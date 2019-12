Hjärtligt dansant underhållning i ”En del av mitt hjärta”

Musikalfilm ”En del av mitt hjärta”

Regi: Edward af Sillén.

Manus: Lars ”Vasa” Johansson. I rollerna: Malin Åkerman, Jonas Karlsson, Christian Hillborg, Johan Ulveson, Marie Richardson, Shima Niavarani, Johan Rheborg med flera. Längd: 1 timme, 48 minuter (från 7 år). Språk: svenska. Premiär juldagen. Visa mer

För drygt ett decennium sedan slog ”Mamma mia!” ned som en bomb. Publikrusning till biograferna världen över för att se Meryl Streep sjunga Abba i dansvänliga snickarbyxor under en het grekisk sol. ”Jukeboxfilmen”, fiktiva berättelser spunna kring en eller flera kända artisters låtar, fick en nytändning vilket DN:s Kajsa Haidl målande beskrev i ett reportage (25/9).

Blommigt surrealistiska ”Känn ingen sorg”, med Håkan Hellströms berättande sånger som bas, banade vägen i Sverige 2013. Den nya romantiska musikalen ”En del av mitt hjärta” följer ett liknande koncept, men målar med betydligt bredare penslar vilket förstås är kongenialt med Tomas Ledins folkligare låtskatt.

I centrum finns en lövtunn intrig: den sensuella karriäristen Isabella (Malin Åkerman) gör succé på sitt kontor och dompterar firmans finansdjur med en explosiv bordsdans till ”Du kan lita på mig”. Men när hon återvänder hem till småstan för att fira pappa änklingens 60-årsdag (Johan Ulveson) falnar glansen kring henne. Farsan har blivit uppsagd från bruket. Hennes ungdomskärlek Simon (Christian Hillborg) ska gifta sig med en annan. Kanske har hon känslor kvar för honom ändå i en del av sitt businesskostymtäckta hjärta? Och ska hon upptäcka den smygromantiska messmästaren Edvins (Jonas Karlsson) verkliga identitet?

Precis som i ”Mamma mia!” blir det rörande när skådespelare, som inte är professionella sångare eller dansare, sjunger och svänger loss med gott humör.

En internationellt känd stjärna i fokus (Åkerman gör sin första huvudroll i Sverige) och musikalvärldens stjärnkoreograf Roine Söderlund som arrangerar massdansnummer i parti och minut ska höja temperaturen. Det börjar lite trögt men så småningom hittar filmen rytmen och värmen. Precis som i ”Mamma mia!” blir det rörande när skådespelare, som inte är professionella sångare eller dansare, sjunger och svänger loss med gott humör. I det där lite amatörmässiga mellanrummet uppstår inte sällan en äkta känsla och närhet.

Malin Åkerman, som var så skarp i tv-serien ”Billions”, sjunger bättre än hon agerar i ”En del av mitt hjärta”, vilket gör filmen väl stolpig emellanåt. Men hon har en sprakig energi och fungerar ändå som det är tänkt, en snygg motor som driver berättelsen vidare. Särskilt i scenerna där hon är en av grabbarna. Men det bästa finns att hämta i de mindre braskande scenerna och bland birollerna.

Den avväpnande humorn breder ut ett försonande skimmer som får en att glömma stunderna av klumpig dialog och repetitiva scenlösningar. Dramats egentliga huvudperson, Tomas Ledin, dyker till exempel upp i en minst sagt udda cameo. Johan Rheborgs manierade företagsledare i skäggtofs levererar årets bästa utskällningsharang, faktiskt helt genialisk, som åtskilliga kommer att vilja memorera och härma framöver.

Utan att spoila för mycket kan man säga att gammal ändå är äldst, oemotståndlige Johan Ulveson och proffsiga Marie Richardson kör ett sexigt tvåmansnummer, som överraskande nog är filmens absoluta showstopper. Om ”En del av mitt hjärta” blir svensk films frälsarkrans detta krisår, som filmbranschen hoppas, återstår att se. Den är i alla fall ett fånigt charmigt, originellt försök med gott humör.

Se mer. Tre andra musikalfilmer baserade på låtskatter: ”Moulin Rouge” (Elton John, David Bowie, Madonna m fl, 2001), ”Yesterday” (The Beatles, 2019), ”Blinded by the light” (Bruce Springsteen, 2019).

Läs fler filmrecensioner i DN