Ian McEwan: Låt oss medborgare få säga vårt om avvägningen mellan ekonomi och hälsa

Brexitglosorna har förpassats till glömskan. Nu har vi nya läxor att plugga in. Alla känner vi till att ”kurvan ska plattas till”, men har ni hunnit bekanta er med ”fomiter”, ett ord min äldsta son, som är virolog, tidigt lärde familjen?

Det är ett objekt eller en yta där ett smittämne som ett coronovirus kan ligga och vänta – just på dig. En utbetalning i posten, grannens katt, tennisbollarna som du ska göra dubbelfel med – alla är de starka kandidater. Det visste du redan. Men hur är det med ”lipidhöljet”, det yttre skalet kring vissa virus? Till vår lättnad informeras vi om att coronaviruset ifråga har ett hölje som är av en särskilt fet sort och därför lätt kan förgöras med tvål och vatten.

Fler goda nyheter; det här viruset har en arvsmassa av enkelsträngat RNA som är mycket större eller längre än de flesta andra – 30.000 baser. Virus muterar slumpmässigt och oerhört fort. Men det här måste bevara sin otympliga arvsmassas stabilitet och kan inte bara lättvindigt satsa på en ännu värre version av sig själv. Mindre goda nyheter: när det sprids runt jorden, och antalet av dess tärningskast växer exponentiellt, kan det råka ha tur.

Slutligen har vi ”flockimmunitet”. Kristna som gärna talar om sig sig själva som får i en flock kommer inte att ha några problem här, men resten av oss blir milt förolämpade när en epidemiolog eller politiker refererar till oss som en flock. Varför inte ”folkmotstånd”? Lite för smittande? Här krävs en poets sensibilitet.

Mikrofoner installerades i det brittiska underhuset 1950. Det dröjde bara 38 år innan en parlamentsdebatt sändes i radio. Om vi i dag fick höra argumenten mot att låta oss följa parlamentsdebatternas intrikata turer i realtid skulle vi antagligen rodna. Men den institutionella vanan att behandla väljarna som barn sitter djupt.

Det chockade de flesta av oss att få veta att premiärministern plötsligt lagts in på sjukhus, för att sedan flyttas till intensiven, i ett enligt ”nummer 10”, allvarligt tillstånd av ”gott humör”. Vi är ju numera väl medvetna om att ”gott humör” effektivt kan kureras i hemmet.

Fruktan för att sprida ”oro och uppgivenhet” är en av de tröttsammaste sidorna av vårt arv från andra världskriget. Nu är det dags för alla, inklusive kommunikatörerna på nummer 10, att uppträda som vuxna. Den nästa stora regeringsdiskussionen om hur vi ska upprätthålla, eller avveckla, stanna-hemma-policyn, och huruvida skolorna kan öppna i september eller inte, bör tv-sändas. Vi ber inte om att få säga vårt – vi vill vara delaktiga. Vi är delaktiga – tungt och i hög grad. Om det finns meningsskiljaktigheter när det gäller avvägningen mellan ekonomi och hälsa så låt oss ta del av dem. Det är en viktig diskussion. Om experterna ger skiljaktiga råd så kan vi hantera det. Om Boris Johnson, som nu lyckligt återvänt till bordet, kör över några av sina kollegor så får han göra det. Vi gav honom det mandatet i december.

Vi förstår att politiker kan vara oense, och vi begriper också att en regering har ett kollektivt ansvar. Vilken väg regeringen än väljer i den här krisen finns det risker. Och poängen här är att det är våra risker.

Hur förändras vi av dessa dagar? Tiden i sig själv förändras. Den sprider sig över ett stort flackland omkring oss, tunnas ut, är kanske på väg att försvinna.

Förra veckan satt jag och arbetade runt midnatt. Jag ville att en person en morgon skulle bli störd av ett ljud utanför sovrumsfönstret. Jag skrev om ”fåglar som grälade under takfoten”. Omedelbart kände jag att det där inte var mitt. Källan var välbekant, men jag kunde inte lokalisera den.

Från våra poesihyllor plockade jag ner en Penguin-utgåva , ”verk i urval”, vars ”syrafria” papper hade samma gula färg som en åldrande banan. Jag var ganska säker på att raden fanns i en dikt av D.H. Lawrence, ”End of another home holiday”. Det gjorde den inte.

Men jag satte mig ändå ner för att återuppliva bekantskapen med ett halvdussin favoriter, bland dem den underbara dikten från en dödsbädd, ”Bavarian gentians”, och det märkliga Lawrenceska ögonblicket av hat i ”Meeting among the mountains”. Jag läste om en fin essä om poeten av James Fenton. Jag tog en titt på försättsbladet i volymen. Mitt namn, därefter Woolverstone Hall (min internatskola, ett läroverk i offentlig regi) – sedan 1965. Vem mer var jag besatt av det året? Bara Yeats. Och där fanns den, i min ”samlade verk”, också den från 1965. ”The sorrow of love”, och den första raden, ”Sparvarnas gräl under takfoten”.

Mitt 16-åriga jag (vad jag plötsligt saknade honom) hade skrivit av en tidigare version, från 1892, som jag tyckte bättre om då. Som jag fortfarande tycker bättre om. Klockan hade nu passerat tre på natten. Vem brydde sig? Vi lever nu utanför tiden. Nästan varm luft strömmade in genom ett öppet fönster bakom min rygg. Månen var på väg att gå ner. Jag hade kunnat googla fram raden från Yeats på några sekunder. I stället timmar av poesi och bitterljuva återseenden i ett tidlöst inre landskap.

Ett sista utryck i tiden. Serologi: letandet efter antikroppar i blodserum.

Regeringen har utlovat ett test som ska visa vem som har haft sjukdomen och därför är immun. Det är vårt slippa-ut-och-återvända-till-jobbet-kort. I den tidigare nämnda andan av vuxen-politik, och för att bespara sig själv fler bakslag, borde regeringen vidarebefordra den växande vetenskapliga konsensusen om att det blir extremt svårt att få fram ett pålitligt test. För många falska positiva resultat och, vilket är ännu farligare, för många falska negativa. Många som inte har haft några symptom saknar detekterbara antikroppar. Många tester ger utslag för andra coronavirus som orsakar vanliga förkylningar. Det är ännu inte klarlagt hur länge immuniteten består.

Larry Brilliant, den framstående epidemiologen, berömd för utrotandet av smittkoppor, skickar kalla kårar längs ens rygg när han säger: ”Det här knippet av RNA i sin säck av fett ... väntar tålmodigt tills det inte längre finns några som är mottagliga.”

