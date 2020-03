I karantänen gör kreativiteten comeback

Nöden är uppfinningarnas moder, brukar det heta. Det är en allmän sanning som de senaste veckorna blivit mycket konkret. I synnerhet i kulturvärldens pågående nödläge.

Coronavirusets framfart gör att författare, konstnärer, musiker, regissörer och andra kulturutövare har fått se sina verk stängas ner och evenemang ställas in. Stilleståndet har öppnat upp en onaturlig ficka av inaktivitet och stillhet. Men isolationen kan vara en bördig jordmån för skapande, säger Niklas Laninge som är psykolog och forskare i kreativitet.

– Tristess och uttråkning är två känslor vi gärna vill bli av med. När livet rullar på som vanligt har vi tack och lov rutiner, utmaningar och kollegor som håller våra hjärnor sysselsatta. Nu är ju den typen av tristessminimerande insatser satta ur spel, så vad gör vi i stället för att minska tristessen? Den som väljer mer aktiva sätt, som läsning, skrivande, samtal eller träning, kan få i gång alla de där härliga associationerna som behövs till det vi kallar för kreativitet, säger han.

Den skapande boosten märks redan i kulturlivet, nationellt som globalt. Artister och konstnärer vittnar om hur de hittat en helt ny kreativitet medan de utövar social distansering.

Popstjärnan Lady Gaga skriver på Twitter: ”Jag har komponerat musik i 18 timmar på raken medan jag är i karantän.”

Även fantasyförfattaren George R R Martin, vars skrivkramp fått ”Game of thrones”-boksviten att stå stilla i nio år, verkar ha funnit ny glöd. Åtminstone har han äntligen kommit i gång med ”Winds of winter”, den sjätte boken i fantasyserien.

”Jag sitter ensam på en avlägsen, isolerad plats, jag åker inte in till stan och jag träffar ingen. I ärlighetens namn tillbringar jag mer tid i (det fiktiva kungadömet) Westeros än i den verkliga världen, och jag skriver varje dag”, står det på Martins blogg.

Den kubanska dramatikern María Irene Fornés brukade ofta prata om sin metod när hon körde fast i skrivandet: ”Försök inte tvinga fram ett svar, utan vänta, och var mottaglig för vad du ännu inte kan se.”

Kanske är det först nu, utan samtidens surr, som de sakerna blir lättare att uppfatta för kulturskapare.

Man ska heller inte glömma bort kopplingen mellan desperation och ambition. Många kulturutövare har det redan ekonomiskt tufft och att ens inkomster hotas eller försvinner i krisen kräver ett nytt sätt att hantera det.

– Ett tydligt behov parat med extrema begränsningar brukar vara det bästa sättet att få människor att tänka helt nytt och att minska de perfektionistiska kraven på sitt skapande, säger Niklas Laninge och hänvisar till att konsumenterna säkert också har ökad förståelse om tekniken är skakig och leveransen mindre inövad vid till exempel webbsända konserter som nödlösning.

Nour El Refai Foto: Kevin Chang

En av de som drabbats av coronakrisen i Sverige är Nour El Refai, vars monolog baserad på Malin Persson Giolitos spänningsroman ”Störst av allt” fick ställas in. Även om hon beskriver det som väldigt tufft att ha blivit av med sitt jobb, så har hon börjat skriva på ett tv-manus i stället. Och hon märker av en effekt av att sitta i karantän.

– Faktum är att jag skriver bättre. Jag har mer tid. Dessutom måste jag ta ofrivilliga pauser ofta och ta hand om mitt barn och då får jag liksom distans till texten och hinner reflektera över den på ett annat sätt.

Även El Refais särbo, komikern Henrik Schyffert, har tvingats hitta nya kanaler för sin kreativitet. Detta efter att 30 utsålda föreställningar av pjäsen ”Art”, som han skulle gjort tillsammans med Johan Rheborg och Per Andersson, ställts in. Även Schyfferts filmregidebut är uppskjuten; dokumentären ”Spring Uje spring” skulle ha haft biopremiär i fredags.

Henrik Schyffert Foto: Magnus Hallgren

– Jag försökte komma på något karantänigt att göra och kom på att jag aldrig varit med i ”Tankar för dagen” i P1. Jag skrev en snabb tanke och mejlade in som jag fick godkänd, så i onsdags spelade jag in den. 1.900 kronor på faktura plus 6 procent moms. Månadens inkomst säkrad!

Han menar dock att det även finns tankebromsande effekter av att leva i karantän.

– Jag försökte sätta tandkrämslocket på kaviartuben i tio minuter i morse. Jag blir långsamt dummare och dummare här hemma. Känner mig som datorn HAL i ”2001” när de långsamt plockar ut minneskorten: ”Daisy... Daisy... give me your answer... do...”

Lina Nyberg är jazzmusiker och kompositör. Just nu sitter hon i karantän och skriver arrangemang till Malmö symfoniorkester.

– Jag tror att den här första perioden egentligen har varit ett ganska skönt avbrott för många stressade människor. Det är på sikt som tristessen kommer att bli mer verklig, och det är då som vi kommer att se de verkliga, ekonomiska konsekvenserna.

Lina Nyberg. Foto: Fredrik Ljungkvist

Hon menar att livet i karantän inte skiljer sig nämnvärt från hur en kulturarbetares vardag vanligen ser ut.

– Man är redan van vid den här typen av vakuumlika tillstånd. Det är inte ovanligt att man har en deadline som ligger flera veckor framåt, och tiden fram till dess är ”ledig”, i den bemärkelsen att man styr själv. Så på det sättet skiljer det sig inte åt särskilt mycket. Och som frilansare är man van vid att ”gå plankan” varje månad och hitta på lösningar.

Häromdagen sade statsepidemiolog Anders Tegnell att kulmen på coronavirusets spriding i Sverige väntas ske kring slutet av april. Det borde i så fall betyda att det därefter sker en utplaning av kurvan och att ett mer normaliserat tillstånd gradvis kan infinna sig.

Även det kan vara triggande för kreativiteten: att de som tvingas sitta isolerade vet att omständigheterna förmodligen är under en begränsad period. Det ger projektet känslan av deadline och ramar.

Niklas Laninge tror att tanken på att detta inte är det nya normala är betryggande för många, trots att många också redan har drabbats av den tillfälliga men radikala förändringen.

Han säger att den tolkning man gör av situationen påverkar hur effektiv och handlingskraftig man blir: den som upplever noll kontroll i detta läge kommer sannolikt ha mycket svårt att agera konstruktivt, än mindre kreativt, just nu.

– Men den som ändå tror på att det finns saker man kan hitta på för att göra det bästa av situationen kommer sannolikt bli mer effektiv då tiden är begränsad, de gamla spelreglerna är satta på paus och man måste göra det man kan för att rädda sitt förstånd och sin verksamhet.