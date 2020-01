Meghan Markles pappa kan vittna i rättegången mot tabloid

Den äldre halvsystern till hertiginnan av Sussex, Meghan Markle, som säger till BBC att fadern Thomas Markle är öppen för att vittna i domstol: ”Om han blir kallad så kommer han att komma”‚ säger hon. BBC rapporterar att dokument som försvaret för mediebolaget som äger tidningen skickat till brittisk domstol visar att stora delar av deras motbevisning baseras på information de fått av Thomas Markle.

The Guardian rapporterar även att en möjlig konsekvens av målet är att Meghan Markle tvingas offentliggöra fler privata konversationer, något som försvaret har begärt. Den här gången handlar det om meddelanden mellan henne och en vän angåenden påståenden om vad som delgivits massmedier för att försöka påverka vad som skulle publiceras.

Det var i höstas som Meghan Markle stämde den brittiska tabloiden The Mail on Sunday och dess moderbolag Associated Newspapers (som senare har bytt namn till DMG Media). Bakgrunden till tvisten handlar om att tidningen publicerat delar av ett personligt brev som hon skrivit till sin pappa Thomas Markle, där hon berättar om hur plågsamt det varit att när fadern låtit sig intervjuas av massmedier.

Det är fadern som låtit tidningen ta del av brevets innehåll men Meghan Markle anser att man genom publiceringen bland annat missbrukat privat information om henne och brutit mot lagen om upphovsrätt. Tidningen tillbakavisar anklagelserna och försvarar publiceringen bland annat med att det funnits ett stort och legitimt allmänintresse.

Konflikten mellan Meghan Markle, prins Harry och de brittiska tabloidmedierna är minst sagt ansträngd, och situationen har inte blivit lugnare av beskedet att de tänker lämna sina nuvarande roller i den brittiska kungafamiljen.

I veckan fick paret stöd av skådespelaren Hugh Grant som fördömde mediernas agerande: ”Tabloidpressen mördade praktiskt taget hans mamma. Nu sliter de hans fru i stycken”, sade Hugh Grant i en radiointervju med hänvisning till prinsessan Dianas (prins Harrys mor) död i augusti 1997.

”Jag tänker som en man, det är hans jobb att skydda sin familj, så jag är med honom”, sade Grant för att stödja prins Harry.

Hugh Grant, som för två år sedan fick både miljonskadestånd och ursäkter från den brittiska mediegruppen Mirror Group Newspapers efter att hans telefon under många år hackats, beskrev samtidigt sitt eget förhållande till den brittiska tabloidpressen som ”väldigt dåligt”. I sin nya film, ”Gentleman”, spelar han själv en skrupellös tabloidreporter.

