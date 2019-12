Andrev Walden: Hjälp, ska jag bli en möpare* nu?

Jag trodde inte att det skulle hända mig men nu har det hänt. Det var i somras, strax bortom mittpunkten för det liv statistiken lovat mig, som jag noterade de första symtomen under ett parasoll vid Egeiska havet. Jag begrep inte då vad som steg i mig, men nu vet jag. Jag var på väg in i det som kanske kan kallas det manliga klimakteriet: punkten där en man börjar läsa böcker om krig.

Om den punkten nu finns men det gör den nog. Något läser de ju, männen, och inte är det mig, att döma av utsikten från de små scenerna i boklådor och bibliotek där jag suttit och författarsamtalat. Det är nästan bara kvinnor i publiken och det är tydligen ingenting konstigt för det är mest kvinnor som köper och läser böcker i dag, fick jag lära mig av min förläggare. Det är mest kvinnor som tittar på ”Babel” med Jessika Gedin och det är mest kvinnor som skriver böcker. Själva författarskapet är på väg att bli ett kvinnoyrke och förlagen tycks inte ha något omedelbart intresse av att kalibrera den utvecklingen, när Natur & Kultur delade ut sina arbetsstipendier 2019 gick elva till kvinnliga författare och ett till en man.

Någonting har hänt (och det finns anledning att bekymra sig) (i en annan text) men männens intresse för historiska slag består i alla fall. Och nu har även jag krupit in under läslampan i denna bastion. Tydligen.

Jag har blivit en man som läser om krig.

Jag känner män som suttit här sedan de var pojkar. Brådmogna soffgeneraler som Fredrik Wikingsson, som lapade Peter Englunds fyrahundra sidor om Poltava redan i gymnasiet, och min gamla bandkompis Peter Eriksson, som vägrade spela ”Battlefield 1942” på servrar där källkoden unnade amerikanska pansarvagnar en sportslig chans mot de tyska i striderna kring Arnhem (”en Sherman kan inte slå ut en Tiger framifrån!”)

Själv har jag följt den ”normalt” doserade banan och egentligen borde ingenting av detta överrumpla mig. Det är ju dags. Jag har fått grå tinningar och jag stönar när jag reser mig. Ögonbrynen har förlorat sin riktning, i gryningen spretar de som harkranksben i pannan. Min kropp är mogen för den långa vandringen tillbaka över historiens slagfält, den som de flesta män ska vandra med sina harkranksögonbryn och sviktande erektioner. Jag trodde bara inte att det skulle hända just mig, att det skulle bo en man som läser om krig under min frisedelspolerade yta.

Foto: Kamila Svobodova / Alamy Stock Photo

De första vallningarna kom redan under våren och det var väl ”Historiepoddens” fel. De tre avsnitten om perserkrigen som tvingade mig att ringa runt till olika antikvariat i jakt på Tom Hollands ”Marathon” (2006) och sedan läste jag A T Olmsteads ”History of the Persian empire” (1948) av bara farten, den där som börjar med den oerhörda meningen ”When Cyrus entered Babylon in 539 B.C., the world was old.”

Jag tänkte att det bara var ett skov av historieintresse men så hamnade jag under det där parasollet med Peter Englunds ”Brev från nollpunkten” i knät. Det var där, någonstans i höjd med tredje slaget vid Ypres och britterna som drunknar på slagfältet när världen inte längre håller för att gå på, som krigets gravitation sög tag i mig.

Det är något med de där helvetena på jorden som trollbinder och första världskrigets västfront är ju ett enda avlångt helvete med landskapen som förvrids bortom igenkänning av trumelden och soldaterna som hasar ut i mardrömmen och bara försvinner i tiotusental för att aldrig återfinnas ”annat än i form av spridda kroppsdelar som tiden sedan länge ätit ren från den värdighet som ryms i ett namn”. Englund har ju ett sätt med orden också.

Det var där, under parasollet, jag blev vi med kundkretsen män som läser om krig. Emellertid strandsatt utan böcker men redan samma natt låg jag vaken med Dan Carlins poddcast ”Hardcore history” i öronen. Avsnittet om första världskriget är 23 timmar långt. Det var som att få historiens mörker med dropp. Dan Carlin trivs i mörkret, det hör man i varje konstpaus bortom det ohyggliga. Dan Carlin ryggsimmar i mörkret. Till skillnad från historikern som lurade ner mig i skyttegravarna.

– Mörkret kittlar inte, inte för mig, säger Peter Englund när jag får tillfälle att prata om krigets kittling med historikern och författaren som nyligen skrev färdigt femte och sista boken i den pentalogi om första världskriget som jag nu önskar mig i julklapp: ”Stridens skönhet och sorg 1914–1918”.

– Men där finns något som det är viktigt att undersöka. Vi lever i en post-optimistisk tid, där vi chockade insett att civilisation kan vara ett självförstörande tillstånd, och att människor med jubel kan slänga sig ned i avgrunden. Och där behövs mer än någonsin en förståelse av dessa irrationella krafter, i alla fall om vi ej vill att de ska få överhanden, säger Peter Englund och generar mig lite i min nyfunna kittlighet.

(Egentligen säger han det inte alls, han skriver det i ett mejl för han hade inte tid att svara på mina frågor när jag ringde. Men min nya krigshistoriskt intresserade persona ville gärna ”prata om kriget med Peter Englund” så vi kan väl fortsätta låtsas att det är ett analogt samtal.)

Krig är meningslöst, sägs det ibland. I synnerhet första världskriget brukar beskrivas som särskilt meningslöst med dessa hundratusental som bara rusar in i maskingevärselden kring frontlinjer som knappt rör sig. Men kan någonting så fängslande vara meningslöst?

– Detta med krigets meningslöshet är en tom svensk kliché, menar jag. Särskilt om man på något vis likställer brist på mening med brist på betydelse. För en händelse som första världskriget är sannerligen inte utan betydelse: redan i baksidestexten till min ”Stridens skönhet och sorg” slås det fast att det som skedde åren 1914–18 troligtvis är den mest omvälvande som inträffat i Europa sedan Roms fall 476.

En fråga till hann Peter Englund svara på. Den krångliga.

Händer det att du övermannas av en skamnupen längtan efter att få vara på ett slagfält, att få uppleva krig?

– Ja. Det har jag skrivit om i en bok som heter ”Spegelscener”. Det var en klar drivkraft när jag i Kroatien 1991 gjorde mitt första jobb som krigskorrespondent. Sedan var det mindre uttalat men ändå i någon mening med när jag senare rapporterade från krigen i Bosnien, Afghanistan och Irak. Jag ville vara där, på slagfältet, när det hände, se, höra. Alla som söker sig frivilligt till sådana platser lockas i någon mån av adrenalinkicken, utmaningen, a walk on the wild side, tänker jag. Det hycklas en del om detta, men så tror jag att det är.

Om inte en dragning till mörkret så kanske till äventyret.

Annars är det väl krigets, eller till och med det enskilda slagets, betydelse för historiens riktning som tycks fängsla de flesta jag talat om krigets kittling med. Det där som filosofen John Stuart Mill rörde vid när han talade om att ”slaget vid Marathon, även som en händelse i engelsk historia, är viktigare än slaget vid Hastings”.

Foto: Shelly Still / Alamy Stock Photo

Det är häftigt (i brist på häftigare ord) att läsa om ett slag som stod för över 2.500 år sedan med vetskapen om att min värld hade sett annorlunda ut om atenarna förlorat på den där slätten. Att världens skick bestämdes inom loppet av några timmar. Det händer förstås om och om igen, i det lilla och i det stora. Min farmor träffade min farfar när hennes mor gömde honom på vinden hemma i Hamburg under andra världskriget. Om denna förrymda belgiska krigsfånge nu var min farfar, allt var så rörigt i ruinerna efter eldstormen och min far lyckades aldrig nysta upp sanningen ur dunklet. Men utan ett andra världskrig hade han aldrig blivit han och jag hade aldrig blivit jag. Vi hade blivit andra. I en annan värld.

Historien är full av vågskålar, de minsta hänger i varje sekund och de största kallas krig. Antar jag. Klart att det är kittlande.

Daniel Hermansson, den historiska slag-besatta halvan av duon som bemannat ”Historiepodden” i 280 avsnitt, håller med om att ett bra slag gärna får eka i tiden.

– Konsekvenserna eller de historiska konvulsionerna ger ju en extra kvalitet åt ett slag, säger han när vi pratar krig en stund.

(Pratar på riktigt, vill jag tillägga.)

Han är historielärare på gymnasiet och han tycker om slag. Den som brukar lyssna på ”Historiepodden” – och det är det många som gör för den har blivit en av landets största poddar – vet att det händer någonting i Daniel Hermansson när det drar ihop sig till slag, när det ska redogöras för trupprörelser och leddjup. I synnerhet när romarna är på krigsstigen. Han blir på bra humör.

– Det är ingen vacker bild av mig du målar upp nu!

Jag tycker det är fint, det är omodernt på ett uppfriskande sätt.

– Ja så kan man väl sammanfatta det. Jag hade väl inte stuckit ut så mycket på 1800-talet med det här intresset.

Men det är inget nytt intresse för dig?

– Nej, det är väl något jag ägnat mig åt sedan tidiga tjugoårsåldern i alla fall och det har väl emellanåt lutat åt något autistiskt, hur jag fördjupat mig i hur de här fyrkanterna stod och hur de rörde sig. När jag satt och ritade upp gamla slag själv. Det finns väl lite av en skrivbordsgeneral i mig men jag är ingen expert på olika vapenslag utan mer intresserad av det taktiska, politiska och strategiska, hur fälttågen utvecklas.

Varför dras jag in i det här nu, vad är det som händer med mig?

– Jag vet inte varför du dras in just nu, men förutom det där med historiens riktning finns det ju en generell och lite skamlig fascination för våldet som man inte gärna skyltar med. Det är nog ingen slump att många dataspel tillgodoser ungefär samma behov. Jag tror också det kan handla om det exotiska, hur fjärran slagfälten är från din värld. Vi lever ju väldigt långt från en verklighet där tusentals människor ska ställa upp sig på ett fält med skrikande elefanter och bara gå loss på varandra.

För dig är det också lite av ett brädspel?

– Kanske. Det är ju något fascinerande med tanken på att försöka organisera och kontrollera det här infernaliska våldet, för det är ju det man tänker sig att man kan göra i ett krig.

De slag Daniel Hermansson ägnat mest livstid åt är Hannibals dubbla omfattning i Cannae (216 f Kr) och slaget vid Poltava (1709). När jag frågar vilket slag han skulle välja om han fick besöka ett enda med en tidsmaskin väljer han dessa två. Och sedan tre till.

Det är mysigt att prata krig med Daniel. Samtalet studsar genom tid och rum. Gargamela, Alesia, Thermopyle, Teutoburgerskogen, Verdun. Innan han måste återvända till klassrummet undrar han om jag vidrört andra världskriget än. Jag berättar att jag kanar mot detta litterära slukhål och då skrattar han och säger att där nere finns ingen återvändo. Sedan samlar han sig och tillägger allvarligt:

– Det är troligt att du kommer att hamna där.

Det är troligt. I praktiken oundvikligt då de båda världskrigen är akter i ett och samma krig, det har jag begripit nu. Och andra världskriget är en opiumhåla, en militärhistorisk ät-så-mycket-du-orkar-buffé man aldrig riktigt kan slita sig ifrån. Det finns ingen väg in i detta krig som inte slutar med att man står på Deutsches Panzermuseum i Münster och fingrar på larvfötter.

Andra världskriget är den västerländska mannens mest älskade krig och ett slags populärkulturella guldbyxor för det tar aldrig slut. Inte som kolorerad berättelse. Andra krig drar som trender genom biografer och boklådor – under 2010-talet har vi, bortsett från en tiotimmarsdokumentär på Netflix, inte sett en enda betydande film om Vietnamkriget – medan produktionen av fakta och fiktion kring andra världskriget aldrig sinar. Förklaringen brukar spåras till andra världskrigets omfattning och manikeiska enkelhet, en konflikt med tusentals scener och tydliga linjer mellan ljus och mörker.

– Första världskriget är Superettan, andra världskriget är Premier League, säger Ante Stenberg, en annan brådmogen soffgeneral i bekantskapskretsen.

Snart sitter jag här och läser Antony Beevor.

Jag vet inte om den svepande tesen från den här textens ansats stämmer, om det finns ett slags manligt klimakterium bortom vilket vi helst bara läser om krig. Men kvinnorna i publiken brukar skratta högt när jag säger att det är så och jag tänker att de kanske vet vad alla männen som inte är där egentligen gör.

