Hov1 har flest vinstchanser på P3 Guld

Hiphopgruppen är nominerad i kategorierna Årets grupp, Årets låt samt Guldmicken.

Ludwig Kronstrand, en av medlemmarna i Hov1, ser nomineringarna som en bekräftelse på att deras musik är omtyckt.

– Man blir också så himla glad och förvånad varje gång. Det blir aldrig vardag. Sedan är det extra kul att publiken får vara med och rösta. Det är de vi gör musiken för.

Därutöver är tio artister, bland andra Robyn, Benjamin Ingrosso och Molly Sandén, dubbelt nominerade till P3 Guld.