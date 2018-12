På hyllan i Ida Falk Winlands loge på Kungliga Operan finns ett par svarta boxar: en ”duschlåda”, eftersom hennes rollfigur Gilda dör blodig och det krävs en dusch efter varje föreställning; en ”energilåda” med kakor, te och honung. Snabba kickar, om det behövs.

Medan vintermörkret faller sitter vi framför var sitt sminkbord med spegel. Denna sopran delar logen med andra sångerskor, i andra produktioner, så de slipper krocka. Scenkläderna till ”Rigoletto”, den brungrå koftan och klänningen, och utstyrseln som hon bär när Gilda ska föreställa yngling, hänger på galgar i hennes del av garderoben.

Ida Falk Winland gör magnifik succé med sin oemotståndliga lätta, höga sopran i den hyllade tolkningen av Verdis opera. När jag såg den fanns inga platser kvar. Och runt 60 biografer i landet har haft liveutsändning via Folkets hus och Parker. Biljetterna har gått åt som smör.

– Det har känts så bra eftersom hela föreställningen har fått så fin kritik. Man jobbar ju ihop, stöttar varandra, då är det svårt om någon får lysande och någon annan dålig kritik. Det har verkligen varit ett nöje att gå till repetitionerna. Även om jag har spelat svag kvinna har jag fått jobba med starka kvinnor. Som regissören Sofia Jupither.

Ida Falk Winland Ålder: 36 år. Familj: Christian Sommer, döttrarna Ingrid, 4 år, och Greta, 3 år. Bor: Södermalm, Stockholm. Urval av roller: Cleopatra i ”Julius Caesar”, Adalgisa i ”Norma”, Pamina i ”Trollflöjten”, Susanna i ”Figaros bröllop”, Fiordiligi i ”Così fan tutte”. Läser: Just nu ”Vaggvisa” av Leïla Slimani – och DN och SvD varje morgon. Intressen: Hård träning på gym. Gärna rodd. Helst varje dag. Aktuell: Gilda i Verdis ”Rigoletto”. DN:s kritiker Nicholas Ringskog Ferrada-Noli tyckte att föreställningen var en fullträff och skrev: ”Ida Falk Winland stjäl showen med sin otroliga stämma – hon är en helt perfekt Gilda, oskuldsfull men kraftfullt beslutsam.” Under våren: Spelar Nedda i Leoncavallos ”Pagliacci” på Göteborgsoperan i februari. Gör också grevinnan i "Figaros bröllop" på Göteborgsoperan. Spelar också: Violetta i "La Traviata" på Operan i Stockholm i november 2019. Visa mer

Jupithers ”Rigoletto” börjar med en förnedringsscen där unga flickor motvilligt och med stor genans tvingas upp på ett matbord i en sal för att förlusta hertigen av Mantua. Den puckelryggige Rigoletto är hovnarren som ska se till att hertigen hålls på gott humör och får de flickor han vill ha. När publiken ser narrens egen dotter Gilda, som han håller inlåst, möter vi en lite sturig tonårsdotter som med minspel och gester visar att hon är trött på sin överbeskyddande pappa, även om hon älskar honom.

Ida Falk Winland säger att hon låter Gilda växa under föreställningen. Hon börjar som en naiv, dumdristig flicka, men mognar och fattar ett impulsivt men modigt beslut, nämligen att själv låta sig dödas.

– Hon vet ju att någon kommer att dö. Antingen pappan, Rigoletto, och då kommer hon inte att kunna leva med sorgen över att det var hennes fel. Eller så kommer hertigen att dö eftersom pappan beställt mordet på honom och då får hon inte uppleva kärleken. Hon räddar sin önskerelation till de här två männen genom att inte gå vidare i livet.

Ida Falk Winland säger att hon först var skeptisk till att göra Gilda.

– På opera blir det ju ofta, i alla fall inom mitt röstfack, att jag får spela förtryckta kvinnor, och det kan bli väldigt långrandigt. För jag är ingen förtryckt kvinna och har ibland svårt att identifiera mig med de kvinnor som jag ska spela. Men så finns det karaktärer man kan utveckla och göra något av, och Gilda är en sådan.

Ida Falk Winland har tagit efternamnet Falk från sin mamma Christina, som är operasångerska, och Winland från sin pappa Leo, som var solocellist på Kungliga Operan, Göteborgsoperan och i Filharmonin. Musiken var alltså med från början. Hon höll till i orkesterdiken med pappa och bakom kulisserna med mamma. De skilde sig när Ida var liten. Hennes mamma jobbade mycket på Norrlandsoperan. Hon tog med sig barnen, lät dem byta skola, byta vänner, byta liv. Tills jobbet var klart, då fick familjen börja om hemma i Stockholm.

Ida Falk Winland var till en början skeptisk till rollen som Gilda. Foto: Nicklas Thegerström

Ida började på Adolf Fredrik vid tio, gymnasiet Södra latin med inriktning på solosång vid sexton. Hon visade sig vara en ovanligt bestämd elev som inte ville finna sig i vad lärarna ansåg att hon skulle göra. Lite krånglig, tyckte en del.

– Jag vet att pappa brukade skämta om att rektorn ringde hem och sa att det var ett problem att jag läste så många kurser. Att skolan inte hade råd med sådana elever. Men jag nöjde mig inte, det var så mycket jag ville lära mig. Fler instrument, fler saker jag ville läsa. Jag blev liksom besvärlig, för att jag var ambitiös.

Vad sa dina föräldrar?

– Mamma har alltid varit väldigt stöttande och positiv. Pappa är ryss, kommer från den ryska musikutbildningen där man fick smäll på fingrarna om man inte gjorde som läraren sa. Han fick aldrig välja sin framtid; den valdes åt honom. Det var först när jag gick en avancerad utbildning i London som min pappa förstod att jag verkligen ville göra det här och sedan dess har han varit otroligt stöttande.

Jag träffade Christian, jag gjorde en roll på La Scala och plötsligt hade vi två barn. Det mesta går snabbt för mig.

Ändå tog det tid innan hon kom in på någon musikutbildning.

– Första året jag sökte kom jag inte in någonstans, inte i Sverige, inte utomlands. Enda stället jag kom in på var på folkhögskolan i Piteå, som reserv. Där fick jag en jättebra lärare, sångpedagogen Synnöve Dellqvist, som lärde mig hur viktigt det var att öva. Inte bara sjunga, utan att ha tydliga mål. Sjunga rätt saker. Hon tog fram en massa svenska sånger, romanser, och Rossini-noter. Jag stod på kvällarna på folkhögskolan, som låg mitt i vildmarken, och övade på de där koloraturerna utav helvete. Jag övade som en galning i åtta månader. Sedan kom jag in överallt. På fulla stipendier.

Ida Falk Winland valde Royal College of Music i London, fortsatte sedan på Benjamin Britten Opera School i samma stad plus ett år på National Opera Studio. Efter åtta år trodde hon att hon skulle stanna i England. Men så kom rollen som Cleopatra i ”Julius Caesar” på Göteborgsoperan 2008. De lockade henne kvar, gav henne kontrakt och fler roller. Sverige blev hennes bas från 2009, även om hon pendlar till andra operahus, senast för ”Così fan tutte” på Opera Garnier i Paris.

Ida och hennes man Christian Sommer, som jobbar på Vattenfall och bland annat utvecklar vindkraftsparker, träffades på en middagsbjudning i London. De blev snabbt en familj.

Ida Falk Winland har haft en tuff tid med döttrarna Ingrid och Greta. Foto: Nicklas Thegerström

– Jag träffade Christian, jag gjorde en roll på La Scala och plötsligt hade vi två barn. Det mesta går snabbt för mig.

Dottern Ingrid föddes 2014 efter en problematisk graviditet. Och när Greta ett år senare var på väg var Ida inlagd på sjukhus i månader. Babyn föddes i vecka 28, tre månader för tidigt.

– Du ska se här. Hon var bara trettio centimeter och vägde 1,2 kilo.

Ida Falk Winland visar bilder på mobilen, en liten, liten flicka som har fullt med sladdar och slangar i och runt sig.

– De kan ju ingenting när de kommer ut så tidigt, inte andas själva, inte äta, de har inget brosk som är utvecklat.

På en av bilderna ligger dottern bredvid en gosedjurskanin de fått från Göteborgsoperan. Kaninen är en bit längre.

– Christian har varit väldigt bra på att dokumentera det som hände. Men jag har inte orkat titta på alla bilder. Jag ska göra det någon gång.

– I början var jag stark. Vi hade ett barn som inte ens var ett och ett halvt år hemma. Men så halkade hon på vardagsrumsgolvet, bröt benet och fick ha gips i sex veckor, från tårna till knäna. Christian fick springa mellan sjukhus, hem och jobb. Allt kom samtidigt. Vi kämpade på tills allting bara brakade samman.

Hur då brakade samman?

– Man orkar inte hur mycket och länge som helst. Till slut lägger kroppen ner. Och det var det som hände mig. Jag hade börjat jobba för tidigt eftersom jag var uppbokad med kontrakt sedan flera år tillbaka. Men det gick inte. Kroppen la av. Och sedan var jag sjukskriven länge, väldigt länge.

Det var det läskigaste jag har gjort. Hela min framtid hängde på att operationen skulle lyckas. Och mitt självförtroende byggde också på det. För min röst är så sammanlänkad med den jag är.

Hur påverkade det dig?

– Man tappar mycket självförtroende, man tappar styrka, man liksom tvivlar på världen. Musiken är ju inte riktigt som andra jobb, för det är en så stor del av en själv. Och när det inte fungerar tvivlar man på hela sin person, hela ens existens vänds upp och ner.

– Sorgen kom först när vi märkte att Greta inte hade någon hörsel… Jag hade föreställt mig så väldigt många komplikationer eftersom hon var född så tidigt, men att hon inte skulle höra och växa upp i en musikerfamilj var fruktansvärt jobbigt.

– Jag hade pratat med Greta och sjungit för henne varje dag i hennes kuvös i flera månader. Var helt säker på att hon kände igen min röst när jag satt och höll henne nära.

Problemen med öronen upptäcktes när de var på en av alla kontroller på Södersjukhuset.

– Hon somnade och ville inte vakna. De skramlade med leksaker vid öronen på henne, men hon reagerade inte. Då gick jag direkt upp till öronavdelningen på sjukhuset med henne och sa: ”Ni måste undersöka hennes öron”.

Stressen och chocken satte sig i kroppen på Ida Falk Winland.

– Jag tappade rösten. Jag fick svullnader på stämbanden. Svullnader som blev permanenta. Det var kroppens sätt att säga ifrån. Jag lät som en tonårspojke i puberteten. Jag kunde knappt prata. Och under sex månader träffade jag hur många läkare och logopeder som helst, men det blev inte bättre. Till slut fattade man beslutet att klippa bort svullnaden, kirurgiskt.

– Det var det läskigaste jag har gjort. Hela min framtid hängde på att operationen skulle lyckas. Och mitt självförtroende byggde också på det. För min röst är så sammanlänkad med den jag är.

Det är en vältränad operasångerska vi träffar. Ida tränar hårt på gym, helst varje dag. Foto: Nicklas Thegerström

Hon säger att de fick lära sig mycket om livet på kort tid.

– En av anledningarna till att jag är så beroende av musik är att den får mig att känna helt och fullt. Jag är ganska duktig på att ”ta mig i kragen” och bara göra eller bara fortsätta trots omständigheter i livet. Men när jag lyssnar på musik tappar jag all känslomässig kontroll och bara är. Musik är skratt, gråt, lycka, rädsla, olycka – genom öronen och vibrationer i hela kroppen. Det går liksom inte att värja sig.

– När vi förstod att vår dotter kanske skulle bli döv började vi titta på barnprogrammen med teckenspråk på SVT. Vi försökte förstå vad det innebar att leva i den icke-hörande världen.

Familjen började undersöka möjligheter att göra öronoperationer på Greta, men när hon var ett år hade hörseln plötsligt utvecklats så att hon fick grönt test.

– Greta sjunger nästan tolv timmar om dagen. Just nu svarar hon med sång i stället för ord.

Ida berättar hur den lilla treåringen själv sätter igång musikanordningen när de kommer från förskolan och sätter sig alldeles för nära och stirrar på högtalaren som om den vore en tv-skärm. Lyssnar och stirrar. Hon vill gärna vara med när hennes mamma övar.

– Så, du förstår hur glad jag är för neonatalvården, som jag tror är den bästa i hela världen. Jag är så oändligt tacksam att vi bor i Sverige. Vi bodde ju liksom på Södersjukhuset, flera månader i sträck, och så får man en räkning hem på sådär 300 kronor för att man har ätit något mål mat.

Hon var borta från operascenen i åtta månader.

– Är det ofrivilligt känns det som en evighet. Och så nu ”Rigoletto”. En så stor lycka att få komma tillbaka, att vara hemma, och få vara så här hel.

Ida lutar sig fram, tittar mig bestämt i ögonen och säger att ”det finns en stor tystnadskultur inom operavärlden”. Man talar inte om att man blir sjuk. Inom idrotten är det inget problem med att vara öppen med skador, att man måste vara borta. Men för operasångare är det något fult – och det tycker Ida Falk Winland måste förändras. Hon tror att sångare är rädda för att man ska tänka att de själva har gjort något fel. Något tekniskt fel.

– Jag gjorde inget fel. Jag höll inte på med en massa galna sångtekniska saker. Jag blev sjuk, vi hade det svårt, och det är sådant som händer.

Jag älskar att resa och att jobba utomlands, men jag älskar också att komma hem. Det är få storstäder i världen som har så nära till naturen. Det känns så lyxigt.

Det är nog inte sista gången Ida Falk Winland vill skapa debatt om något som rör hennes yrke. Redan som gymnasist var hon ovanligt ärlig, vilket trasslade till det en aning i Londons operavärld där hon fick vänja sig av med att vara så ”direct”.

– Det var en total kulturchock. Men när det gäller viktiga frågor tyckte jag att det var knepigt att inte bara kunna säga precis som det var, utan behöva linda in det i något finare.

Kunde du slappna av lite när du kom tillbaka till Sverige?

– Ja, det kunde jag nog. Men jag har blivit bättre på att inte vara så brutalt rättfram.

Livet blev efter hand mindre dramatiskt för familjen. Det är inte direkt karriärfrämjande att ha små barn, att aldrig få sova ut, aldrig vara ledig, att gå från ett jobb till ett annat. Eller resa och släpa med två barn, två bilstolar, två barnstolar, två barnsängar och en massa resväskor till en hyrlägenhet. Även om man har au-pair.

Nu har du bott i Sverige i tio år.

– Jo, jag älskar att resa och att jobba utomlands, men jag älskar också att komma hem. Jag tycker om den här rena, krispiga luften och att vattnet vi får i kranen smakar så gott. Det är få storstäder i världen som har så nära till naturen. Det känns så lyxigt.

– Som nu när jag bor i Hammarby sjöstad och kan åka båt till jobbet. Världens vackraste resa, säger hon.

När jag hör henne tala varmt om sitt vardagsliv, som är så olikt de riktigt stora operastjärnornas, säger jag att hon inte får bli för framgångsrik eftersom hon då måste lämna det. Men då biter hon ifrån snabbt.

– Blir jag tillräckligt framgångsrik kan jag faktiskt själv bestämma var jag vill vara och inte vill vara. Och kanske hur mycket jag vill jobba.

Ida Falk Winland knackar med sitt långfinger i bordet. Så är det med det.

Ida Falk Winland med döttrarna Ingrid och Greta i DN:s fotostudio. Foto: Nicklas Thegerström

