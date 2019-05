Hur ska det gå i Cannes i kväll? Tar Pedro Almodóvar hem Guldpalmen?

Ikväll 19.15 är det prisutdelning vid filmfestivalen i Cannes. Gissandet är igång. Det är en Cannestradition. Journalister turas om att eftertänksamt nicka till varandras utläggningar om troliga vinnare. Stor visdom, år av erfarenhet, och gruvdjupa insiderkunskaper läggs ned i förutsägelser som - också enligt traditionen - totalkollapsar under prisceremonin.

Detta är de tre som på lördag förmiddag får mest nickar som förslag till Guldpalmkandidater:

1. Spanjoren Pedro Almodóvar (som man kan läsa mer om här).

2. Fransyskan Céline Sciamma (som man kan läsa mer om här).

3. Sydkoreanen Bong Jon-ho (som man kan läsa lite mer om här).

Almodóvars ”Pain and glory” är ett fint självporträtt, och Almodóvar, en av den europeiska filmens största, har aldrig vunnit Guldpalmen. Sciammas kostymdrama ”Portrait of a lady on fire” är en av festivalens mest njutbara filmer, Hitchcock nämns ofta i beskrivningarna. Sciamma skulle kunna bli andra kvinnliga Guldpalmvinnaren, efter Jane Campions seger med ”Pianot” 2013.

Bong Jon-hos svarta komedi ”Parasite”, där en fattig familj ser sin chans när den får in en fot hos en rik dito, har livat upp många. Spännande film, spännande utmanare.

Skådespelarpriser? Här spretar gissningarna mer. ”Portrait of a lady...” har tre bra kvinnliga insatser. Priset kunde gå till alla, Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami, sådant har gjorts förut. Vad män beträffar har amerikanen Terrence Malick med ”A hidden life” gett tysken August Diehl en typisk prisvinnarroll. Filmen är baserad på en sann historia om en österrikare som vägrade svära Hitler trohet, så Diehl är tragisk hjälte i nära tre timmar lång film om viktigt ämne.

Eller så kanske Brad Pitt och/eller Leonardo DiCaprio får priset, som tack till Quentin Tarantino för att han med sin ”Once upon a time...in Hollywood” kom och piskade upp förstklassig Canneshysteri.

Så: nu återstår bara att se hur juryn under lagkapten Alejandro Iñárritu detta år ska lyckas dribbla sig förbi alla Cannesgissare och sätta palmen mitt i krysset ingen bevakade.

Håll utkik på DN.se under lördagskvällen för att se hur det går.

Läs mer: Här är DN:s rapporter från årets Cannesfestival