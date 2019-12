I dag snickrar allt fler på samma låt

Det är länge sedan topplistorna dominerades av artister som skrev sin musik själva. Bob Dylan, David Bowie, Joni Mitchell och Kate Bush är ersatta med hela arbetslag av låtskrivare. Strömningstjänsterna toppas heller inte längre av hitmakare som skriver musik i par – à la John Lennon och Paul McCartney, eller Mick Jagger och Keith Richards.

Sajten Buzzangle Musics granskning av de tjugofem största USA-hittarna under 2018 visar att det bakom varje succélåt fanns i snitt 9,1 upphovsmän. Drakes låtar ”In my feelings” och ”Nice for what” skrevs av 16 respektive 21 upphovsmän. Travis Scotts hit ”Sicko mode” skapades av hela 30 personer.

Musikförläggarnas genomgång av de mest populära svenska låtarna i Sverige 2018 följer samma mönster: Hov1:s låt ”Auf Wiedersehen” skrevs av 14 personer, Petters hit ”Toppen av ett berg” av 10 medan Aviciis ”Without you” skapades av 6 personer. Även Melodifestivalen går i samma riktning:

Av årets totalt 28 bidrag var bara ett enda skrivet av en ensam låtskrivare.

Trenden med allt fler upphovspersoner bakom de största artisterna är särskilt tydlig inom hiphopen. Genren har satt tydliga avtryck också i 2010-talets popmusik. Något singer/songwritern Ed Sheeran demonstrerar på sitt senaste album med både Cardi B, PnB Rock, Eminem, Chance the Rapper och 50 Cent som gästartister.

För att fånga lyssnarna krävs allt fler och alltmer överraskande stilgrepp. Kravet på att vara konstant relevant för sina fans har lett till en strid ström av singelsläpp §och ep-skivor i stället för album.

Bild 1 av 2 Carl Falk. Foto: Allis Nettréus Bild 2 av 2 Carl Falk arbetar med en låt framför datorn. Han kan skicka idéer, beats och låtarnas andra byggstenar digitalt till sina medkompositörer trots att de sitter i olika delar av världen. Foto: Allis Nettréus Bildspel

Låtskrivaren Carl Falk – en av de sex medskaparna på just Aviciis ”Without you” och som skrivit musik åt bland andra Madonna och One Direction – beskriver hur ett projekt i dag kan inledas av att han och en kollega sitter i studion och skriver ackordföljder till en ny låt. Dessa skickas sedan vidare till tre andra låtskrivare som bokat en session och då är redan fem inblandade:

– Kommer dessa tre sedan på världens bästa refräng men saknar en andravers får vi låta någon annan skriva den. Kanske behövs det också text och plötsligt är det sju personer inblandade. Sedan ska låten produceras och ha en melodi på sticket och då är vi uppe i nio personer, konstaterar han.

Låtskrivandets anatomi har förändrats i logisk takt med den tekniska utvecklingen. Möjligheten att blixtsnabbt kunna skicka idéer, beats och sångpålägg digitalt gör att musikmakare när som helst kan skriva låtar ihop trots att de sitter i olika delar av världen. Varje musikaliskt infall kan prövas – och raderas om det inte fungerar.

– I dag är låtskrivandet mer ett redigerande av olika, redan existerande, delar. Väldigt få skriver numera en hel låt från scratch – vilket inte var fallet när jag började göra musik, påpekar Carl Falk.

Tekniken blir dessutom allt billigare och tillgänglig och därmed mer demokratisk. Forna tiders maskulina lyxstudior, fulla av svindyra Neve-mixerbord och Neumann-mikrofoner, går i dag att ersätta med utrustning som ryms på ett köksbord. Transparensen på nätet kring vilka upphovspersoner som skapat låten gör det också enklare för artister att bevaka sina rättigheter i en bransch där många tidigare fastnade i oskäliga avtal med storbolag.

I dag är låtskrivandet mer ett redigerande av olika, redan existerande, delar. Väldigt få skriver numera en hel låt från scratch – vilket inte var fallet när jag började göra musik

De tekniska framstegen har sänkt tröskeln för alla som vill bli låtskrivare, inte minst kvinnor. En rad satsningar drivs i dag för att uppmuntra detta, däribland Equalizer Project, som fanns på plats på Way Out West i år och stöttas av MXM – förlaget som Martin ”Max Martin” Sandberg driver med Johan ”Shellback” Schuster. Musiklägret Popkollo, nätverket UpFront Producer Network och låtskrivarlägret SheWrites är andra tongivande satsningar.

Karin Antonson, A&R på förlaget Warner/Chappell music med artister som Mwuana, Sabina Ddumba och Molly Hammar, är optimistisk.

Karin Antonson. Foto: Niklas Eliasson

– En av många faktorer till att det är på väg att bli mer jämställt, med fler kvinnliga låtskrivare, beror även på utbildningarna vid Musikmakarna i Örnsköldsvik (Sveriges första yrkeshögskoleutbildning för låtskrivare och musikskapare, grundad 1998 där det i dag tas in hälften kvinnliga och hälften manliga elever, reds anm). Medvetenheten kring de här frågorna har ökat hela tiden, säger hon och fortsätter:

– I dag är drygt en tredjedel av låtskrivarna och producenterna på mitt förlag kvinnor. Branschen har mycket jobb kvar att göra, men vi är på god väg!

Många låtskrivare skickar numera låtar och beats till varandra via till exempel Instagram. Förut var det bara skivbolag och A&R-ansvariga som hade sådana kontakter, nu sker det låtskrivare emellan. Det är färre mellanhänder, vilket är bra.

26-åriga Fanny Hultman – som skrivit musik åt bland andra Titiyo, Ellie Goulding och LÉON – är som många andra unga kvinnliga låtskrivare utbildad vid Musikmakarna. Hon är en av den nya generationens låtskrivare och producenter som Antonson arbetar med i Europa.

Fanny Hultman. Foto: Sarah Lönn

– Skolan i Örnsköldvik var en riktig dörröppnare för mig. Jag har levt på att göra musik i tre år nu vilket jag är sjukt tacksam för. Det är en generell förbättring i dag för tjejer som skriver musik och producerar. Men branschen är fortfarande inte särskilt jämställd.

Hon beskriver hur tekniken också för unga låtskrivare har skapat helt nya kontaktytor med etablerade hitmakare utanför Sverige.

– I dag är det enklare att komma i kontakt med kollegor i andra länder som förr var onåbara. Många låtskrivare skickar numera låtar och beats till varandra via till exempel Instagram. Förut var det bara skivbolag och A&R-ansvariga som hade sådana kontakter, nu sker det låtskrivare emellan. Det är färre mellanhänder, vilket är bra, säger Hultman.

Världsartisten och låtskrivaren Sheryl Crow har skrivit egen musik sedan hon var tretton och sålt 50 miljoner album. Hon arbetar i regel ensam, eller med ett enda bollplank.

Sheryl Crow Foto: Anthony Behar

– Det här med tjugo, trettio låtskrivare för en låt... Jag har svårt att se hur det skulle göra låten bättre. Det blir säkert låtar som håller ens uppmärksamhet på topp, fast det är ju bara stimulans, säger Crow till DN.

Crow upplever att vi lever i en ”rastlös tid av oavbruten kickjakt”, vilket präglar dagens låtskrivande.

Hitlåtarna skapas på löpande band av stora team som vet hur man blixtsnabbt greppar lyssnarnas uppmärksamhet. Konstanta stimulus.

– Jag är inte säker på att mina två barn ens skulle orka lyssna på hela Beatles ”Yesterday”, fast det är ju en låt som kan få människor att gråta av rörelse.

För sex år sedan gjorde Sheryl Crow ändå albumet ”Feel like home” ihop med ett tiotal namnkunniga låtskrivare i hemstaden Nashville.

En ny erfarenhet.

– Jag gillade det och tyckte att det var utvecklande för mitt eget skrivande. Vi gjorde flera mycket välskrivna låtar, men det finns ändå inget på den skivan som berör mig lika mycket som till exempel ”Home” och ”Redemption day”, båda låtar som jag skrev själv, understryker hon.

– De är långt ifrån perfekta, och inte hopsatta på ett lika spektakulärt sätt som trettio låtskrivare kan, men för mig har sådana sånger ändå mer själ. I riktigt bra låtar behöver det inte hända någonting nytt i varje fjärde takt.

Artisten, låtskrivaren och producenten Laleh Pourkarim bor sedan fem år tillbaka i Los Angeles där hon skriver musik både till sig själv och världsberömda artistkollegor. Hon beskriver sig som en tävlingsmänniska.

Laleh Foto: Beatrice Lundborg

– Man blir det automatiskt när alla tror att det bara är killar som kan skriva hittar och producera musik. Musikbranschen i LA är extremt ovan vid att tjejer jobbar i studior. Men de gånger Max Martin har följt med mig så har det känts annorlunda. Då har de andra vaggats in i något slags trygghet att det kan bli bra, även om jag är med (skratt). Då blir jag godkänd. I Sverige har vi kommit mycket längre än så. Här har jag den respekt jag förtjänar.

Det är de kvinnliga artisterna som fått henne att bo kvar i LA, understryker hon.

– De jag har klickat bäst med är Shawn Mendes, Ellie Goulding och Demi Lovato. Jag är lycklig så fort jag får vara i frihetsdelen av mitt arbete, inte göra som alla killar i musikbranschen gör – annars är man ju bara en av dem.

Läs fler texter av Georg Cederskog