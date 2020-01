I början av 2000-talet rullade realityshowen ”The Osbournes” på MTV. Tittarna kunde inte slita blickarna från Sharon som gick med telefonen tryckt mot örat och Ozzy som låg i soffan iklädd solglasögon och svor. Programmet var en av MTV:s största succéer.

En tid efter att första avsnittet av ”The Osbournes” hade sänts fick konstnären Ernst Billgren ett telefonsamtal från en svensk tv-producent som ville göra en liknande serie om hans familjs vardag. Han var då gift med konstnären Helene Billgren och hade nyss slagit publikrekord på Liljevalchs med den retrospektiva utställningen ”Andrum”. Det sägs att han vid millennieskiftet var den mest omskrivna personen i svenska medier. Tvåa var Göran Persson.

”Tack, men nej tack”, var Ernst Billgrens svar till tv-producenten. Den gången.

Sedan dess har dottern Elsa Billgren tagit över rollen som familjens inofficiella kommunikatör. Hon är influerare och skriver en av landets största bloggar om vintage och inredning. För två år sedan kontaktade en ny tv-producent henne och nu lät sig Ernst och Helene Billgren övertalas.

I elva månader har de blivit filmade. I veckan sänds första avsnittet av ”Äkta Billgrens”, ett realityprogram om familjen Billgrens vardag, arbete och umgänge inspirerat av Wes Andersons brokiga och präktiga estetik.

Foto: Eva Tedesjö

Var och en hade sitt eget skäl att tacka ja. För Elsa Billgren handlade det om en längtan efter familjen.

– Jag fick frågan om jag ville göra något ihop med mina föräldrar och syskon. Det var en chans att få umgås mer med mamma och pappa och det har jag alltid velat, säger hon.

Har du velat umgås mer med dina föräldrar än de med dig?

– Kanske. Om kvällarna i barndomshemmet befann sig alla i olika rum. Alla var i sin egen uppfunna värld. Jag ville bara att vi skulle ligga tillsammans i en hög i soffa och ha fredagsmys.

– Vi har la aldrig haft någon soffa? säger Helene Billgren. Göteborgskan är markant.

– Nej, just det! I vår familj fanns varken helg, vardag eller rutiner, säger Elsa vänd mot Helene och Ernst. De nickar godmodigt.

Elsa fortsätter, sansat:

– Jag har idealiserat familjerutiner och ritualer och lever ut sådana de luxe i min egen nya familj och med mina vänner. Det vet de som läser min blogg. Men ursprungsfamiljen är inte så fysisk eller känslobekräftande. Att göra tv-programmet blev en fuskväg in i mys, ärlighet, trygghet och närhet.

– Ja, Elsa var så entusiastisk över programmet och jag tyckte också att det kunde vara kul att återsamlas och hänga lite. Vi har ju knappt sett röken av varandra på tio år, säger Ernst Billgren.

Menar du allvar med att ni inte sett röken av varandra?

– Jag har inte varit allvarlig på 62 år. Ser inga skäl att börja med det nu.

De sitter i ring på omaka sittmöbler i Helenes ateljé på Konstakademien i Stockholm. Här har hon arbetat sedan hon och Ernst skiljde sig för åtta år sedan.

Längs ena kortväggen står flyttlådor staplade. De rymmer målningar och konstverk som under hösten visades på Liljevalchs i Helene Billgrens stora separatutställning ”Faran är över”. På golvet under ett av skrivborden ligger ett berg av hopknycklade papperstussar doppade i dov blå, grön och gul färg.

Blicken vandrar ständigt dit. Det är en hypnotiserande pappershög.

– Helene tar ju bort mer färg än hon lägger dit när hon målar, förklarar Ernst.

– Ja, jag jobbar lite arkeologiskt, jag målar och sen torkar jag bort färg med papperstussar. Jag vill alltid ha något att utgå från, gillar inte att börja från noll.

Och du gillar heller inte att slänga saker?

– Nä! Jag sparar. Det mesta kan komma till användning igen. Förresten är högen vacker i sig, visst är den?

Hon för upp en blå papperstuss till kinden, gullar med den.

– Med mig är det omvänt, säger Ernst. Jag börjar i ena änden av duken och målar till andra utan att gå tillbaka. Under åren som vi var gifta förstärkte vi varandras sidor. Vi har med tiden blivit karikatyrer av oss själva.

Ernst Billgren Konstnär. Född 1957, uppvuxen i Stockholmsförorten Farsta, bor vid Slussen i Stockholm. Utbildade vid Valands konstskola 1982-87. Hans praktik omfattar måleri, grafik, performancekonst, skulptur, film och böcker. Räknas till det postmoderna fältet och i sin konst har han ofta undersökt och överskridit uppdelningar mellan natur och kultur, högt och lågt, privat och offentlig. Har två barn tillsammans med Helene Billgren. Är sedan 2014 gift med Julia Billgren. Visa mer

Helene och Ernst Billgren träffades på Valands konstskola i Göteborg på 80-talet. Helene hade då en dotter från en tidigare relation, så småningom fick de två gemensamma barn – Elsa och den yngre brodern Sigge.

Att de blev konstnärer är enligt dem själva högst osannolikt; båda växte upp som förortsungar utan kulturellt kapital. Ernst Billgrens mor kom från Tyskland till Sverige för att jobba som barnflicka och blev gravid med husets herre. På sommarloven skickades gossen Ernst i Frälsningsarméns regi ut till en gård på landet med lapp runt halsen. Helene, som föddes Åberg, växte upp i Mölndal utanför Göteborg i en lågmäld familj. På väggarna i barndomslägenheten hängde två reproduktioner av Picasso urklippta ur någon tidning. I övrigt var konsten frånvarande.

Foto: Eva Tedesjö

Redan under studietiden väckte Ernst Billgren uppmärksamhet genom sitt ifrågasättande av uppdelningen i fin och ful konst. För många är han förmodligen mest känd för sina lätt kitschiga räv- och fågelmotiv målade i olja eller byggda i mosaik. Sitt konstnärskap sköter han lite som en bonde sköter sin mark. Ernst Billgren jobbar med växelbruk. För att inte nöta ut sig alternerar han skulptur, performance, måleri och bokskriveri.

Jag vill jobba med saker som är misslyckade från början, för då kan jag bara ta de uppåt och framåt

Helene Billgren däremot fastnar lätt i motiv och metoder. Under tio år tecknade och målade hon enbart sjuksköterskor. Och under tjugo år målade hon inte alls. Måleriet kan bli för ansträngande, säger hon, för självförbrännande. Under uppehållet skapade hon andra saker, bland annat installationer av återbrukade vardagsföremål.

– Jag vill jobba med saker som är misslyckade från början, för då kan jag bara ta de uppåt och framåt. Till exempel misslyckade grafiska blad där passet eller färgen har blivit fel, sådana är härliga. De jobbar jag gärna vidare på, säger Helene.

– Blir det fel blir vi bara glada, konkluderar Ernst.

– Nej, inte jag, inte till en början i alla fall, säger Helene och fortsätter: Du blir väl knappast glad av att misslyckas, Ernst?

– Nja, jag brukar tänka såhär: Vad är det sämsta jag kan göra nu? Kan jag förändra min tillvaro så att jag inte känner mig bekväm. Jag byter namn, lokal, omständigheter och material för att sätta figuren Ernst Billgren ur spel.

Han reser sig upp. Rastlösheten är inte bara ett konstnärligt signum. Den sitter också i kroppen. Han trampar runt lite i ateljén.

Är inte det en provaktion att säga att du gillar misslyckanden, du är ju allt annat än en misslyckad konstnär?

– Jag säger ju det för att jag ser misslyckandet som en väg att få något ur händerna. Det man har i huvudet är en väldig begränsning. De flesta konstnärer tänker och snackar mycket. Tänkande är inte vår starka sida.

Talar du för alla tre nu?

– Det gör han nog. Jag försöker att inte tänka i flera steg när jag målar eller skapar, säger Helene.

– Ja, tänkandet är ofta en fiende. Jag har en stark magkänsla som jag bejakar men när jag ska försöka resonera mig fram till vad eller varför jag vill något blir det kaos, säger Elsa.

Hon skrattar till.

– Det är så intressant att jag blev influencer, säger hon. För det som pappa håller på med är ju influencerskap. Han skapar hela tiden karaktärer som inte är hans jag men som ändå kräver att han är in touch med sitt eget jag, utan att analysera den där relationen särskilt mycket. När man ska influenca måste man dels följa med sin samtid, dels skapa nya förutsättningar för sig själv. Göra saker som sen blir framtiden. Det är väl det pappa pysslat med.

– Ja, det är ett jäkla pyssel, väldigt besvärligt alltså, suckar Ernst.

Har ni upplevt konkurrens i familjen?

De svarar unisont:

– Nej.

– Fast jag skulle aldrig ge mig på att måla, det finns inte på kartan, säger Elsa.

– Men Elsa var extremt duktig på att måla som barn, säger Ernst.

– Kraften jag besitter är viljan att imponera på mina föräldrar. Med den kan jag göra nästan vad som helst. Men jag tror att det är en av de stora drivkrafterna för de flesta människor, säger hon.

Psykiatrikern Carl Jung hade älskat familjen Billgren.

Hans nyckelbegrepp persona – det vill säga det ”jag” man uppvisar för andra men som man inte är – finns hos Elsa, Ernst och Helene i tre lika skilda som tydliga gestalter.

Foto: Eva Tedesjö

I sin blogg visar Elsa ett vackert jag, ett vackert hem och vackra stunder. Fulhet och skamfläckar exponerar hon sällan, det medger hon i vissa texter, men det betyder inte att den bloggade skönheten inte är sann. Ernst Billgren har i intervjuer ofta återkommit till att han är totalt ointresserad av sitt eget jag. Personan är grandios och ombytlig och glappet till det inre stort, han identifierar sig inte alls med konstnären Ernst Billgren.

Helens Billgren, å sin sida, säger att hon lägger ner sig själv i måleriet. Det är bland annat därför det är så tärande. Hos henne anas en hudlöshet i både skapandet och socialiserandet, någon persona är svår att urskilja.

Det känns tveksamt att framlägga amatörmässiga psykologiska tolkningar av personer man intervjuar men i samtalet med familjen Billgren gör jag det ändå.

De uppvisar inga tecken på misshag. Tvärtom. De spinner vidare på Jung-tråden.

– Jag tror att vi alla tre är tydliga personlighetstyper. För mig föds idéer i mötet med annat – världen, samtal, konst – inte i tystnad, säger Elsa.

– Jag och Elsa är extremt extroverta och Helene är absurt introvert, säger Ernst.

Enligt Jung orienterar sig den extroverta människan efter den yttre världen, hon lever på många sätt genom andra människor, är aktiv och kan verka obekymrad. Den introverta däremot hämtar energi i sitt eget inre, hon är ofta försiktig och reserverad.

Helene Billgren Konstnär. Född 1952 i Norrköping, uppvuxen i Mölndal, bor på Östermalm i Stockholm. Utbildad vid Valands konstskola 1982-87. Hennes måleri kännetecknas av lekfullhet och allvar, huvudpersonerna är ofta kvinnor: hemmafruar, flickkvinnor och sjuksköterskor i drömska landskap. Hon gör också installationer av vardagsföremål och teaterscenografi. Har tre barn, varav två tillsammans med Ernst Billgren. Visa mer

I Ernst Billgrens djurmåleri tenderar rådjuren och rävarna att blicka mot bildens mitt eller ut ur bilden, mot åskådaren. Djuren är linslusar. I Helene Billgrens målningar står kvinnogestalterna bortvända. De är på väg in i bildens landskap, aldrig ut ur den.

Jag undrar hur hon förhåller sig till det utåtriktade och till offentligheten.

– Jag har fått kämpa med att bli en utåtgående människa. Jag är i grunden en ensamvarg. Jag tänkte att inspelningen av programmet ”Äkta Billgrens” skulle få ut mig i världen och få mig att träffa människor.

Blev det så?

– Lite. Det fick mig att känna mig viktig en liten stund, som att någon ville mig någonting.

– Helene skulle aldrig gå på kafé och ta en kopp kaffe själv. Tar ingen med Helene ut, kommer hon inte ut, säger Ernst.

– Det där är Ernst Billgren – storfiskaren. Han överdriver alltid. Men det finns ett mått av sanning i det. Som liten var jag helt tyst. I skolan visste ingen vem Helene Åberg var. Jag kommer från Jante, jag har inte mycket ”because I’m worth it” i mig. En av de sakerna Ernst sa till mig när vi träffades var: Du är bra som du är. Jag blev alldeles chockad, jag hade aldrig hört något liknande.

– Helene sa ingenting under de två första åren av vår relation.

Foto: Eva Tedesjö

Hur träffades ni egentligen?

– På någon fest eller så. Jag kastade en lapp till Ernst, han satt lite längre bort vid ett bord.

Vad stod det på lappen?

Helene ler:

– Det stod: ”Ska vi dansa?”

– Gud, så gulligt, så mysigt, utbrister Elsa. Hon torkar sig med pekfingret i ögonvrån.

– Jag är den emotionella i ”Äkta Billgrens”. Det skulle inte förvåna mig om jag gråter i alla avsnitt, säger hon.

Elsa Billgren Influerare. Född 1986 i Göteborg. Bor på Mosebacke på Södermalm i Stockholm. Driver bloggen Elsa Billgren på Elle och poddar varje vecka tillsammans med kokboksförfattaren Sofia Wood. I fem år var hon inredare i programmet ”Äntligen hemma” och har även har lett tv-program i SVT. Är sedan 2010 gift med musikern Pontus de Wolfe som hon har sonen Lynn tillsammans med. Visa mer

Några rum längre ner i korridoren på Konstakademien har också Elsa en ateljé. Den är mindre än Helenes. Från golv till tak är den täckt av spetsar, chiffong och sidenduchesse. Härifrån driver Elsa Billgren sin uthyrning av vintagebrudklänningar, som vid sidan av bloggen och podden hon spelar in tillsammans med Sofia Wood, är hennes huvudverksamhet.

Jag är den emotionella i ”Äkta Billgrens”. Det skulle inte förvåna mig om jag gråter i alla avsnitt

När hon flyttade in i ateljén för fem år sedan hade hon fem begagnade klänningar till uthyrning, nu äger hon 250 stycken. Vissa finner hon själv på loppmarknader andra får hon skickade till sig av personer som haft dem hängande i garderober och på vindar i decennium och önskar ge dem nytt liv.

Hon har varit känd som Elsa med vintageklänningarna i 15 år. I dag har hon på sig ett par nyinköpta blåjeans. Det är första gången på femton år som hon är klädd i byxor.

– Mitt jobb är att ständigt kommunicera och vara i kontakt med samtiden. Men det jag älskar och står för och som jag alltid kommer tillbaka till är vintage, loppis och second hand, det operfekta och opolerade. Fast ibland kan man behöva en helt ny input utifrån som hjälper en framåt, till exempel ett par jeans, säger hon.

Foto: Eva Tedesjö

När jag läser Elsa Billgrens blogg eller kollar på ”Äkta Billgrens” får jag intrycket att de alla tre har nära och starka relationer till saker: möbler, kläder, konst- och bruksföremål, inte som ett substitut för nära mänskliga relationer men ändå. Att prylar tycks viktiga, helt enkelt. Jag vill veta om det är så.

Elsa suckar.

– Prylar, för mig handlar det inte om prylar, säger hon.

– Nej, prylar är inte viktiga! Jag har lager av prylar och konst och saker men jag handlar aldrig någonting, säger Ernst.

Men varifrån kommer alla saker?

– Det är obegripligt, säger han.

Elsa och Helene skruvar smått besvärat på sig. Ämnet är känsligt.

Emellanåt får Elsa Billgren kommentarer på sin blogg som är kritiska till hennes konsumtion, second hand eller inte. Nyligen svarade hon på kritiken med ett långt inlägg.

– Jag kan få hundratals bra kommentarer men kommer det en kritisk kommentar om hur jag lever börjar det klia i mig. Jag vill förklara mig. Resultatet kan bli ett slags försvarstal. Jag är nog osäker i de situationerna.

Hon gör en paus.

– Loppisar och Röda korset har varit en viktig del av mitt liv sen jag föddes men det betyder ju inte att andra saker också är viktiga, viktigare. Men de där loppisrundorna har utvecklats till ett slags ritualer. Och ritualer tror jag på.

– Precis. Vissa går ju och dricker kaffe och fikar varje dag. Det gör inte jag, jag går på loppis, det blir jag glad av, säger Helene.

– Jag hittar inspiration i föremål. Jag tror att det finns en energi i gamla saker, att de har något att säga, om sin tid och om personen som haft dem, kanske också om oss, säger Elsa.

Foto: Eva Tedesjö

Hon reser sig för att hämta något och kommer tillbaka med en gulnad tidning. Det är ett nummer av Smålands Folkblad från 30 juli 1938. Då gifte sig ett par. Kvinnan skickade klänning, slöja, skor, handskar och torkade blomsterdekorationer med brudparets initialer på till Elsa. Bland kläderna fanns också en sparad tidning från bröllopsdagen.

– Det är det här det handlar om, säger hon och fortsätter:

– Gamla kläder och föremål är alltid mer än bara gamla kläder och föremål. Det handlar om ett liv som levts och om historia. Men mest av allt handlar det om romantik och skönhet.

Elsa Billgren söker skönheten. När man skrollar hennes blogg sugs man in i bilderna. Man vill stryka med handflatan över de vackra klänningarna, slå sig ner vid det nötta men förtjusande frukostbordet.

– Skönhet har ett värde, det glömmer vi ibland, säger hon. Att bejaka det sköna: den sköna doften, den vackra klänningen eller prunkande blommor för den delen, kan vara ett sätt att resa i det inre. Och den typen av resor tror jag att vi kommer att vara tvungna att göra allt oftare i framtiden. På så sätt är väl skönhet inget annat än ett slags magi.

Elsa Billgren väljer tre saker: Darth Vader-mask. ”Jag gillar kontraster. Jag kan uppfattas som skör, gullig och feminin men det finns en Darth Vader i alla, också i mig.” Rökelser från Astier de Villatte. ”Jag jobbar mycket med skönhet framför funktion. Att tända rökelser är en emotionell stund, det är att förflytta sig med doft.” Smålands Folkblad 30 juli 1938. ”En kvinna som gifte sig just den dagen har gett mig sin brudklänning, slöja, skor, handskar och torkade blomster­dekorationer. Hon skickade mig också tidningen. Den är en symbol för mitt yrke.” Visa mer

Helene Billgren väljer tre saker: Halsband med graveringen ”Jag älskar dig”. ”Jag fick det i julklapp av Sigge ('mammas favoritbarn', flikar Elsa in) när han var fjorton år. Jag hade det på mig i säkert tio år, i tio år hade jag eksem runt halsen och nyckelbenen. Det står för min familj.” Läppstift. ”Mitt första läppstift. Pepparmint kiss heter det. Jag fick det av min bästa kompis när jag var nio år. Jag gillar läppstift och jag glömmer inte vänner jag haft.” Blågrön papperstuss. ”Tussarna symboliserar mitt arbete och hur jag jobbar. Det handlar om återvinning och att lyfta upp enkla saker.” Visa mer