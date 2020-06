Ida Börjel: Dikt till nationaldagen lördagen den 6 juni 2020

Du ska inte tro det blir sommar

ifall inte nån sätter fart

Hej. All verksamhet som är i Sverige

eller kallas svensk

Allt som är i sin verkan, i sin

medverkan, samverkan, sprängverkan, allt

som står där på balkongen i overksamhet

på sommarn och gör lite somrigt

för då kommer blommorna snart

Om jag nu ska skriva en dikt till nationaldagen

så tänker jag skriva den illa

fantasi får rimma på snuttekotteri

och raderna behöver inte ha borstat tänderna

och inte ligga stilla, men med

rentvådda nej rentvålade händer

eller hyfsat rena pekar jag ut

sommarn och gör lite somrigt

ett markerat avstånd eller motstånd eller längtans

inre trängseldjup

därhemma, när jag sjunker ned i vattnet,

att bada känns som en kram nästan, som sommar,

jag somnar i badet men vaknar – Sverige!

Jag tänker inte vara gullig i nationaldagsdikten, jag tänker

framför allt inte vara en god mor, jag tänker vara en rälig mor, jag har

så många barn, de är överallt, grejen med barn är att man

måste städa så fruktansvärt mycket, det tar aldrig slut, men det härliga

är att föräldraskapet ger en carte blanche att bestämma

för då kommer blommorna snart

Tvätta händerna barn, tvätta dem tills de blöder, ni

kan inte bli härdade snabbt nog, sitt still, säger jag till dem, de gungar

lojt på stolen med fötterna på bordet, vad hände med er, frågar jag,

ni skulle ju bli krigare, glöm det skrattar barnen, vi tänker inte bli

några soldater, vi vill inte forma våra protester så att de skriver in sig

i krigets tradition

Och smultron det ger jag åt barna

Sverige! När en narcissist går förbi

slutar fåglarna sjunga

hade du märkt det?

för det tycker jag de kan få

Vem dör en vanlig dag? Vem offras? Vem är

plötsligt bara borta?

Det är ett så märkligt varandra

som går ut på att vara isär

Sverige vill du vara som vanligt igen utan covid-19 och

äta potatis, en korv ur grytan i lugn och ro?

Sverige, det här är bara för dumt, Sverige, vad är det för något

det går ju knappt att säga, jag kan rikta mig till ett annat namn

i stället, Maria

till exempel, som är det tilltalsnamn flest svenskar bär

enligt SCB-registret, Maria som mor eller o-mor,

du är åtminstone åttiotvå tusen, jag skriver till dig

ur statistikens djup, jag skriver

till dig över en skål med potatis

och myggor som svalorna tar

Avstå lyder rekommendationen

avstå och sopa frågan om diktens, nationens,

familjens och motståndets påbjudna former under mattan,

okej men då lägger jag mig själv därunder också och skriver,

och skriver att ta till orda inför en nation är att säga något till ingenting

framsvuret ur kungar och mördare, med osynliga gränser

tätt perforerade av skattefifflarnas myntinkast, med tysta gränser

i form av byråkratisk oframkomlighet, juridiska kryphål och

vanemässig nyttojargong

för då kommer blommorna snart

Vi kan sjunga och leka att i dikten kan vad som helst hända

men det händer nästan aldrig någonting

Sara Ahmed skriver om det trotsiga barnet, vars arm i sagan av

bröderna Grimm reser sig upp ur jorden efter döden,

ett egensinnigt barn tänker jag, och läser vidare att

den Allmänna viljans kraft kan göra det outhärdligt

att inte vilja som den vill. Den Allmänna viljan

där barnen kan springa omkring

Jaha, säger ett av barnen, men vad kostar en allmänt frisk

och vit människa då och en rik? Vi räknar efter

i offervaluta, förtryckskapital, ojämlikhetsbonus

hemmaundervisningen fortsätter med grammatikstudier

nationen blir en kropp som blir en kvinna

kapitalismen blir en kropp vars blod är kapitalet

som måste cirkulera, till vilket pris som helst, annars

annars får den inte tillräckligt med syre

Pratar vi om en svart kropp eller en vit, säger barnen, och

förklara betydelsen av ”att gå över lik”

en tisdagskväll i juni med

svalor som flyger

i luften vi andas

Ni lär er avläsa människokroppar långt innan ni senare kan minnas

det, därför verkar det så naturligt sen, säger jag till barnen, det betyder

inte att det är rätt. Jean-Jacques Rousseau sa att barnet självt måste

komma fram till vad det måste vilja därför att den bästa underkastelsen

är den som bibehåller friheten som form. Så tas själva viljandet

till fånga –

och drömmen närs om att helt och fullt

sjunka ned i och omslutas av den Allmänna viljan

och avståndet täpps till mellan hur det känns och hur det borde kännas

och man får flytta in i det familjära, i Familjelyckan

i Familjeviljan, Familjebolaget, i Familjens allmänna vilja

Det här sköter vi säger Familjen

i Familjen vet du precis vem du är med vilket uppdrag

eller i alla fall vem som är uppdragsgivaren, Familjens

allmänna vilja är att du självmant ska vilja som den vill

och egensinnet neutraliseras, liksom av sig självt,

genom ett värdeneutralt våld

om ett sådant nu hade funnits

så att blommorna blommar

Nationens rosor sticks. Nationens liljekonvaljer.

Den egensinniga går dåligt ihop med den Allmänna viljan

Den egensinniga kliver ut ur sig själv som symbol och slafsar

och tjafsar med verkligheten

du sa

Svea sa

Ulrike sa

när hon väl strax skulle lägga barnen, hon sa

på tal om att strida i flerfrontskriget, på tal om att försöka

få det att gå ihop Unheimlich schwer. Est ist unheimlich schwer

ifall inte nån sätter fart

Barn, människor är bakteriehärdar, biologiska

farozoner: maskiner utgör ingen smittorisk

förutom datavirus då boomer, okej, okej, och alla maskiner

som människor måste röra vid

för att de ska fungera

Ett av barnen säger Mamma människor måste också

röra vid varandra för att de ska fungera

då kommer blommorna snart

Barn, jag vill att ni fungerar! Känn ömt med era händer, allt ni får

och kommer åt, känn sten och vatten, allt som lever och värms, trä och

ull och hud, och när ni tvättar händerna i tjugo sekunder så är det

lika lång tid som ni måste kramas innan era människokroppar börjar

producera lyckohormoner

och jag gör så roliga ställen

där barna kan springa omkring

och gå som sommarförlängningar av sina mammor,

ut i vardagens eldar och perceptionsanstalter, titta där går mina små

marionetter, de är så söta där de går, med två meter emellan,

om jag måttar med fingernypan från balkongen så är de inte mer

än två, tre centimeter stora, själv blir jag så osannolikt stor

i jämförelse, jag liksom sväller, det här är normalt

säger jag till dem, det där är sjukt, vinstbegrepp och

förståndshorisont, där går gränsen barn, det säger jag till dem,

nu är gränsen nådd,

barnen skrattar och skriker glass-straffet, glass-straffet,

det är jag som har instiftat det, jag vet bara inte vad som leder till det än,

all denna bristande ordning, jag vill vara orubblig men jag låter bara

tjatig, de flinar men inuti dem är det något som rasar, de ser ju,

de märker ju, vad är det här för värld, vad är det för makthavare,

hur kan det vara i sin ordning att inte allt är åt alla, att det inte är lika

mycket vatten i bäcken

Vatten, tänker jag när barnen gått hemifrån, nu har vi snart

tvättat slut på vattnet, hur ska det gå med allt, jag kommer

ingenstans, hur ska jag klara av att försörja oss framöver,

jag får absolut inte bli sjuk

du ska inte tro det blir sommar

När Den allmänna viljan får som Den allmänna viljan vill

firar misstroendeförvaltningen sina triumfer

ska det vara livet, så oerhört torftigt, snart finns det inga andra motiv,

snart tror vi inte annat om varandra, för egen vinnings skull,

senkapitalism innebär misstro, misstänkt dålig mat, misstänkt falsk

marknadsföring, misstänkt baktanke, misstänkt rutten potatis,

du hör inte vad jag säger för du tror jag pratar för egen vinnings skull,

för min egen profits eller profils skull,

han sa

jag tror att vad du försöker säga är

jag sa

jag säger redan det jag säger

barnen säger det lätt

Vi gör oss av med pengarna

Vi behöver inte dom, vi kan mata fåglarna

med pengarna istället för att mata den Allmänna viljan

ifall inte nån sätter fart

senare på kvällen

kommer en liten pillemarisk tassande med slokande

räv under armen fast vi redan sagt godnatt

hon piper Mamma varför är du inte rik

om du nu är så smart?

Jag har ett rikt inre liv, gå och lägg dig, morrar jag

sådär så det hoppar och far

Maria, ditt namn kan betyda den trotsiga,

det kan betyda den bittra, av hebreiskans mar

eller efterlängtad, rebellisk, av

arabiskans mry, mr, älskad, kärlek

gör himlen vacker om kvällen

men alla får inte andas in den

alla får inte luft att andas

också detta är en nationernas ordning

alla får inte andas

alla har inte samma rätt att andas

och barnen kommer inspringande med solen

barnen kommer inspringande med smultron

och svalor och snö

men frågar oroligt sen

Har du hört vad polisen gjorde

tryckte han sitt knä så mot halsen på honom som

bara låg där, så att han dog?

Ja. Och jag tänker men säger det inte, ”Jag kan inte

andas”, under åtta minuter sa han det om och om igen,

”jag kan inte andas”, och hur ska denna mening förstås,

denna fras, som hörs överallt ifrån, annat än också som uttryck

för en allmän viljas statssanktionerade mord på sina egna

Vi pratar, jag och barnen, sedan kramas vi länge, hårt

Ida Börjel är författare, bosatt i Malmö. I början av året gavs hennes tre första diktsamlingar ut i en samlingsvolym med titenl ”Böcker I - III” på Nirstedts förlag.

