats från England syns även i projektet ”Hiphop teater kollektivet” (HTK), som samlar barn och unga från olika delar av Västerort och huserar i Kulturhuset Stadsteaterns lokaler i Vällingby. DN besökte verksamheten i början av sommaren, när ett tjugo tjugotal barn i åldrarna sex till elva år var mitt inne i nervösa förberedelser.

Med en dansuppvisning ska barnen uppträda för sina föräldrar och anhöriga, som en avslutning på den sista av totalt tio sammankomster där man fått utforska hiphopens element. De har svårt att sitta stilla och testar sina rörelser. Mest populärt är att flossa, sommarens stora danstrend i Sverige, där man svänger sina armar och höfter från sida till sida, men åt motsatt håll från varandra, samt låter armen svinga ömsom bakom, ömsom framför kroppen.

Lionel var en av dem som deltog i HTK Weekly under våren och försommaren. Foto: Carl Bredberg

Den konstnärliga ledaren på HTK, Remi Tawose, försöker intala mod i eleverna, att våga testa sina nya kunskaper: ”Jag vill att ni ska känna er starka, känna styrkan inom er”, säger han, och instruerar i olika koreografier. I en paus strax därpå talar han engagerat om att den som fått möjligheten att lära sig också kan lära andra.

– Fördomar sprids ibland om människor från förorten, men här finns konstnärliga kunskaper man bara väntar på att få visa. Vi måste bygga plattformar där människor har möjlighet att uttrycka sig själva, säger Remi Tawose, och pekar bort mot barnen som fortsatt dansa:

– Skillnaden är enorm gentemot första dagen de var här. Se på sättet de står, rör sig och inte kan sitta stilla i fem sekunder. De vet att scenen är deras, och att ingen kan intala dem något annat.

HTK var enligt Kulturrådets handläggare ett av de projekt som haft vissa svårigheter med att snabbt få igång sin verksamhet, och dessutom fick huvudmannaskapet flyttas över. I likhet med flera andra projekt under ”Kreativa platser” har man också haft utmaningar med att locka äldre åldersgrupper bland barn och unga.

Viktoria Nguema på Kulturrådet berättar dock att HTK allteftersom har hittat en mer självklar plats i området. I helgen visade man även sin föreställning ”Da block”, med elever som deltagit i den stora fokussatsningen på ett tre veckor långt sommarläger.

– Det är också ett projekt där deltagarna fått växa, och flera har kunna hjälpa till som ledare eller ansvariga. En sådan utveckling är fin att se, att man utvecklas och tar steg vidare, säger Viktoria Nguema. ”Hiphop teater kollektivet” (HTK) Projektet drivs i ett partnerskap mellan Kulturhuset Stadsteatern Vällingby, Community Bridge samt Papilion AB. Genom bland annat hiphop, teater, dans och musikproduktion är målet att skapa möjlighet att framföra nya typer av berättelser. DN besökte avslutningen för HTK Weekly, som hölls tidigare i somras. Den 4 och 5 augusti visades föreställningen "Da block” som avslutning på HTK Summer Camp.

Två tidigare deltagare som i dag hjälper till att instruera barnen är musikern Amira Suleiman, 18 år, och poeten Amanda Delgado Glad, 20. De är uppvuxna i Västerort, och betonar värdet av att unga får en rakare väg till kulturen.

– Så många har så mycket att visa, men då måste det också finnas ett utrymme där de känner sig trygga och välkomna, säger Amira Suleiman.

– Det är ett litet steg, men ett framsteg. Förorten är inte hatisk, men det är en bild som ofta målas upp. Nu är det dags att måla andra bilder och vara stolta över vår plats, säger Amanda Delgado Glad.

18-åriga Amira Suleiman, här tillsammans med Naima, är en av de som är med för att inspirerar och instruera barnen. Foto: Carl Bredberg

Nästa år ska Myndigheten för kulturanalys presentera en utvärdering av regeringens satsning. Fram tills nu har endast delredovisningar presenterats, och i den senaste från Kulturrådet framkommer att det råder olikheter mellan hur långt projekten kommit i sitt arbete.

Dessutom, skriver Kulturrådet, är ”kommunernas roll och relation till projekten av central betydelse både i de fall då samarbetet varit framgångsrikt och där det inneburit utmaningar för projekten”. Men det faktum att kommuner inte tillåts vara huvudsökare av projektmedel var något som kritiserades när förslaget var ute på remiss, tidigt år 2016.

Kulturrådets handläggare Simon Strömberg menar dock att man ofta har en intensiv dialog med kommunerna kring hur projekten kan stärkas.

– Den enskilt viktigaste punkten är att målgruppen är med i det beslutande ledet, annars är det nästan ingen idé att genomföra projekten. Vi måste skapa förutsättningar för att den lokala utövaren är med tidigt i processen, säger Simon Strömberg.

Han och kollegan Viktoria Nguema upprepar ofta tre ledord som blivit deras nycklar för att få projekten att rulla: Tid, tillit och delaktighet.

– Många inser att saker och ting ofta tar längre tid än man trott. Dessutom måste man hitta rätt i samarbetet mellan organisationerna som driver projekten, för att hitta rutiner som funkar, säger Viktoria Nguema.

Det handlar om 100 miljoner i skattepengar. Används de här pengarna på rätt sätt?

– Det är nog de mest välanvända på länge, säger Simon Strömberg och tillägger:

– I relation till statens andra utgifter är det en väldigt billig peng. Våra engelska kollegor säger ofta att det tar åtta år att se en reell effekt. Vi kan redan nu ana tendenser. Det här ska utvärderas ordentligt, men i den bästa av världar får den här satsningen pågå en längre tid.

Läs mer: Regeringen satsar på förortskultur