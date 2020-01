I natt kan svenska Candlemass få en Grammy

Ett urval av de nominerade

Grammygalan som hålls i Staples Center i Los Angeles på söndagskvällen (natten till måndagen svensk tid) den 26 januari, delar ut priser i 84 kategorier, här är de nominerade i några av de tyngsta klasserna:

Årets skiva (priset går till artisten och producenterna och kan gälla antingen en singel eller ett album): Bon Iver: ”Hey, Ma”, Billie Eilish: ”Bad guy”, Ariana Grande: ”7 rings”, Her: ”Hard place”, Khalid: ”Talk”, Lil Nas X med Billy Ray Cyrus: ”Old Town Road”, Lizzo: ”Truth hurts”, Post Malone & Swae Lee: ”Sunflower”.

Årets album: Bon Iver: ”I, I”, Lana Del Rey: ”Norman fucking Rockwell!”, Billie Eilish: ”When we all fall asleep, where do we go?”, Ariana Grande: ”Thank u, next”, Her: ”I used to know her”, Lil Nas X: ”7”, Lizzo: ”Cuz I love you (deluxe)”, Vampire Weekend: ”Father of the bride”

Årets låt: Lady Gaga: ”Always remember us this way”, Billie Eilish: ”Bad Guy”, Tanya Tucker: ”Bring my flowers now”, Her: ”Hard place”, Taylor Swift: ”Lover”, Lana Del Rey: ”Norman fucking Rockwell”, Lewis Capaldi: ”Someone you loved”, Lizzo: ”Truth hurts”.

Bästa nykomling: Black Pumas, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Rosalia, Tank and the Bangas, Yola.

Bästa rockalbum: Bring Me the Horizon: ”Amo”, Cage the Elephant: ”Social cues”, The Cranberries: ”In the end”, I Prevail: ”Trauma”, Rival Sons: ”Feral roots”.

Bästa popalbum: Beyonce: ”The lion king: The gift”, Billie Eilish: ”When we all fall asleep, where do we go?”, Ariana Grande: ”Thank u, next”, Ed Sheeran: No 6 collaborations project”, Taylor Swift: ”Lover”.