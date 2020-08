Hundra år sedan Anders Zorns sista seglats

Det blåste en frisk nordanvind som gjorde det svårt att lägga till vid bryggan. Rorsmannen på den stora skärgårdskryssaren hade gjort flera försök, men tvingats vända. Det såg ut som om han skulle göra det också den här gången, men i sista stund ångrade han sig och fortsatte. Gastarna överraskades och hann inte få in bommen. Den svischade in över ett par grannbåtar och kryssaren fortsatte mot stranden och plöjde med stäven in i sanden.

Det blev folksamling. Alla visste vem som var skeppare på Mejt II.

Det var söndagen den 1 augusti 1920, Sandhamnsregattans sista dag. Segelturen hade varit kort, en promenad på fjärden bara. Författaren och Dramatenchefen Tor Hedberg och hans fru, skådespelaren Stina Holm, hade flanerat vid bryggorna när Anders Zorn ropat dem till sig och frågat om de ville med ut på sjön. Ombord fanns också två gastar och Zorns modell Ols Maria med sockendräkt och luta.

Efter den pinsamma incidenten i hamnen flydde Zorn ner under däck. Tor Hedberg följde efter: ”Han satt i ett hörn och skämdes. Det var, sade han, första gången i sitt liv han gjort en misslyckad landning och nu kunde han inte visa sig för folk mera”, berättade Hedberg i en bok om vännen som han gav ut 1924.

Foto: Zornsamlingarna, Mora

Anders Zorn var en självmedveten seglare. Albert Engström, möjligen pålitligare som berättare än som sanningsvittne, gav också han ut en bok om sin vän konstnärsfursten. Den kom 1932 och Engström var frikostig med seglingsanekdoterna. En av dem förmedlar en trots allt trovärdig version av Anders Zorns självbild, och då inte bara avseende segelbåtar och stormar.

Jag minns min sista segling med honom från Bullerön in åt Stockholm till. Solen sken, sjön fräste under den starka kulingen. Han seglade med sin Mejt, den nya och sista, så vi hade vatten långt upp på däck.

Jag sade: ”Du pressar henne för mycket.”

”Är du rädd”?

”Nej, men jag tycker att det är onödigt att kapsejsa.”

”Tänk på att jag sitter till rors!”

Under de sista tjugo åren av sitt liv låg Zorn regelbundet ute på långa sommarseglingar med vänner eller modeller ombord. Sin första större båt, kuttern Mejt, hade han premiärseglat längs den svenska ost- och västkusten sommaren 1901. Sommaren därpå gjorde han om kryssningen tillsammans med konstnärskollegan Joahn Axel Gustaf Acke: Öland, Gotland, Skåne, Varberg, Särö.

Anders Zorn 1860 Föds i Mora den 18 februari. 1875 Konstakademien i Stockholm. 1881 Flyttar till London. 1885 Gifter sig med Emma Lamm. Under bröllopsresan är Anders Zorn nära att dö av tyfoidfeber i Konstantinopel. 1888 Bosätter sig i Paris. 1893 Första USA-vistelsen. Det ska bli ytterligares sex. Zorn ansvarar för den svenska konstavdelningen på världsutställningen i Chicago. 1896 Paret Zorn flyttar till Mora. 1911 Sista Amerikaresan. Porträtterar presidenten William Howard Taft, vicepresidenten James S Sherman och stålmagnaten Andrew Carnegie, en av världens rikaste män. 1914 Donerar ett flygplan till svenska armén. 1920 Dör den 22 augusti på Mora lasarett. Diagnosen i journalen är pyelit phlegmone med strictura urethra, njurbäckeninflammation med urinrörsförträngning. Behållningen i dödsboet beräknas till nära 4,5 miljoner, runt 80 miljoner i dagens penningvärde. Enlig de barnlösa makarnas testamente ska alla tillgångarna doneras till staten och bl a utgöra grundplåten till ett museum vid Zorngården. Utöver detta får Svenska Akademien den fastighet i Gamla stan som rymmer krogen Gyldene Freden. Anders Zorn ligger begravd på Mora kyrkogård. Visa mer

Båten var ritad av den renommerade konstruktören Albert Andersson och hade döpts efter Anders Zorns halvsyster. Tillsammans med Engström seglade Zorn 1905 till Finland där de båda utsetts till hedersledamöter i Konstnärsgillet.

Zorns ansikte var en dödsmask. Det var den sista sommaren

Det blir 30 år senare, i Albert Engströms version, en Tom Sawyer-skröna med Mississippi utbytt mot Östersjön, ”Mälarpirater” i mer påkostade sjökläder, ”Tre män i en båt” med salta brottsjöar. Zorn sjunger, spelar på bleckpipa och styr naken sin båt med alltid lika säker hand.

Vänsäll. Våghalsig. Viljestark. Virtuos. Varmt fosterländsk. Anders Zorn hade inte haft något emot det porträtt som här etsas fram av Albert Engström.

Sommaren 1905 var Anders Zorn 45 år, mitt i livet hade man sagt i dag. Föregående sommar, 1904, hade han varit gäst vid en mottagning i Vita huset i Washington. Sommaren därpå, 1906, skulle han ägnas en stor retrospektiv utställning hos Durand-Ruel i Paris, impressionisternas legendariske gallerist. Zorn var en internationell konstnärscelebritet. Men redan då, några år in på det nya seklet, kunde man ana att slentrianen, ledan och tröttheten börjat gröpa ur honom.

Halvtannat decennium senare var Anders Zorn ett voluminöst skal. På ett fotografi taget under regattan på Sandhamn 1920 sitter han i skepparutstyrsel vid ett trädgårdsbord. Cigaretten i pincettgrepp mellan tumme och pekfinger. På bordet kaffekoppar och likörglas. Bredvid honom Ols Maria som knäpper på lutan. Zorns ansikte är en dödsmask.

Det var den sista sommaren.

När Tor Hedberg i sin bok berättar om den pinsamma och misslyckade landningen vid klubbryggan i Sandhamn noterar han att Ols Maria sett trött och bekymrad ut. Också Zorn hade verkat sliten. Kanske hade han uppfattat intermezzot vid bryggan ”som ett dåligt omen”. Han hade börjat tala om ”sin hälsa och sitt arbete, bittert och missmodigt”. Under sommaren hade inte målat något, hade inte orkat.

Akvarellmålning är konsten att måla i vatten, med vatten. Zorn blev en vattenvirtuos

”Vad som grämde honom, det var icke döden, utan att dö på detta sätt – av sjukdom. Nej, att dö av ålderdom, slockna som ett utbrunnet ljus, det var det enda värdiga. Så skulle en man dö – av ålderdom, icke av sjukdom!”

Anders Zorn föddes i Mora den 18 februari 1860 som ”oäkta” son till Grudd Anna Andersdotter och den tyske bryggarmästaren Johann Leonard Zorn. Han hade blivit till när Anna säsongsarbetade på Dübens bryggeri i Uppsala. Bryggerikullor och trädgårdskullor var den tidens migrantarbetare. Unga kvinnor från Dalarna vandrade ner till Mälardalen för att under några månader skölja flaskor på bryggerierna eller rensa ogräs i borgerskapets trädgårdar.

Anders växte upp med sin mamma och sina morföräldrar på Gruddgården. När han var 12 år skickades han till fortsättningsskola i Enköping. Hans konstnärliga talang, särskilt som träsnidare, uppmärksammades och 1875 började han i föreberedelseklassen, ”principskolan”, vid Konstakademien i Stockholm. Redan under tiden vid akademien fick han ett publikt genombrott med akvarellen ”I sorg”, ett kvinnoansikte bakom ett tunt svart flor.

Hans stjärntecken var vattumannen. Hade han fötts en dag senare skulle han varit fisk. Vatten var hans element. Anders Zorn kom att tillbringa en stor del av sitt liv i Stockholm och utomlands; London, Paris, USA. Men Mora var och förblev hembygden. Ortnamnet är en avledning av ”mor”, fuktig skogsmark. Och överallt i moratrakten är skogen genomgrävd av åar, kanaler, bäckar, fingrar av vatten. Mora är en bygd av vattenspeglar och vattendrag, en skärgård av byar på landtungorna mellan Orsasjön och Siljan, Österdalälven och Orsaälven. Anders Zorn var ett barn med vattenblänk och båtar i blickfånget.

”Tvivlar man på sin förmåga skapar man ej stora ting”, slog Zorn fast

Akvarellmålning är konsten att måla i vatten, med vatten. Zorn blev en vattenvirtuos. Sommaren 1886 målade han akvarellen ”Sommarnöje”. På en Dalaröbrygga väntar en ung kvinna i vit sommarklänning på att hämtas av en ortsbo i roddbåt. Zorns nyblivna hustru Emma stod modell för kvinnogestalten. Roddaren är målad efter mästerlotsen Carl Gustav Dahlström, som Emmas familj hyrt sommarnöje av i flera år. Men det är vattnet och dess på en och samma gång ivriga och loja rörelser som är målningens egentliga motiv.

”Tvivlar man på sin förmåga skapar man ej stora ting”, slog Zorn fast i ”Självbiografiska anteckningar”, de fragmentariska memoarer han skrev på under olika resor åren 1907 till 1911. Han hade sällan tvivlat: ”...i den konstgren jag behärskade, akvarellmålning, ansåg jag mig redan ha överflyglat alla föregångare och samtida”, konstaterade han när han blickade tillbaka på sitt 26-åriga jag. Bättre än alla föregångare. Bättre än alla samtida. Alltså bäst, utan inskränkningar. Unikt bäst.

Omvärlden ansträngde sig inte för att sudda ut denna självbild. Anders Zorn får 1889 den franska hederslegionen. Han har ännu inte fyllt 30. Tidigare samma år har han tilldelats första klassens medalj på världsutställningen i Paris för ”Une prémiere”, den lilla pojken som leds ut i vattnet av sin mamma.

Foto: Gunnar Bergkrantz

Zorn skulle kunna beskrivas som en måleriets kung Midas. Han förvandlade vatten till guld. På Stockholms auktionsverks kvalitetsauktion i juni 2010 gick ”Sommarnöje” för 26 miljoner kronor. Rekordpriserna är på ett sätt en förbannelse. De kan tjäna som ett slags retroaktiv bekräftelse av det rimliga i det hån vänstertidningen Stormklockan öste över honom 1919: ”Håll sig till grosshandlarna, bästa Zorn! Tolka deras själsliv: glansdagrarna på deras nypressade frackar, kraschanerna på deras bröst! Där passar ni.”

Vid denna tid gjorde Zorn själv inte mycket för att påminna sina belackare om att han också var gossen i vattnet. När han fyllde 60 i februari 1920 uppvaktades han i residenset i Mora av en prominent skara vänner: prins Eugen, Erik Axel Karlfeldt, Hjalmar Lundbohm, gruvdirektören som grundade Kiruna.

Bildning och mansgrisighet har aldrig uteslutit varandra.

Det var de fina och salongsfähiga vännerna. Några dagar senare hyllades Zorn av de dåliga kamraterna, det frossande och frustande gubbgäng av konstnärer och skriftställare som han regelbundet rumlade med i kägelklubben Klotilda, i ordenssällskapet SHT, på krogen 55:an i den fastighet i hörnet av Drottninggatan och Bryggargatan där han i flera år hade både sin stockholmsateljé och stambord i restaurangens kök.

I Zornsamlingarna i Mora kan man hitta en ”hyllningsdikt till Gruddlårk på 60-årsdagen”. Den har av allt att döma deklamerats vid den födelsedagsmiddag vännerna från SHT arrangerade för Zorn några dagar efter den egentliga födelsedagen. Gruddlårk var Anders Zorns ”ordensnamn”. Grudd efter släktgården, ”lårk” var dialekt för pojke.

”Bukiga bylte af fläsk och geni, jag hälsar dig GRUDDLÅRK./Hell dina sextio år och hell din feta lekamen/uppå hvars dallrande lår små kullor och andra ha gungat/likt nereiden en gång på sagoskimrande böljor.”

Nereiderna var havsnymfer med hemvist i antik mytologi. Bildning och mansgrisighet har aldrig uteslutit varandra.

När hyllningsverserna skrevs kan det inte ha varit någon hemlighet att Zorns hälsa var gravt misskött, att byltet av fläsk och geni passerat sitt bäst-före-datum.

I ett standardverk om den svenska konsten kring sekelskiftet, ”Nationalromantik och radikalism”, berättar konsthistorikern Sixten Strömbom om hur arkitekten Ferdinand Boberg och hans fru Anna sommaren 1920 besökte Gopsmor, norr om Mora. Där hade Anders Zorn byggt en exklusivt primitiv fiskestuga . När paret Boberg kom fram ”satt Zorn på en sten vid älvstranden och rökte, trött och hopsjunken”. Så sa han: ”Här ser ni resterna av det som en gång var Zorn.”

Vad, eller vem, hade Zorn då varit?

Det finns en vanlig föreställning om vem Anders Zorn var och vad han sysslade med: Han blev rik på att måla mulliga nakna kullor. Han levde på att leverera hull och hår till punschfarbröder som lystet fingrade på sina cigarrer. Han var en uppgraderad pornograf med guldkantad prislista.

Det är nu Zorn kombinerar sina två favoritmotiv: den nakna kvinnokroppen och vatten

Det är en karikatyr. En sådan Zorn kom förvisso också att rymmas i byltet. Men den Zorn som decennierna före sekelskiftet erövrade världen, och en förstarangsplats i svensk konsthistoria, var betydligt intressantare än så.

Vintern 1881 träffar Zorn sin blivande fru Emma Lamm, som kommer från en högborgerlig judisk stockholmsfamilj. Hon har haft Ellen Key som lärarinna, är kusin med den blivande konstnären Hanna Pauli och via sin mamma släkt med litteraturhistorikern Henrik Schück. Hennes bror Herman skulle så småningom bli liberal riksdagsledamot och vice talman i första kammaren.

En helt annan bakgrund än ”Gruddlårkens”, men inte endast Emma utan också hennes familj charmas av den talangfulle unge mannen från Mora. Redan i augusti 1881 är Anders Zorn gäst på Dalarö. Han reser sedan till London, där han under de följande åren ska etablera sig som akvarellmålare.

Sommaren 1886 är Emma och Anders nygifta och har återvänt till Sverige och Dalarö efter en halvårslång bröllopsresa (Konstantinopel, Aten, Rom, Florens, Paris). Denna Dalarösommar följs av fler. Det är nu Zorn kombinerar sina två favoritmotiv: den nakna kvinnokroppen och vatten. Han berättar i ”Självbiografiska anteckningar” om hur genren blev hans:

”Jag fick en av Akademien förskjuten modell (för tjock) karamellarbeterska, seglades av en gubbe på Dalarö ut till en närliggande ö och målade där några badande kvinnor efter denna frodiga flicka. En kombination av gråa klippor, tall, naket och vatten. När jag ser på det arbetet nu får jag intryck av att det sistnämnda elementet inspirerat mer än något annat. Sedan har det nog fått vika för reflexerna på den nakna kroppen.”

Hårt festande varvades med mer stillsamma arbetsdagar

Han skulle hålla fast vid motivet livet igenom. Fram till sekelskiftet utgjorde Dalarö bas för nakenmåleriet i skärgårdsvikarna. Sedan fick hans segelbåtar göra tjänst som flytande sommarvillor och ateljéer. Zorn hade 1910 låtit bygga Mejt II, den 15.7 meter långa kryssare som ersatte Mejt. I sällskap med sin Leporello, gasten Verner Lundahl (som ibland också fick agera modell), vagabonderade Zorn i skärgården.

Fasta stationer under kryssningarna var Möja, Sandhamn och Bullerön, där vännen Bruno Liljefors hade sommarhus. Hårt festande varvades med mer stillsamma arbetsdagar. Mejt ankrades i någon vik, som fick bli utgångspunkten för kortare segelturer. Mellan seglatserna ägnade sig Zorn åt abborrmete, bad och målande. Motiven var företrädesvis nakna kvinnor. Modellerna kunde hämtas upp längs lämplig ångbåtslinje.

Det är välkänt att Anders Zorn ofta arbetade med fotografisk förlaga. I Zornmuseets arkiv i Mora finns oräkneliga exempel. Om man botaniserar i dessa samlingar, eller bläddrar i den bok med bilder från Zornsamlingarna som Staffan Lamm och Bengt Wanselius gav ut för några år sedan (”Fotografen Zorn”), får man intrycket att fotograferandet av nakna modeller mer och mer tenderade att bli sitt eget ändamål: voyeurismen tar överhanden. Det är än mer tydligt i de foton Zorn mot slutet tar i den ateljévåning han då skaffat sig vid Södermalmstorg i Stockholm.

Det är som om världen inte längre förmådde locka honom, den underbara världen av ljus och reflexer, vågor och vattenblänk, frasande tyger, fladdrande lågor i en eldstad, hud och hull, fårade ansikten. Han orkar inte längre lämna ateljén. Det är då det pornografiska triumferar; driften lever sitt ensamliv. I sina bästa målningar från de bästa åren gör han ingen skillnad mellan den nakna kroppen och klipphällen, håret och havet, människa och natur. Världen hänger samman, och den är i ordets djupaste mening sevärd.

Hur bred är säkerhetszonen mellan å ena sidan livsaptiten, livshungern och å andra sidan livsledan, livsbulimin?

Zorn kunde redan under sin livstid anklagas för att vara en ytans målare, virtuos men utan djup. Han briljerade inte bara som akvarellist utan också i olja, som etsare och som skulptör. Han blev snabbt en av sin tids internationellt mest efterfrågade porträttmålare, särskilt favoriserad av amerikanska miljonärer (under sammanlagt sju USA-vistelser levererande han ett hundratal porträtt, bland kunderna fanns tre presidenter: Grover Cleveland, William H Taft och Theodore Roosevelt).

Och sant är att det var vattenytornas rörelse och samtidens reflexer han penslade fram, inte bottensedimenten. Det kan man kanske tycka är en brist. Men varför skulle inte den synliga verkligheten kunna vara lika fascinerande som de dunkla själsdjupen? Samtidigt tvingar ändå Zorn fram frågan: När och hur övergår fascinationen för världen som den ter sig för våra ögon i voyeurism? Och hur bred är säkerhetszonen mellan å ena sidan livsaptiten, livshungern och å andra sidan livsledan, livsbulimin?

Zorn gillade Amerika och Amerika gillade Zorn, ”Zorn, a prince of art, is again our visitor” meddelade New York Journal sina läsare i oktober 1900. Och det finns något i hans livsbana som förbinder honom med en annan furste, en amerikansk kunglighet, ”The King”, Elvis Presley: Den suveräna talangen, de enorma framgångarna, den spektakulära livsstilen, det självdestruktiva frossandet.

”Hans tunga kropp var märkt av döden. I väntan på undergången blev det oupphörliga festandet ett tidsfördriv”, skriver konsthistorikern och den tidigare chefen för Zornmuseet Hans Henrik Brummer, i en genomgång av Zorns ”sista år” i Bonniers utgåva av ”Självbiografiska anteckningar”.

Zorn fick syfilis, är Birgitta Sandströms tolkning

Ständigt en cigarett i nypan. Gärna en grogg i ena handen, en gaffel i den andra. Överdådigt dukade bord. Ett maniskt arbetstempo. Zorn brände ut sig, gröpte ur sig.

Till detta bidrog återkommande sjukdomsperioder. Birgitta Sandström, också hon konsthistoriker och tidigare chef för Zornmuseet, gav 2014 ut en biografi över sin morfars moster, Emma Zorn. I en intervju i Sydsvenskan i samband med utgivningen av boken nämnde Birgitta Sandström att Emma i sina efterlämnade ”Minnen” slagit fast att Anders bröt sin hälsa i 37-årsåldern, det vill säga 1897. Zorn fick syfilis, är Birgitta Sandströms tolkning.

Det finns indicier. Hon hittade själv en flaska ”gråsalva”, alltså kvicksilversalva, på Zorngården. Det var det medikament mot syfilis som fanns på den tiden.

”Det låg i en låda i ateljén, uppe i Mora, Och sedan använde han sig av läkaren Edvard Welander, som var Sveriges främste expert på syfilis.”

Hypotesen får stöd av formuleringar i Sixten Strömboms standardverk om det svenska konstnärsförbundet och dess medlemmar. Han skriver där om hur Zorn tack vare ”flera års läkarvård och robust fysik” hade ”lyckats besegra den svåra sjukdomen från 1897”. Om det stämde så medförde det, klargjorde Strömbom, å andra sidan inte att Zorn genomgick någon omvändelse till ett frisksportarliv. Tvärtom. ”Hans medel till stimulans och återhämtning ökades både kvantitativt och kvalitativt. Förbrukningen av whisky och cigaretter hade – även under arbetet – börjat ta riskabla omfång ...”

Zorn insisterade trots sin dåliga hälsa på att han som vanligt skulle starta sin sommarsegling de första dagarna i juli

Man brukar använda begreppet ”oregelbunden livsföring” som synonym för dålighetsliv. Anders Zorn integrerade sitt dålighetsliv i en påfallande regelbunden livsföring med ett återkommande årsprogram: vistelse i Stockholm och Mora varvades med sejourer i Gopsmor, sommarseglingar och, fram till första världskrigets utbrott, utlandsresor. Jul och midsommar firades alltid under rituella former på i Mora.

Midsommaren 1920 var kammarherren och museimannen Carl Anton Ossbahr gäst hos paret Zorn. I ett brev till prins Eugen lämnade han en oroande rapport om Anders Zorns hälsotillstånd: ”Han ser trött och lidande ut (det plågar honom synbarligen att sitta) och har 'temperatur', men skulle ändå i kväll se Majstången resas i Morkarleby kl 12.”

Zorn insisterade trots sin dåliga hälsa på att han som vanligt skulle starta sin sommarsegling de första dagarna i juli. Han skulle ha med sig sin modell Ols Maria, som seglat med honom den föregående sommaren. Hon var 19 år, härstammade från Gagnef och bar alltid folkdräkt. Ols Maria läste högt för honom och sjöng psalmer. Man kan tänka sig att hennes viktigaste uppgift var att bekräfta en åldrad och utbränd mans barndomsnostalgi. Också Ols Maria, som led av tuberkulos, var dödsmärkt. Hon gick bort året därpå, 1921.

Zorn rapporterades trots allt ha återfått livsgnistan när han hissat segel, ”kände sig som en ung gud”, enligt Ossbahr, men en månad senare var situationen en annan. Ossbahr meddelade då prins Eugen att Emma Zorn rest ner till Saltsjöbaden för att träffa sin man. ”Underrättelserna om Anders äro ej riktigt bra.” Zorns Moraläkare Edvin Helling hade sökt upp honom på väg hem från ett besök i Göteborg, och då var ”Anders alldeles slut efter en stark supning i Sandhamn.”

Vid lunchtid på söndagen var Zorn död

Den 11 augusti skickade Emma ett bekymrat brev från badhotellet i Saltsjöbaden till den unga konsthistorikern Gerda Boëthius som engagerats som assistent av paret Zorn. Anders och Mejt hade nu seglat vidare. Han var ”snäll men långtifrån kry”, envisades ändå med att han ”enligt hävdvunnet program” skulle segla månaden ut, skrev Emma. Det hade, berättade hon, gjort ”ett beklämmande intryck att vara ombord på båten, se Anders sitta där och hänga utan att orka arbeta, se Maria afmagrad och hostande, feberaktig...”

En dryg vecka senare gick det inte längre. Måndagen den 23 augusti fanns det bara en enda nyhet på Dagens Nyheters förstasida. Huvudrubriken var dragen i versaler över hela sidbredden: ANDERS ZORN DÖD.

Zorn hade på onsdagen återvänt till Mora med tåg, i mycket dåligt skick. Han blev sedan allt sämre, lades på lördagen in på Mora lasarett och opererades där klockan sex på kvällen av doktor Helling och doktor Waldenström, överläkare vid lasarettet i Falun. Men det fanns ingen räddning. Vid lunchtid på söndagen var Zorn död. ”Närmaste dödsorsaken var en varbildning med åtföljande blodförgiftning i bukväggen”, konstaterade DN.

Journalen, som finns i Zornsamlingarna, är en lakonisk skräcknovell. ”Pat. vid medvetande till straxt före exitus, vilket inträffade kl 1.” Den svenska konstnär som mer energiskt än någon annan hyllat den yttre verkligheten blev till sist uppäten inifrån.

Begravningen ägde rum i Mora torsdagen den 26 augusti, redan fyra dagar efter Zorns bortgång, vilket får sägas bekräfta att detta var ett annonserat och förväntat dödsfall. SJ satte in extravagnar till Mora. Prinsarna Eugen och Vilhelm gick i begravningsprocessionen. Ärkebiskopen Nathan Söderblom var officiant.

Anders Zorns sista verk, det enda han gjort under sin sista segelsommar, blev en liten statyett i två versioner: en ung kvinna som lyfter en vattenkruka.

Se Zorn Paret Zorns hem i Mora, Zorngården, är öppet för guidade turer. Zornmuseet, inrymt i grannbyggnaden, avslutar 31/8 jubileumsutställningen ”Zorn i fokus”. Den 18/2 nästa år öppnar Nationalmuseums uppskjutna jubileumsutställning ”Anders Zorn – en svensk superstjärna”. Redan i höst, start 10/10, visas utställningen på Kustmuseum den Haag i Nederländerna. Visa mer

Läs fler artiklar av Per Svensson.