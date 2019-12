I Australien är klimatkrisen akut – men makthavarna låtsas att det regnar

Nya Zeeland, sent i november. Huvudstaden Wellington är insvept i fint, grått dis. ”Dimman från havet”, tänker jag och erinrar mig titeln på DN-korrespondenten Thorsten Jonssons postuma novellsamling från Amerika 1950. Inte alls, säger mina värdar på den internationella botanikkonferensen som jag är inbjuden till för att tala. Det är stoft från bränderna i New South Wales, tvåhundra mil härifrån.

Bränderna fortsätter. Canberra, början av december. I januari 2003 brann stora områden här. Fyra människor miste livet. Som monument över katastrofen skapade man ett arboretum med exotiska trädslag i en sluttning med utsikt över staden. Genom besökscentrets panoramafönster, vad ser jag? Kransen av rökplymer vid horisonten.

Samtidigt öppnar klimatmötet i Madrid. Vi påminns om att Australien är västvärldens största koldioxidutsläppare – 17 ton per person, mer än USA, Kanada, Polen, Kina, mer än tre gånger mer än Sverige. Man är också världens största kolexportör, särskilt till de snabbväxande länderna i Asien. Närmare fyrtio procent av världsmarknadens kol kommer från Australien. I likhet med världens fattiga stater ökar Australien sina utsläpp. Men Australien är ett rikt land.

Jag kommer till Sydney, där bränderna nu rasat kring staden i flera veckor. På avstånd ser jag Operahuset, Jørn Utzons skapelse, inspirerad av snäckskal, moln, Stilla Havsvärldens husbyggnadskonst – och geometrin hos en uppskuren apelsin. Apokalyptiskt apelsinrött är också det ljus som den karakteristiska huskroppen badar i när solen skär genom himlens brandstoft. Många människor bär munskydd eller håller sjalar, kavajer över huvudet. Astmatiker rekommenderas stanna inomhus.

Brandsäsongen har bara börjat. Ändå rasar mer än hundra bränder i regionen. Allt pågår som vanligt. Även jag gör allt som vanligt. En av fyra miljoner. Jag rör mig i staden, håller mina anföranden, utför mitt arbete. Men det pågår något inom mig. När jag efter några dagar flyger tillbaks mot Europa får jag från luften en överblick av förödelsen. Miltals av bränder. En ridå av rök som försvinner mot horisonten.

Jag vet redan. Jag har sett kartorna. Tagit del av siffrorna. 2,1 miljoner hektar har brunnit hittills i år. Men jag vet inte förrän jag verkligen ser. Vemodet jag upplever är märkligt starkt, drabbande. Jag känner sorg. Inte bara över förlusterna – av natur (flera nationalparker brinner), egendom, människoliv. Det är något med skalan. Vad människor åstadkommer utan att någon enskild har en avsikt. Jag själv är en av dem. Hjälplösheten inför summan av handlingar. Bristen på försök att göra något. Och förstås hyckleriet.

Foto: Fire and Rescue NSW/Handout/TT

Jag har sett det förut. Den ruttnande isen i Arktis. En bokstavlig upplösning av livsvillkoren för människor som knappt bidragit ett uns till uppvärmningen. Men på något sätt är detta ännu värre, kanske för att elden är en så brutalt synlig kraft. Fronterna rör sig med hastigheten hos framryckande arméer, som bestod de faktiskt av människor.

Är bränderna skapade av människor? Enkelt svar: ja. Australiens historia är visserligen präglad av bränder, liksom av torka och översvämningar. Black Friday-bränderna 13 januari 1939 (71 döda) och Ash Wednesday den 16 februari 1983 (49 döda) är nationella trauman. Värst var bränderna i Victoria den 7 februari 2009, Black Saturday, med 173 döda och tvåtusen hem i ruiner.

Men klimatet gör bränderna fler och värre. I sin fantastiska bok om Australiens klimathistoria, ”Sunburnt country” (Melbourne university press, 2018) berättar Joëlle Gergis om hur man på 1960-talet skapade ett brandriskindex med en skala från 0 till 100 (extrem brandrisk). Antalet dagar per år som indexet ligger på 100 eller däröver har ökat dramatiskt på senare årtionden. När det brann i Victoria den svarta lördagen 2009 överskred noteringen på vissa platser 190. Under sådana förhållanden slukar elden allt som kan brinna med en hastighet som övergår all normal erfarenhet.

Man kunde tänka sig att ett land som är så sårbart skulle tillhöra klimatkrisens avantgarde, vara ledande i omställningen, ställa krav på resten av världen. I stället gäller det omvända. Australien är ett av få länder som rest till Madrid med krav på att få behålla utsläppsutrymme från Kyotoavtalet 1997. Man gör så litet man kan.

Landet badar i sol men bara tre procent av elektriciteten kommer från solenergi. Ett vetenskapligt klimatråd som inrättades under socialdemokraten Julia Gillards regering 2011 avvecklades efter ett par år av den konservative Tony Abbott. Sedan dess har klimatpolitiken blivit alltmer bisarr. Den nuvarande premiärministern Scott Morrison, då finansminister, framträdde inför parlamentet i februari 2017 med en bit kol och förklarade att det var både naturligt och rent. ”Don’t be afraid”, nu bevingade ord. Denne djupt kristne man har även förklarat att det inte behövs någon klimatpolitik eftersom Gud kan åstadkomma mirakel.

En stor majoritet av befolkningen vill inte ha det så här. En undersökning i juni 2017 av The Climate Institute visade att 71 procent av australiensarna vill ha en offensiv klimatpolitik eftersom de ser en sådan som vägen till långsiktigt välstånd och en bättre miljö. Men klimatfrågan är inte en isolerad företeelse. Den hänger samman med ett större politiskt mönster och det är därför Australien är så intressant.

Under samma tid som klimatfrågan stigit på den internationella dagordningen har Australien rört sig i allt snabbare takt i illiberal riktning. Utvecklingen påminner om den i USA, Indien, Polen, Ungern och flera andra europeiska länder. Den antimuslimska och flyktingfientliga opinionen har vuxit. Stora nedskärningar har gjorts i public service med samma argument som förekommit i andra länder och med samma retorik om vänstervridning och flum. Som Greg Barns påpekar i sin kartläggning av liberalismens sönderfall i Australien, ”Rise of the right” (Hardie Grant 2019) har ledande politiker och regeringsföreträdare i många år skymfat det nationella public servicebolaget ABC.

Frågor om frihet, demokrati och värderingar går inte längre att skilja från klimatet

De är påhejade av den mäktiga Murdochkoncernens medier, en ekokammare som påminner om Fox News eller de östeuropeiska statskanalernas propaganda. Under klimatmötet publicerade The Australian, Murdochs flaggskepp, på sin ledarsida en stor artikel av den kända amerikanska klimatförnekaren Judith Curry, f.d. professor vid Georgia Institute of Technology, som förklarade att utsläppsmål och tidsgränser är ”vetenskapligt meningslösa” (5/12). En artikel som hennes är otryckbar i större delen av världen. I Australien är den ett huvudnummer i landets största tidning.

Det större mönstret är att klimatfrågan kidnappats av den större polariserade politik som även Australien blivit ett offer för. Den aggressivt konservativa nationalismen har fått ett allt djupare grepp om opinionen och de politiska partier som står för denna politik är ekonomiskt och medialt beroende av de stora ekonomiska intressen som finns i kolindustrin. Hela samhällsklimatet har förskjutits.

Den som är intresserad av förnuftig klimatomställning, oavsett land, behöver därför reflektera över att klok klimatpolitik inte längre i första hand förhindras av att kvardröjande klimatförnekare lurar medborgarna att tro att klimatförändring är ett påhitt, ”a hoax”, som Trump brukar säga. Klimatpolitiken undergrävs i tysthet – av helt andra frågor och av opinionens rörelse i riktning mot auktoritära partier.

Sambandet mellan konservativ nationalism och en obefintlig eller svag klimatpolitik har kartlagts i en mängd studier på senare år. Frågor om frihet, demokrati och värderingar går inte längre att skilja från klimatet. För ett halvsekel sedan när människoskapad klimatförändring först blev synlig som potentiellt problem var den nästan helt och hållet en fråga för naturvetenskapen, som på några årtionden med stor framgång etablerade vår nuvarande förståelse.

Sedan dess har klimatet successivt, och oundvikligen, politiserats. Klimatfrågan håller nu på att med accelererande hastighet infogas i de värderingskluster som utbreder sig i den värld som omvandlas inför våra ögon. Det är en värld där sedvanliga föreställningar om framsteg, frihet och upplysning befinner sig under tragisk uppluckring. Det är det verkligt kusliga med Australien. Vi kände detta land som en del av en fri och demokratisk värld, i grunden styrt av liberala principer och värderingar, visserligen med betänkliga inslag i sin behandling av urbefolkningen för vilket man till sist bad om ursäkt officiellt i februari 2008. Men ändå, en förnuftig plats.

Inte längre. Kollobbyn, trots sin styrka, kan inte ensam åstadkomma denna sorgliga utveckling. Den har krävt ett lyhört samarbete med den auktoritära konservatismens politiska dagordning. Där den får inflytande är inte bara sanningen utan också klimatpolitiken regelmässigt ett av de första offren.

