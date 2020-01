Hiphopstjärna anklagas för fejkade strömningar på Spotify

I början av december släpptes French Montanas nya album ”Montana” på musiktjänsten Spotify. En av låtarna, ”Writing on the wall”, på vilken även Post Malone och Cardi B medverkar, hade några månader tidigare släppts som singel men fick en ordentligt skjuts i popularitet först efter albumsläppet. Fram till i dag ska albumversionen av låten ha spelats 76,6 miljoner gånger på plattformen.

Frågan är dock om den siffran stämmer och hur den i så fall kommit till. Den senaste veckan har det framkommit uppgifter som tyder på att antalet strömningarna kan ha manipulerats eller fejkats, rapporterar musikmagasinet NME. Anklagelsen började spridas efter att en Twitteranvändare jämfört populariteten för låten på musikplattformarna Spotify och Apple Music. Även om låten varit populär på appen Tiktok, och dessutom har nästan 50 miljoner visningar på Youtube, väckte skillnaden i siffror mellan de olika plattformarna misstankar.

På Spotify steg låten plötsligt till plats 21 på den amerikanska topp 50-listan, medan den på Apple Music sjönk till plats 1.192, visade en genomgång av Twitteranvändaren @karlamagne. Dessutom publicerade flera olika användare på Twitter dagarna före jul inlägg där de berättade att deras Spotifykonton blivit kapade och French Montanas låt ”Writing on the wall” hade börjat spelas om och om igen.

Om siffrorna stämmer, eller vad som annars har skett, har inte klarlagts. Men anklagelsen mot French Montana har fått spridning. Den ofta provokativa rapparen 50 Cent – som redan dagarna tidigare hånat French Montana för hans bil – krävde dessutom i ett inlägg på Instagram att han omgående skulle förklara de ”fejkade” strömningarna. Kravet utlöste en häftig ordväxling mellan rapparna. French Montana har tillbakavisat anklagelserna och menar i stället att 50 Cent ligger bakom ett köp av strömningar, för att på sätt sätta dit honom.

I ett videoklipp på Instagram kallar French Montana rapkollegan för en ”ömtålig dinosaurie” och menar att han tagit sig in under huden på 50 Cent: ”Vartenda inlägg på din sida handlar om mig. När det hatet inte fungerar börjar de sprida lögner, baby. Fortsätt köpa mina streams och berätta för dem att jag fejkar streams. Jag har kollat upp det. De kommer allihop från New York. Jag gjorde min hemläxa”, säger French Montana, bland att annat med hänvisning till 50 Cents hemstad New York.

DN rapporterade i december om risken för manipulation av lyssningssiffror på musiktjänster som Spotify genom köpta strömningar. Det finns i nuläget inga bekräftade uppgifter på hur stort problemet är men en rad tjänster på nätet erbjuder öppet fler spelningar till låtar på bland annat Spotify mot betalning: ”Vi ser väldigt allvarligt på artificiell manipulering av streams och är hängivna att bekämpa detta på vår tjänst”, skrev Spotify i ett uttalande till DN.

Daniel Johansson, musikbranschforskare på Linnéuniversitetet, tog på onsdagen upp frågan om fejkade strömningar i text i Musikindustrin. Han påpekar att det finns många ”gissningar” kring hur utbrett problemet är och efterlyser att branschen går ut med mer fakta: ”Så, oberoende av storlek på fuskandet bör hela musikindustrin göra gemensam sak och tillsammans förekomma den här diskussionen, och det potentiella förlorandet av förtroende, genom att presentera reda fakta genom etablerade organ”‚ skriver Johansson.

