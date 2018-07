I kväll gäller det för Ed Sheeran – 60 000 väntas på Ullevi

Han kanske inte är känd för att gå hem hos kritikerna, men recensenterna och folket tycks inte vara överens när det kommer till Ed Sheeran. När biljetterna för den brittiska popartistens Sverigespelningar släpptes var trycket högt och de två första konserterna i Göteborg var länge slutsålda.

I sista stund, efter att ha byggt upp scenen, släppte arrangören FKP Scorpio ytterligare ett hundratal biljetter till de två första konserterna. Sammanlagt väntas drygt 60 000 besöka Ullevi i kväll. Samma siffra gäller under morgondagen. Dessutom genomför Sheeran även en Stockholmsspelning.

– Det blir omkring 170 000 personer som ser Ed Sheeran nu i veckan, så det är otroligt mycket folk det rör sig om, säger Kajsa Appelqvist, FKP Scorpio.

Ed Sheeran är en av världens största popstjärnor och 2017 var han den mest spelade artisten på Spotify. Men han har gjort sig känd för att inte slösa med det visuella. Under Sverigespelningarna väntas han stå ensam på den stora scenen med en gitarr och en loop-pedal som sällskap. 2017 släppte han albumet "Divide", vilket också kommer att prägla kvällens konsert.

Efter de två spelningarna i Göteborg ska Sheeran packa ner sin gitarr och loop, för att den 14 juli återkomma till Stockholm och Friends Arena.

