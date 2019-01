De tre inflytelserika grupperna framträder tillsammans i vår under den blygsamma turnétiteln ”Gods of rap”. Tillsammans med DJ Premier utlovas en spektakulär klassikerkavalkad. Turnén uppmärksammar också tre albumjubileer – Wu-Tang Clans ”Enter Wu-Tang (36 Chambers)” firar 25 år samtidigt som Public Enemys ”It takes a nation of millions to hold us back” och De La Souls ”3 feet high and rising” fyller 30 år. Biljetter släpps till försäljning onsdag 30 januari kl. 10.00.