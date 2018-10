”I Berlin finns det fortfarande utrymme att göra fel”

I Sverige är Molly Nilsson för de flesta helt okänd. En kritikerhemlis som då och då tar sig in på dagstidningarnas årsbästalistor, men som trots flera album och över tio år som artist inte ens har en egen sida på svenskspråkiga Wikipedia.

I hemstaden Berlin däremot har svensken kallats både ikon och drottning. Nyligen firade hon släppet av sitt åttonde album, ”Twenty twenty”, inför en internationell, men framför allt tysk publik, i stadsdelen Neukölln.

– Jag har traditionellt sett inte spelat så mycket i Sverige. När jag har varit på besök har jag hellre bara velat vara på besök. Men med den här skivan känns det som att intresset har ökat något. Det hade varit kul att göra en Sverigeturné efter jul, säger Molly Nilsson. Molly Nilsson Ålder: 33 Född: I Stockholm, uppvuxen i Gröndal och på Södermalm. Bor: I stadsdelen Neukölln, Berlin. Aktuell: Med sitt åttonde album ”Twenty twenty”, som släpps på vinyl, cd och ett begränsat antal streamingtjänster. Inledde den 25 oktober en USA-turné med spelning i New York. Om inflytandet från Berlins technoscen: ”Det är framför allt den analoga texturen i äldre dansmusik som intresserar mig. Jag känner en aversion mot nyare techno och house, eller snarare digital, MIDI-baserad musik. Det finns något sterilt i det som är klaustrofobiskt. Jag litar inte på musik som inte har befunnit sig i luften.”

En trött geting rör sig oberäkneligt genom Molly Nilssons cigarettrök, högst upp på köpcentret Karstadts terrass, på gränsen mellan Neukölln och Kreuzberg. Det är en av de sista t-shirtvarma oktoberdagarna, veckan innan releasefesten.

– Ibland känns det som att jag blivit en möbel i Berlin. Som en institution. Men det är fortfarande på ett ganska osynligt sätt. Jag är inte del av någon scen här. Berlins musikliv är så tydligt präglat av dansmusik. Det gjorde det svårt för mig när jag började. Det fanns ingen riktig plats för det jag gjorde.

Molly Nilsson föddes 1984 i Stockholm. 2004 flyttade hon till Berlin för att plugga tyska. Efter att ha återvänt till Sverige en kort period åkte hon tillbaka till den tyska huvudstaden – och blev kvar.

– Jag kom hit igen medan jag väntade på att få en bostad i Stockholm. Snart insåg jag att det aldrig skulle ske. Samtidigt växte mitt liv här och till slut såg jag ingen anledning att lämna Berlin. Allt var väldigt opretentiöst här. Om jag ville kunde jag helt enkelt kalla mig för konstnär. Jämfört med Stockholm, där det känns som att man måste bevisa sig först utifrån ett ekonomiskt perspektiv.

Den första fyra åren jobbade Molly Nilsson i garderoben på technoklubben Berghain. Därefter som vakt på ett konstgalleri, innan intäkterna från musiken gjorde att hon kunde börja arbeta heltid som artist.

Sedan första albumet ”These things take time” från 2008 har Molly Nilsson hållit en utgivningstakt på nära nog ett album om året. Hon ger ut sin musik på det egna bolaget Dark Skies Association. På senare år har hon tagit hjälp av skotska Night School Records. Men kontrollen över produktionen har hon behållit helt för sig själv. Och under sina spelningar står hon ensam på scen, med sin karaktäristiskt svala scen-persona, och sjunger till förinspelade bakgrunder.

Musiken kan beskrivas som lofi-syntiga pophymner med ogenerat catchy refränger, knivskarpt tajmade texter och mycket reverb. ”Twenty twenty” är inget undantag. Med till synes enkla medel riktar Molly Nilsson blicken både inåt och utåt. Ibland på samma gång. Som i låten ”A slice of lemon”, där raden ”look into my melting eyes” lika mycket handlar om ”melting ice”.

– Vi lever i en tidsålder av ansvarstagande. Alla tänker på sitt ansvar. När jag skrev just den låten var jag väldigt upptagen av det som jag känner är ett kollektivt dåligt samvete gentemot planeten. Det är bra. Men det finns också något väldigt självupptaget och ytligt i det, i känslan av att jorden kommer att gå under just under vår livstid, säger hon och tillägger:

– Samtidigt vill jag undvika att skriva temalåtar. En text ser kanske ut att handla om den ekonomiska krisen, men egentligen är det bara ett rum som jag använder för att sätta ett helt annat drama i, säger hon.

En av låtarna, ”Out of the blue”, har Molly Nilsson tillägnat sin pappa, konstnären och illustratören Kristoffer Nilsson.

– Jag har skrivit låtar till min mamma och till min styvmamma. Men aldrig någon till min pappa. Han har gått igenom så mycket i sitt liv, men är ändå väldigt optimistisk. Jag tror jag har fått mitt arbetstempo från honom. Min mamma gick bort när jag var tio. Hon var inredningsarkitekt. När jag skriver mina låtar tänker jag på dem som rum som jag inreder, något som jag tror att jag har ärvt av henne. Efter mammas bortgång gifte pappa om sig. Men för två år sedan gick även min styvmor bort. Det var som om blixten slog ner två gånger på samma ställe. Jag lärde känna min pappa på ett nytt sätt, förstod något om livet genom honom och blev väldigt inspirerad av hans sätt att fortsätta leva.

Molly Nilsson. Foto: David Neman

Från Hermannplatz under oss, en de hårdast trafikerade korsningarna i staden, sliter sig ljudet av tutor och ambulanssirener loss från det annars kompakta bruset. Berlin är i dag en av de snabbaste växande storstäderna i Europa. Fortfarande lockas människor med konstnärsdrömmar hit, däribland många svenskar. Men i takt med att firmor som Google och Zalando brer ut sig allt mer på flera av de ödetomter som fortfarande präglar staden, märks också en annan utveckling.

– Idag hör jag folk säga ”jag ska flytta till Berlin och börja jobba på en start-up”. Jag tänker att det är den nya motsvarigheten till ”jag ska flytta till Berlin och skriva en bok”, säger Molly Nilsson.

– Samtidigt är det alltid något med Berlin som är fel, som inte funkar. Det tror jag har påverkat mig i mitt skapande. Städer har sina olika personligheter. Paris är vackert och intellektuellt sofistikerat. I London är det så dyrt att leva att det inte finns möjlighet att experimentera. I Berlin finns det fortfarande utrymme att göra fel.

Och Stockholm?

– Stockholm känns som en person som är för mycket på Instagram, som hela tiden jämför sig med andra städer. Det är förståeligt. Men det är också lite jobbigt att vara med den personen. Jag tycker mest om städer med självförtroende. Samtidigt är det lätt att vara taskig mot Stockholm. Det har blivit bättre där. Det flyttar in fler, det blir trängre och kanske lite mer panik. Det känns som om det händer mer i Stockholm nu för att det finns fler människor som är frustrerade.

Molly Nilsson. Foto: David Neman

Det är enkelt att kalla Molly Nilssons musik för retro, rotad i en romantisk föreställning om 1980-talet. Själv ser hon den hellre som tidlös. Titeln på det nya albumet, ”Twenty twenty”, är både en spaning framåt, mot året 2020, och en blinkning till pophistorien och låten ”1999” av Prince.

– Jag har tänkt mycket på Prince, på hans sätt att vara konstnär, och hur han hela tiden växer med tiden efter sin död. Det är som med valar. De lever i 60 år. Men när de dör blir deras kadaver plats för liv i ytterligare 100 år. Så är det med Prince. Hans kadaver kommer att göda många generationer framåt. Det är genialt, säger Molly Nilsson och tillägger:

– Och eftersträvansvärt.