Historia är den nya hitten

Jag har alltid varit väldigt förtjust i vyer av vallmofält. Det är därför jag trillar in på ett konstgalleri i Norwich en lördag i juni. Målningarna jag sett genom fönstret visar sig vara ett samarbete mellan konstnären Scarlett Raven och Island Records-räven Marc Marot. Genom att ladda ner en app, ta på sig hörlurar och hålla upp mobilen eller läsplattan mot de olika tavlorna får motiven liv. Granna färgklickar blir till multimediala, mörka berättelser om krig.

Sedan den kanadensiska soldaten och läkaren John McCraes berömda dikt ”In Flanders fields” har blodröda vallmoblommor – ”poppies” – blivit en symbol för hågkomsten av första och senare även andra världskrigets fasor. Utställningen ”The danger tree” skapades 2016 till hundraårsminnet av slaget vid Somme. Raven står för måleriet, Marot för utformningen av den digitala biten med dikter, animationer och Marc Canhams specialkomponerade musik.

”The danger tree” är med andra ord en ”augmented reality experience” som presenterar både den konstnärliga processen och historien med hjälp av förstärkt verklighet. För två år sedan lanserade Gamla Uppsala museum sin ”Augmented history”-app som gör det möjligt att uppleva fornlämningsplatsen så som arkeologerna tror att den såg ut under vendeltiden, cirka år 650 e. Kr. Sedan i våras kan man även ta del av rekonstruktionen med hjälp av virtual reality-teknik.

Visst är det vanskligt att se tv-serier som ”Vikings” och ”Britannia” som ännu en indikation på historieämnets popularitet. Företeelser är sällan så nya som man lätt får för sig, det brukar just historien visa. Men nog tävlar både traditionella institutioner och andra aktörer om att tillfredsställa samtidens, om inte ökande, så i alla fall aldrig sinande intresse för historia. I höstas anordnade Armémuseum en populär temafest om kalla kriget. Livrustkammaren kör i sin tur singelkvällar för historienördar. Med skojigt informativa kommentarer till bilder ur samlingarna och ambitionen att vara ”din historiebästis” har museet dessutom lockat till sig 34 000 följare på Facebook.

Kanske är det Marc Marots förflutna som skivbolagsboss som får mig att tänka på historia som den nya hitten. Eller så har jag helt enkelt bara lyssnat för mycket på den brittiske historieprogramledaren Dan Snows podcast som heter just ”History hit”. Sajten med samma namn har blivit en expanderande plattform för historieberättande på nätet. Dessutom turnerar Snow för närvarande runt i Storbritannien med showen ”An evening with ’The history guy’”, där han kombinerar lokalhistoria med anekdoter ur sin egen karriär. Och trots att han väl egentligen är mer historieförmedlare än historiker är Snow så pass populär att han till och med fått en inofficiell fansajt.

För i takt med digitaliseringen tycks historieberättandet också ha blivit mer personfixerat och upplevelseorienterat. SVT-programmet ”Historieätarna”, där Lotta Lundgren och Erik Haag åt sig igenom olika tidsepoker, gick småningom på turné som julbordsshow. I vårens Kanal 5-satsning ”Den fantastiska historien” wallraffade sig Carina Berg och Christine Meltzer på ett liknande sätt genom kvinnors liv i alla tider. Och i september är det premiär för komikerduon Özz Nûjen och Måns Möllers nya historiska humorshow ”Världens historia – den osminkade sanningen” på Rival i Stockholm.

Under det senaste decenniet har Göteborgsmusikern Stefan Andersson i sin tur mutat in en egen nisch med sina historiska konceptalbum och relaterade krogshower om alltifrån Teaterkungen Gustav III till ostindiefararen Götheborgs resor. I sommar kör han en repris av ”Marstrandsfånge no 90 Kleist” på Carlstens fästning för utsålda hus, förlåt, riddarsalar. I januari tar han sig an andra världskriget och Sveriges politiska balansgång i nya föreställningen ”Flygblad över Berlin” med ledorden ”musik, allvar och varm humor”.

Pendeln svänger med andra ord kraftigt mellan påläst och plojigt, alltmedan historiepoddarna ploppar upp som svampar ur den mediala myllan. ”Historia nu” och ”Cliopodden” har tillkommit bara under sommaren. Båda bygger på seriösa samtal med författare och forskare, oftast utifrån i en aktuell bok. Även bloggen/boken ”Kvinnliga krigare och andra medeltida regelbrytare” är på gång som podcast. Att uppmärksamma sådant som historieböckerna missat är lite av en trend i sig. Den amerikanska ”How stuff works”-podden ”Stuff you missed in history class” avhandlar entusiastiskt alltifrån orkidén som viktoriansk statussymbol till den afro-amerikanska slaverimotståndaren Harriet Tubman. I höst åker de två poddmakarna även ut på USA-turné. Men tröttnar man på kompistonen och det enformiga sydstatstugget redan i hörlurarna tankar man med fördel ner ”P3 Historia” istället.