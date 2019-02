Borrmaskiner ligger här och var bland vattenpass och skyddsplast, när Hoyte van Hoytema visar runt på Sven-Harrys konstmuseum medan hängningen pågår. Fotoutställningen ”Here’s looking at you” är den prisade filmfotografens debut som curator och består av 199 fotografier från Hasselbladsstiftelsens samling.

Han är på återbesök i Stockholm – staden där han levde och arbetade i många år, med tre Guldbaggar som facit. Uppväxt i Nederländerna bor van Hoytema numera i Los Angeles, på pendlingsavstånd till den amerikanska filmeliten. Hans kommande film ”Ad Astra”, ett rymdäventyr med Brad Pitt och Tommy Lee Jones, spelades in i Kalifornien. Mojaveöknen fick agera stand-in för planeten Mars.

Därifrån är det ganska långt till Lars Tunbjörk-bilden, som vi får akta oss för att inte trampa på. På den första väggen som besökaren möter i ”Here’s looking at you” hänger ytterligare två bidrag från Boråsfotografen, som är en av Hoyte van Hoytemas personliga favoriter.

– Han har plåtat mig en gång, i baksätet på sin lilla Mazda från 90-talet, säger Hoyte van Hoytema och ler stolt.

Utställningen ”Here’s looking at you” Hoyte van Hoytema har valt ut 199 fotografier ur Hasselbladsstiftelsens samling. Samlingen utgörs främst av verk av Hasselbladpristagare, samt andra svenska och nordiska fotografer. Utställningen är öppen mellan den 27 februari och 19 maj. Visa mer

Han berättar om gången när han skulle porträtteras i Fotografisk Tidskrift 2011 och själv fick önska fotograf. Då föll valet på Lars Tunbjörk – som plötsligt knäppte av sitt porträtt från förarstolen.

Samtidigt poängterar Hoyte van Hoytema att han inte bara har plockat fram gamla darlings – urvalet är i stället ett resultat av utställningens överordnade princip. När han fick samlingen som pdf i somras, och bläddrade igenom dess omkring 3.000 objekt, tittade han efter blickens riktning. Med ”Here’s looking at you” vill han utforska växelspelet mellan betraktaren och den undvikande eller kontaktsökande blicken på fotot.

– När du tittar på ett porträtt söker sig blicken alltid mot ögonen. Vi projicerar oss själva i den avbildades blick. Vi kan läsa in hela världen i någons ögon. Det vill jag göra oss uppmärksamma på med den här utställningen, berättar Hoyte van Hoytema och rättar till sin karaktäristiska svarta scarf.

Han har arrangerat bilderna efter deras ”eyeline”, som det heter på engelska. Till vänster hänger fotografier där alla människor tittar åt höger, på väggen mittemot hänger fotografier där alla tittar åt vänster.

– Jag har sorterat dem utan hänsyn till fotografens namn eller årtal eller någonting annat. Då blir man väldigt medveten om den här mekanismen i bilden och hur det påverkar betraktaren. För mig har det varit ett roligt experiment, ett intressant sätt att lära sig mer om den intimitet och intensitet som fotografier skapar.

Alla dessa fantastiska konstverk underordnas olika parametrar, men jag hoppas att det gör att besökaren kan få syn på något annat, kanske också i sitt eget seende.

Genom att följa blickarna innanför ramarna leds vi in i den stora utställningshallen, som vetter mot Vasaparken. Och här är det meningen att besökaren ska vara lika mycket i de avbildades blickfång som tvärtom, menar van Hoytema. Den som kliver in där blir utstirrad från alla håll – av alla från Astrid Lindgren och Samuel Beckett till George H.W. Bush och en ko.

– Precis som inom filmskapande handlar det om att skapa en dramaturgi. För att uppleva den här intensiteten, när blickarna plötsligt vänds mot besökaren, måste det ju finnas en uppbyggnad. Därför börjar utställningen med porträtt som tittar bort från betraktaren och ut från bildkanten.

Även om Hoyte van Hoytema inte har gått efter någon kändisfaktor, har flera internationella namn kommit med av bara farten: Cindy Sherman, Nan Goldin och Richard Avedon finns representerade i utställningen. I det stora rummet står det ”152,4” på gula tejpbitar mellan tavlorna. Det är antalet centimeter som motsvarar människans genomsnittliga ögonhöjd, förklarar curatorn. Exakt så högt ovanför golvet ska ögonen vara placerade, sida vid sida, oberoende av bildens storlek och komposition.

– Det påminner kanske mer om en installation än om en konventionell fotoutställning. Ibland känner jag nästan att måste be om ursäkt! Bilderna förtjänar trots allt att lyftas fram var och en för sig, med gott om vitt utrymme omkring sig. Nu hamnar de i stället i ett myller av andra bilder. Alla dessa fantastiska konstverk underordnas olika parametrar, men jag hoppas att det gör att besökaren kan få syn på något annat, kanske också i sitt eget seende, säger Hoyte van Hoytema.

Matthew McConaughey i Christopher Nolans ”Interstellar”, filmad av Hoyte van Hoytema. Foto: Warner Brothers

Numera förknippas Hoyte van Hoytema med högprofilerade och påkostade produktioner – från Bondfilmen ”Spectre” via Christopher Nolans ”Interstellar” och ”Dunkirk” har han blivit en av Hollywoods mest eftertraktade fotografer. För den sistnämnda filmen fick han sin första Oscarsnominering.

Men det var i Sverige som filmkarriären tog fart med Tomas Alfredsons vampyrfilm ”Låt den rätte komma in” år 2008. På vägen in till utställningen finns hans cv i kortfattat format, som också rymmer ”Lasermannen” från 2005. Hoyte van Hoytema konstaterar att han gjorde scener till miniserien några stenkast bort från Sven-Harrys konstmuseum.

Nu tillhör han en försvinnande liten och uppburen skara filmfotografer som har möjlighet att arbeta med analog film, med en gammaldags remsa för 24 stillbilder per sekund. För Hoyte van Hoytema börjar allting med stillbilden.

– På inträdesprovet till den polska filmskolan på 90-talet skulle vi tänka ut ett tema och sedan presentera en berättelse genom svartvita stillbilder. Där tillbringade jag mycket tid i mörkrummet och lärde mig grunderna.

Hoyte van Hoytema förklarar att han fortfarande försöker göra så mycket som möjligt i kameran, för att undvika digital postproduktion när det är möjligt. Det gäller även rymdfilmer som ”Interstellar” och ”Ad Astra”.

– I dag har det blivit så mycket digitala green screens att film nästan har blivit en bortglömd konstform. Jag använder till exempel back projection, som länge har varit en utskrattad teknik. Folk förknippar det med taffliga bilscener från 1950-talet, men det var så vi gjorde biljakterna i ”Spectre”, säger Hoyte van Hoytema.

Hoyte van Hoytemas sökning och sortering av Hasselbladsstiftelsens 3.000 objekt, speglar bildens handgripliga närvaro i den digitala tidsåldern. Foto: Anette Nantell

Trots hisnande skalor och hastigheter är det också filmer med intima närbilder. Ett av de mest iögonfallande exemplen är sekvensen i ”Interstellar” där Matthew McConaughey har ögon som rinner av tårar och blicken fäst strax över åskådarens högeraxel.

Hoyte van Hoytema återkommer till blicken och seendet. Några våningar upp i museet väntar ett hundratal utställningsaffischer som Hoyte van Hoytema håller på att signera. På Jens S Jensens bild från 1965 tittar den 17-åriga kockeleven Marianne Jansson rakt in i kameran.

– Det är ingen slump att det blev den bilden, säger Hoyte van Hoytema och gör en utläggning om vilka vykortsmotiv som fungerar bäst i museishoppar.

Du har sagt att det finns något skamlöst i att stirra på människor i fotografier. Är den här utställningen ett uttryck för en fotografs dåliga samvete?

– Kanske det! Men det handlar nog lika mycket om att utmana mig själv som betraktare. I en vanlig utställning tar besökaren några steg tillbaka och börjar fundera över ljussättning och motiv, innan bilderna kan skapa känslomässigt engagemang. Här är tanken att man ska hamna framför en hel vägg av tavlor, som utmanar det seendet. Det måste vara den här kvantiteten.

Jag tänker på det nästan som en bildgoogling, även om resultatet här har en annan kvalitet.

– Så skulle man kunna se det. Jag har gjort en sökning efter olika parametrar i den här unika samlingen. Jag är bara rädd att folk kommer att tycka att jag är respektlös.

Hoyte van Hoytemas sökning och sortering av Hasselbladsstiftelsens 3.000 objekt, speglar bildens handgripliga närvaro i den digitala tidsåldern. Det är inte undra på om digitaliseringen skapar nya sätt att syna kulturhistorien och det finns redan otaliga pilotprojekt. Medieforskaren Lev Manovich har till exempel undersökt den digitaliserade fotosamlingen hos Museum of modern art i New York. Genom kvantitativ dataanalys framkom bland annat att närbilder på ansikten var vanligast under åren 1920–1935.

Den här blicken som riktas in i kameran – är det något du saknar som filmfotograf?

– Film är ett kontrakt med åskådaren om en hittepåvärld. Då är det svårt att överskrida den gränsen och bryta den fjärde väggen. Men visst finns det många exempel på filmer där hjälten ändå får titta in i kameran i slutscenen. Vi har alla gjort oss skyldiga till det!

Tycker du att det är en genväg?

– Lite grand. Det riskerar i alla fall att bli självbelåtet och pretentiöst.

Det kan samtidigt vara fantastiskt och skapa en stark kontakt med publiken. Jag tänker på scenen med Harriet Andersson i ”Sommaren med Monika”.

– Eller i Tarkovskijs ”Spegeln”! Där finns det en fantastisk scen när kvinnan börjar flörta med kameran.

Men nu kommer du att vara ännu mer försiktig efter den här utställningen?

– Det var åtminstone en av sakerna jag ville undersöka. Blickens betydelse. Det är en av flera volymknappar filmfotografer kan använda för att öka intimiteten. Ibland blir det för frestande att dra upp volymen till max.

När vi träffas på Sven-Harrys konstmuseum är det bara en dag till vernissagen för ”Here’s looking at you”. Hoyte van Hoytema har fortfarande nära band till sitt andra hemland, inte minst genom fru och barn. Några närmare planer på att göra film i Sverige igen finns däremot inte, utsikterna för den aviserade nyinspelningen av ”Bröderna Lejonhjärta” tycks ännu diffusa.

Hoyte van Hoytema slår sig ned för att fortsätta signera affischer. Han är nöjd med utställningens eklektiska utfall och berättar att han ständigt försöker förnya sitt eget uttryck. För varje nytt filmprojekt samlar han på sig en bildbank med blandade referenser för inspiration. Redan på 1990-talet tipsade en svensk bekant honom om Lars Tunbjörks fotobok ”Landet utom sig”, som han bar med sig i flera år. Det var bilder som erbjöd ett annat slags estetik och seende än den som var förhärskande på den polska filmskolan.

På porträttet som Tunbjörk tog 2011 är Hoyte van Hoytema uppenbarligen omedveten om att han blir fotograferad, och har blicken fäst på vägen – i riktning bort någonstans. I bakrutan skymtar Filmhuset i Stockholm.