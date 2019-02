– Vad kul att du har bin! Hur många kupor har du? Var står de? Vilka bin har du?

Vi har knappt hunnit hälsa på varandra innan vi är långt inne i en diskussion om mina tre bisamhällen och det är Lotte Möller och inte jag som är intervjuaren.

Lotte Möller. Foto: Elin Åberg

Det är länge sedan hon var anställd som journalist - bland annat på Tidningen Vi - men i en rad böcker har hon med den journalistiska nyfikenhetens metod gått på djupet i bland annat citronens, smultronets och begravningens kulturhistoria. Nu har hon skrivit boken “Bin och människor” (Norstedts) om vår intima och samtidigt försiktiga relation till bina.

– Alla böcker jag skrivit är på något sätt kulturhistoria. Jag hittar ett nyckelhål, så kan jag se hela världen genom det, säger hon.

Hennes nyckelhål är placerat på universitetsbiblioteket i hemstaden Lund. Där har hon sökt sig fram genom århundraden av biodlare och bifilosofer. Aristoteles, Vergilius, Voltaire, Heliga Birgitta, Shakespeare och Selma Lagerlöf är bara några i den långa raden av författare som skrivit om bin.

Lotte Möller var biskötare i början av 1980-talet biskötare, då i morgonrock och diskhandskar. Vid sin sida har hon John Larsson, som introducerade henne för biodling. Foto: Privat

Människan har älskat den härliga, aromrika, näringsrika sötman från honungen ända sedan vi i förhistorisk tid vandrade över savannen i Afrika. Grottmålningar där och i Asien och Europa visar hur människan riskerar livet högt upp i träd och på livsfarliga klippor för att komma åt honungsbiets gyllene droppar.

Det är omöjligt att säga när vi första gången placerade en bisvärm i en kupa för att ta hand om honungen och vaxet under mer ordnade former, men människan höll sig med bin långt innan vi tämjde hästar, får, kameler och ankor. Egyptierna var definitivt biodlare, de höll bina i cylindrar av lera och hade redan lärt sig att frakta samhällena på Nilen för att dra nytta av olika växters blomningstid.

I takt med att biodlingen genom århundradena spritt sig över världen kan släktet honungsbi också sägas ha dragit nytta av människan. Kanske inte om man ser till enskilda samhällen, för människan har inte alltid varit särskilt varsam med bina när man velat komma åt honungen. Ända fram till slutet av 1800-talet var det vanligt att röka ihjäl bisamhället med svavel för att skörda bekvämt. Men få, om något, djur finns så spritt över klotet i sådan mängd som bina, och det beror i hög grad på deras ”symbios” med människan.

Bin på väg in i kupan. Foto: Wolfgang Kumm / IBL BildbyrÂ

Nyfikenhet och respekt, kärlek och skräck har avlöst varandra när vi lyft på locket till kuporna och närstuderat dem. När jag under de lite varmare dagar som snart ska komma sitter på huk framför flustret till mina bikupor är det inte bara för ros skull utan också för att försöka förstå mig på dem. Hur mår de just nu? De är så välordnat förutsägbara och samtidigt så outgrundliga. Vad styr dem? Nu lämnar de mig i fred trots att jag nästan sitter med näsan inne i kupan. Men nästa gång – om jag varit inne och rotat i samhället – kan de sniffa upp mig på 50 meters håll för att attackera.

Att bina har ett fantastiskt luktsinne är det ingen tvekan om, de sägs känna stressferomonerna från biskötaren om något går fel och rådet är att akta sig för tvål och parfym före besöket i bigården. Romarna varnade biodlaren för att dricka alkohol och menstruerande kvinnor gjorde bina sticklystna, sas det.

Romarnas råd upprepas under renässansen. Det är ofta präster som skriver då. Vad bina tyckte om deras kroppsdofter har vi inga uppgifter om. Den svenske biskopen Olaus Magnus skrev i alla fall i mitten på 1500-talet i sin ”Historia om de nordiska folken” att ”tjuvar, kopplare och kvinnor som ska ha sin månadsrensning ha ett högeligen menligt inflytande på bina, om de nalkas deras kupor. Förhållandet är detsamma med dem som plägar älskog...”

– Jämfört med detta är ju dagens biböcker jättetråkiga! Oavsett vilken tid man lever i applicerar man sin tids värderingar på bina. Det roligaste har varit att läsa böcker på 1600-, 1700- och 1800-talen, säger Lotte Möller.

Kvinnan på denna bild från 1400-talet har sina bin i ihåliga trädstammar. Foto: Gianni Dagli Orti/REX

En annan präst som sticker ut i den svenska bihistorien är Samuel Linnæus, elva år yngre bror till Carl von Linné (som förresten gav honungsbiet dess latinska namn Apis mellifera). Efter att ha studerat bin i 30 år skrev Samuel en bok om biskötsel som fick stort genomslag: ”Kort men tillförlitelig bij-skjötsel”. Fortfarande läsvärd, tycker Lotte Möller.

Under några år på 80-talet var även hon biskötare – hon använder hellre den termen än biodlare. Hon blev en dag övertalad om att ta emot två kupor av en biodlargubbe som hon gjort ett reportage om när han fångade in en bisvärm.

– Ingen hade bin på den tiden mer än lite speciella, underfundiga gubbar på landet. Deras språk var så underbart; honungsdagg, drottningfälla, pollenbyxor, skattlåda och yngelrum. Så poetiskt!

Hon säger att hon själv aldrig blev någon bra biodlare. Hon reste för mycket och tyckte att honungen var svår att bärga när bina försvarade den.

Den 15.000 år gamla grottmålningen från Spanien visar en människa som hänger i rep för att samla honung från bin på en klippa. De svarta prickarna är bin som flyger runt honungssamlaren. Foto: IBL

I bisamhället tycks varje individ i varje stund helt klar över sina uppgifter. När ett arbetsbi krupit ut ur cellen där det kläckts börjar det ganska direkt städa ur den och fortsätter sedan under några dagar som putsbi. Under sin fem sex veckor långa levnad hinner det också vara ambi, som matar larverna, byggbi, som skapar vaxkakorna, vaktbi, som skyddar samhället och dragbi, som samlar in nektar (som blir honungen), pollen och vatten för samhällets överlevnad. Under högsommaren kan det vara en bra bit över 50.000 bin i kupan.

Bisamhället har också några hundra eller ett tusental drönare, vars främsta uppgift är att para sig med omgivningens eventuella ungdrottningar. Huvudrollen inne i kupan har drottningen, lite längre och slankare än de andra bina går hon metodiskt omkring på vaxkakorna och lägger ägg. Det kan bli ett par tusen per dag, mer än hennes egen vikt. För att klara detta omges hon av ett hov av bin som ständigt passar upp henne med proteinrik föda.

Inte att undra på att människan genom historien jämfört detta intrikata samhällsbygge med våra egna. Aristoteles konstaterade på 300-talet f Kr att bisamhället styrs av en kung. Att ett samhälle kunde styras av en kvinna var alltför svårt att tänka sig, så hans sanning höll sig i två tusen år.

“Varken Egyptens folk eller Lydiens väldiga rike vördar sin konung som de”, skrev romaren Vergilius och stoikern Seneca såg bisamhället som ett bevis på att monarkin var skapad av naturen. Shakespeare i sin tur konstaterade i ”Henrik V” att ”de lär oss hur en mänsklig stat bör ordnas”.

En biodlare fångar en svärm på en teckning från sent 1800-tal. Foto: IBL

Bisamhället tycktes också passa den katolska kyrkans världsbild. Den helige Antonius skrev på 1200-talet: “Kristus vår konung flög till oss från kupan, som är Faderns bröst. Honom bör vi följa som goda bin.”

Heliga Birgitta återkom flera gånger till bina i sina uppenbarelser: “Jag är Gud, alltings skapare. Jag är binas ägare och herre. Ur min glödande kärlek och med mitt blod grundade jag min bikupa som är den heliga kyrkan. I den ska de kristna samlas och vistas i trons enighet och ömsesidig kärlek.

Statsvetenskapen i bikupan har fortsatt ända in i våra dagar. Länge har det hävdats att drottningen styrt sina arbetare med sina feromoner, men forskaren Thomas D Seeley hävdar i sin bok “Honeybee democracy” att arbetsbina i hög grad utvärderar olika alternativ och tar kollektiva beslut.

På 1700-talet blev det alltmer uppenbart att visen, som drottningen också kallas, lade ägg. Men det var ändå svårt för många att svälja. Engelsmannen John Keys valde en klassisk manlig strategi - att nedvärdera drottningens status och utseende: ”En otymplig varelse inte olik en alltför lång kvinna i en alltför kort dräkt”, skrev han.

Bin på en vaxkaka. I cellerna syns larver i olika stadier av utveckling. Foto: Niklas Gustavsson

Oron för binas överlevnad har varit svår att undgå även för de mest ointresserade. Det har aldrig skrivits så mycket om våra käraste steklar som nu. När det 2006 började rapporteras om bisamhällen som kollapsade och bin som helt enkelt inte kom tillbaka till kupan spred sig paniken bland de amerikanska storodlarna. Även Europa har drabbats. Sannolikt har stordriften av jordbruket med bekämpningsmedel, sterila monokulturer och kvalster till slut blivit för mycket för det 0,1 gram tunga arbetsbiet.

– Jag kan inte bedöma hur utsatt Sverige är, men det kan inte vara roligt att vara bi i områden med gigantiska rapsfält.

Det avslutande kapitlet i boken handlar om naturlig biodling. När bin får bygga som de vill vindlar deras vaxbyggen fram organiskt och oändligt vackert inne i, kanske, en ihålig trädstam. Men de senaste hundra åren har biodlarna tvingat in deras arkitektur i strikt rektangulära ramar, för biodlarens bekvämlighet och för de större honungsskördarna. De traditionella kuporna med ramar är fortfarande överlägset vanligare, men under de senaste decennierna har intresset för att låta bina bygga efter sin egen instinkt växt.

Egyptiska hieroglyfer med ett bi i mitten till vänster. Foto: IBL

Har din känsla för bin förändrats under arbetet med boken?

–Ja, hade jag vetat allt detta när jag hade bin skulle jag nog låtit dem bygga fritt i större utsträckning och låtit dem behålla mer av sin honung i stället för att fodra dem med sockerlösning inför vintern, säger Lotte Möller.

Björn Wiman: Vad gör Stefan Löfven i dag för att säkra honungbinas surr?