I New York blir bokhandlarna fler: ”Det lokala har fått ett uppsving”

Det är kö för att komma in på Strand Books på Broadway. Det är inget särskilt som pågår därinne, men luftkonditioneringen fungerar och det finns två och en halv miljon böcker att välja mellan.

Här träffar jag ägaren Nancy Bass Wyden i hopp om att förstå vad som krävs för att driva en framgångsrik bokhandel år 2018. Hon svarar med ett ord:

–Community.

Med det svåröversatta engelska ordet för lokal samhörighet försöker hon säga att Strand är en mötesplats. Om någon vet hur det är att driva en bokhandel så är det familjen Bass, som ägt Strand sedan 1927. I januari avled Strands långvariga ägare Fred Bass, som var 81 år gammal och drev butiken från 1956. Han lämnade över befälet till dottern Nancy.

När jag frågar henne vilken period som varit svårast i butikens långa historia tar hon ett djupt andetag.

–Under depressionen på 1930-talet sov familjen i källaren. På 1960- och 70-talet sade alla att bokhandeln var död för att många flyttade ut till förorterna och började handla på postorder. Sen kom superkedjorna i början av 1990-talet. Barnes & Noble slog upp tre gigantiska butiker precis här omkring oss, vid Union square, och pressade priserna. Amazon lanserades 1995 och sen slog e-boken igenom och alla påstod att folk skulle sluta köpa fysiska böcker. Det har varit domedagsprofetior från alla håll. Men vi står på oss. Att driva butik är alltid en förändringsprocess, säger Nancy Bass Wyden.

Bokaffären Spoonbill & Sugartown i Williamsburg, Brooklyn. Foto: Evelyn Hockstein

Under de 17 år jag bott i New York har Strand varit ett slags ankare av beständighet i en stad som annars förändras väldigt snabbt. Under alla dessa år har jag aldrig sett fler människor som besöker Strand än just nu. Du kan kliva in i butiken en måndagsförmiddag eller en lördagskväll och det är fullt av folk. Det är salongsberusade, fnittrande par som läser högt för varandra i poesiavdelningen, åldrade akademiker som går vilse i de vindlande alléerna av humaniora, konstskolestudenter som fingrar suktande på gamla utställningskataloger från 1970-talet och hängivna litteraturnördar som rotar otåligt efter förhandsupplagor av höstens stora romaner i den diskreta avdelningen för recensionsexemplar i källaren. Förra året träffades ett ortodoxt judiskt par i filosofiavdelningen och mannen friade till henne året därpå, vid bokhyllan där de först sågs.

Fred Bass brukade säga att butiken inte får vara för prydlig, “då går försäljningen ner”. Det är ett ordnat kaos, med nästan tre miljoner böcker, men även om utbudet kan se oöverskådligt ut vet personalen var varje bok finns. I “rare books”-rummet på tredje våningen kan du investera i en signerad förstaupplaga av James Joyces “Ulysses”, med illustrationer av Matisse, för 45 000 dollar, en tysk psalmbok från 1480 eller en signerad novellsamling av Joyce Carol Oates, där hon skriver om Strand.

Få platser i New York har nog sugit åt sig mer av stadens moderna historia. Patti Smith jobbade extra i källaren 1975, samtidigt som hon spelade in sitt mest klassiska album, “Horses”. Luc Sante, Mary Gaitskill och Tom Verlaine har stått i kassan här. I andra städer jobbar svältande konstnärer extra på barer och kaféer. I New York jobbar de extra på Strand. Antalet stora artisters konstnärsskap som subventionerats av dessa löner är oräkneligt.

– En viktig del av det unika med Strand är onekligen personalen. De som jobbar här bidrar till att skapa en speciell miljö, säger Nancy Bass Wyden.

För turister i dagens New York verkar Strand ha blivit en lika självklar destination att bocka av som Frihetsgudinnan eller Metropolitan museum.

– Turismen har på ett sätt gjort världen mer homogen. Du kan resa vart som helst i dag och det finns shoppinggallerior med likadana Fendi-butiker. Vår butik är däremot helt unik, säger Nancy Bass Wyden.

Sarah McNally, ägare av McNally Jackson Books i New York. Här tillsammans med hunden Chief. Foto: Evelyn Hockstein

Trots att många självutnämnda experter under 2000-talet bergsäkert dödförklarat bokhandeln så har antalet bokhandlar i New York faktiskt ökat de senaste åren. Den som promenerar runt i Brooklyn och Manhattan i dag möts av fler bokhandlar än staden sett sedan 1990-talet. Det gäller i hela USA, där antalet oberoende bokhandlar ökat med 35 procent sedan 2009, enligt en rapport från Harvard Business School.

2009 fanns det 1651 oberoende bokhandlar i USA, men sju år senare var det 2227 butiker. Nu är siffran omkring 2400, vilket är den högsta på 20 år.

Det här är inte enbart en solskenshistoria om ökad bokförsäljning, utan snarare handlar det om en förändrad marknad. Amazon, som sannolikt lanseras i Sverige senare i år, har ersatt många av de stora varuhusen, med sina pressade priser och ett enormt utbud. USA:s största bokhandelskedja Borders lade ner 2011 och stängde samtliga 511 butiker. Många av de stora bokvaruhusen har kollapsat. Men de har ofta ersatts av små, mer personliga, lokala butiker.

Vid ett tal till American Booksellers Association nyligen sade Steve Bercu, som driver Book People i Austin, Texas:

– Det lokala har fått ett uppsving. Ingen måste egentligen gå till en bokhandel för att köpa en bok, men folk gör det ändå. Människor vill interagera med varandra.

I princip alla bokhandlar jag besöker regelbundet i New York har expanderat verksamheten i år. McNally Jackson i Soho växer från en till fyra butiker, anrika Shakespeare & Co öppnar tre nya butiker, Greenlight och Word i Brooklyn har precis öppnat nya filialer.

När Sarah McNally öppnade sin första bokhandel i Soho 2004 tyckte folk att hon var vansinnig. Amazon hade precis tagit över mycket av bokhandeln i USA, samtidigt som e-boken förutsågs slå ut den fysiska bokhandeln.

– Det låter kanske uppenbart, men jag tror på att skapa den butik du själv skulle vilja gå till. De första åren var väldigt tuffa, men jag kämpade mig fram med ren viljekraft och övertygelsen om att New York alltid behöver hem för kvalitetslitteratur, säger hon.

Strand bookstore, grundad 1927. Foto: Evelyn Hockstein

I dag har hennes butik, McNally Jackson, blivit en modell för framgångsrika, oberoende bokhandlare i USA. Totalt har hon nu drygt 80 anställda och hon ser det som ett kall att ge New York ett bättre utbud av internationell litteratur. Hennes butiker har oproportionerligt stort inflytande på New Yorks litteraturvärld, som knytpunkter inte bara för de bostadsområden där de är verksamma, utan även för bokbranschen överlag. Nästan varje kväll anordnas evenemang som blivit mötesplatser för redaktörer, förläggare, agenter, författare och kritiker. Hon driver även flera nischade bokklubbar för bland annat spanskspråkig litteratur, afrikanska författare och japanska efterkrigsromaner.

– Jag växte upp i Kanada, där det är svårt att se sig som världens mittpunkt. Men när jag flyttade till USA chockades jag över hur inåtvänd bokbranschen var. Ingen brydde sig om de östeuropeiska eller afrikanska författare jag brukade läsa. Så det var ett tydligt mål för mig att skapa en mötesplats för internationell litteratur, säger hon.

Renässansen för den oberoende bokhandeln gäller inte bara de tjusigare delarna av New York. I höst får Bronx sin första oberoende bokhandel på 2000-talet, då The Lit Bar öppnar, efter att ha dragit in mer än 150 000 dollar på crowdfunding-sajten Indiegogo. Den charmiga butiken Word i Greenpoint har precis öppnat en ny filial i Jersey City. Bokhandeln har inte slagits ut, men den har fått en ny roll som kulturellt nav i storstäder.

23 år efter Amazons ankomst finns det i New York åtminstone fem bokhandlar som enbart säljer kokböcker, fyra bokhandlar för enbart reselitteratur, ett dussintal butiker för konst- och fotoböcker, sju bokhandlar för religiös litteratur och en anarkistisk, feministisk bokhandel där alla arbetar gratis.

Femtonåriga Delilah Bellamy, vars pappa äger en annan oberoende bokaffär, står och läser utanför Topos bookstore i Ridgewood. Foto: Evelyn Hockstein

I stadsdelen Ridgewood, på gränsen mellan Brooklyn och Queens, är tempot betydligt lägre än på nedre Manhattan. Här sitter familjer och fläktar sig på trapporna mot gatan och man ser fler som cyklar än som kör bil. Inne på Topos Books är det fullt av mestadels yngre människor från kvarteren. Anny Oberlink öppnade butiken för fem år sedan tillsammans med två vänner, som tidigare jobbat på små oberoende bokhandlar och biografer i Brooklyn.

De säljer ett smakfullt urval skönlitteratur, mycket filosofi, politisk teori och en hel del science fiction för Brooklyns överutbildade men underbetalda ungdomar.

– Jag tror framför allt att vi fungerar som en social knutpunkt i området. Många känner sig alienerade och isolerade i samtidens kultur,

så det här fungerar som ett slags tillflyktsort dit du kan gå och veta att de flesta är på din sida, politiskt eller kulturellt, säger Anny Oberlink.

Marginalerna är små och ingen kommer att bli rik på butiken, men den går runt. De har sju anställda, som verkar trivas med sina jobb. Det är den typ av bokhandel som hellre skyltar med fransk-marockanska Leïla Slimani eller Teju Coles senaste fotobok, än med självhjälpsböcker och “Fire and Fury”.

– Många trodde att vi skulle gå över till e-böcker för tio år sen. Men nu har de flesta jag känner återvänt till riktiga böcker. Våra hjärnor är inte gjorda för att stirra på skärmar dygnet runt. Jag tror att folk är stressade av hastigheten på nyhetsflödet och utbudet av information varje dag, det är så mycket ångest och oro i världen så böcker blir ett sätt att sakta ner tempot en aning, säger Anny Oberlink.

Vi slår oss ner på ett kafé bredvid Topos Books och börjar diskutera världens vackraste bokhandlar. Atlantis Books på Santorini i Grekland, Shakespeare & Co i Paris, City Lights i San Francisco och Tokyo-stadsdelen Jimbocho, med sina 130 antikvariat på samma gata. Det är svårt att föreställa sig ett mer behagligt samtalsämne, eller mer angenäma platser att dagdrömma om.

