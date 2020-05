”Hyper human” på Tekniska museet är en upplevelse

Var går gränsen mellan människa och maskin? Och vad händer när tekniken flyttar in i våra kroppar? Det är några av de frågor som diskuteras i Tekniska museets återinvigda, semipermanenta utställning ”Hyper human”. Under stängningen på grund av coronaviruset har materialet livestreamats flitigt i digitala kanaler men förr eller senare bör du ändå ta dig till museet. För ”Hyper human” är en upplevelse på flera plan.

Ljuset är blåtonat när man passerar genom utställningens ingångsdraperi av metallnät och kommer in i ett rum med svarta väggar där glasmontrar till synes svävar. Ett sittlandskap med amorfa former välkomnar. Det ser mjukt ut men är i själva verket tillverkat av 3d-printad trämassa och resultatet av ett formsamarbete med artificiell intelligens (AI).

Lite längre in i utställningen står också en samling 3d-printade bänkar. Monica Förster Design Studio, som har stått för gestaltningen tillsammans med BAS Interesting Times Gang, gav datorn instruktioner om att utifrån en given form maximera bänkarnas hållfasthet och samtidigt minimera materialåtgången. Resultatet är förbluffande. Istället för de kantiga former man kanske förväntar sig av en dator valde den organiska, ömsom kroppsliknande och ömsom växtliknande former, som hämtade från naturen. Några av bänkarna får mig att tänka på jugendformgivning från det tidiga 1900-talet.

”Hyper human” samlar både historia, nutid och tankar om framtiden. Här visas en muskelmannekäng från 1800-talet vid sidan av ögonproteser och en exoskeletthandske av i dag, som kan ge den artrosdrabbade eller arbetsskadade handen lite hjälp på traven.

Utställningen innehåller också flera interaktiva delar: man kan testa ansiktsigenkänning, sitta i en självkörande bilsimulator eller prova Glitch, en visualisering som på en stor skärm löser upp besökarnas kroppar till kod.

Uppfinningen ”Realheart” på Tekniska museets utställning ”Hyper human”. Foto: Anna Gerdén

Sverige har länge varit framstående inom så kallad livsvetenskap – ta till exempel Engströmsrespiratorn, hjärtlungmaskinen, pacemakern eller dialysen – och Tekniska museet visar nästa steg i utvecklingen. Det konstgjorda hjärtat ”Realheart”, skapat av läkaren Azar Najar, är det första i världen som liknar vårt mänskliga hjärta med två förmak och två kammare. Hittills har det testats på grisar, kalvar och får. Planen är att börja operera in det i människor 2024.

Hjärtsvikt är en global folksjukdom som dödar två miljoner människor årligen. Bara i Sverige skördar sjukdomen tio personer varje dag och det är lätt att förstå vikten av både ”Realheart” och andra uppfinningar som ersätter kroppsdelar och kroppsfunktioner som gått förlorade.

Mer kontroversiell är den genredigering som också är en möjlighet redan i dag. Utställningen ställer frågor kring etik och teknik men är ändå i huvudsak en feel good-utställning om AI.

Att ha AI som arbetskamrat var omvälvande, berättar formgivaren Monica Förster. Inte bara för att datorn valde oväntade former. Intressant nog har den också en arbetsprocess som liknar människans: datorn testar precis som vi olika lösningar, förkastar och börjar om.

AI-genererad ”skog” på Tekniska museet Foto: Anna Gerdén

I slutet av utställningen väntar en ”skogsglänta” med 3d-printade ”träd” och ”stubbar”, tillverkade i majsstärkelse av Wood Region i Värmland, en 3d-fabrik i vardande som också är ett EU-projekt. Även här fick datorn instruktioner om att skapa former som klarar ett högt tryck trots ett minimum av material, vilket resulterade i ett slags urskog från framtiden. Droppliknande formationer samsas med ”trädstammar” med utskjutande grenar. Några av ”träden” har fått besynnerliga utväxter här och där. Det är den artificiella intelligensen som talat. Tekniken har fattat sina egna, outgrundliga och ibland till synes ologiska beslut – vilket bara gör den mer mänsklig.

Om AI blir vår räddning eller undergång återstår att se. Men att till och med tekniken visar sig vara inspirerad av naturen är i sig en omvälvande tanke. Allt hänger ihop på något märkligt vis – och enbart den egenartade skogsgläntan motiverar ett besök på Tekniska museet.