Ideal och övertygelse på väg tillbaka in i festivalerna

1. Bekvämlighet

Den 11 december 2017 publicerade Gagneffestivalen en programförklaring. ”Obligatorisk läsning för alla besökare!” inleddes den Facebookpost som kom att leda till hyllningar, hån och förvirring.

Texten fortsatte: ”Nya Gagnef blir ett moderskepp mot inre rymd för att upptäcka nya livsformer och möjligheter. Det kommer att bli mer fokus på konst och alternativa upplevelser som går åt det interaktiva hållet med sport, hälsa och rekreation.”

Efter bedyranden om underbart god mat och spirituella uppvaknanden sammanfattades festivalens nya inriktning: ”Om ni enkom åker till Gagnef för att festa på natten och vara väck i skogen så vill vi uppmana er att stanna hemma eller hitta någon annan festival, Gagnef är färdigrejvat.”

Hultsfredsfestivalen rullar sig i graven. För ”Nya Gagnef” är långt ifrån ensamt – de bekväma vuxenfestivalernas tidevarv är nu. Uppklädda Way out west slår publikrekord år efter år, nykläckta Garden bjuder på mellantrevlig mellanindie i centrala Göteborg, Popaganda är på praktiskt gångavstånd från dansgolven på Trädgår’n. Den absolut mest bekväma känslan, nostalgi, är tillägnad en helt egen festival – framgångsreceptet Vi som älskar 90-talet. I år med tre stopp runt om i Sverige.

Festivalerna lovar inte längre lerig verklighetsflykt, utan trevlig rekreation och något vassare klubbkvällar. De eviga utmanarna, som tonårsrejvet Emmaboda och hårdrocksmeckat Sweden rock, jobbar vidare. Men de blir mer och mer ensamma.

2. Festivalerna växer ut ur Sverige

Efterfrågan på storstadstrevlighet har fått de ideella föreningarna som drev traditionella landsbygdsfestivaler – Rockparty i Hultsfred, Galaxen i Arvika, Det glada örat i Växjö – att tyna bort. De aktörer som håller sig kvar växer sig däremot allt starkare. Inte sällan köps de upp av internationella storföretag.

Den svenska grenen av Live nation äger sedan förra året majoriteten av Sweden rock och driver den framgångsrika housefestivalen Summerburst. När Peace & love kraschade år 2013 stod tyska FKP Scorpio redo att fylla marknadshålet. Flaggskeppet Bråvallafestivalen startade redan samma år och samlade uppemot 50.000 besökare. Som bekant är den numera på paus, men företaget tuggar på. Tidigare nämnda Garden görs i deras regi, liksom den liknande endagsfestivalen Sthlm americana. I Danmark har vd:n Folkert Koopmans makt över två av landets största festivaler – Tinderbox och Northside.

Utländska företag har alltså fått ett fast grepp om den svenska festivalvärlden, och för några veckor sedan presenterades den naturliga fortsättningen: Ett internationellt festivalkoncept kommer hit. Nyheten att amerikanska Lollapalooza besöker Stockholm slog ned som en bomb i Festivalsverige. Arrangör? Live Nation.

3. Technon bryter trenden

När festivalerna lämnar subkulturen och blir internationella superarrangemang med bekväm stämning finns en rörelse som går mot strömmen: Elektronisk dansmusik. Stockholm electronic festival sparkade nyligen i gång sommaren i Slakthusområdet, med trancemusik och otvättade rastaflätor. Och technoarrangörerna Music goes further, som höll på att gå under efter att festivalen Into the factory förlorade polistillståndet, har visat livstecken som pekar åt en ny festival.

Kanske blir det också rave i ett igenbommat kinesiskt nöjeskomplex utanför Gävle. Åtminstone om Aaron Eklöf, som låg bakom Technobastun i Stockholm, får som han vill. En crowdfundingkampanj har nyligen startats för att bjuda in asiatiska dj:er till Dragon gate – det stora affärsområde som skulle bli en mötesplats för svensk och kinesisk kultur men nu står halvfärdigt och tomt utmed E4:an.

Lägg därtill sommarens breda bukett av hemmasnickrade open air-fester och fram kliver en subkulturell rörelse som sakta men säkert äter sig in på festivaljättarnas mark.

4. Jämställdhet på scen

I februari 2018 gick Way out west ut med ett löfte: Om fyra år ska festivalen vara helt jämställd. Bland både artister och föredragshållare ska en strikt 50/50-uppdelning gälla. Wow ackompanjerades av 45 andra festivaler och musikkonferenser som lovade samma sak, däribland tyska Reeperbahn festival och isländska Iceland airwaves. Kort efter utspelet hoppade ytterligare 40 festivaler på.

Löftet är ambitiöst – organisationen Jämställd festival visade förra året att 68 procent av akterna på de svenska sommarfestivalerna är mansdominerade. Men samma statistik visar att flera festivaler redan förra året låg några få procentenheter från 50/50. Bland dem Popaganda, Storsjöyran, Urkult och just Way out west.

Ett medvetet arbete pågår, med andra ord. Det finns också de som bokar enbart kvinnor, som ett ställningstagande. Festivalen Queens of pop toppas av namn som Zara Larsson och Icona Pop och har inte ett enda mansnamn i sikte.

5. Arbete mot sexuella trakasserier

Nedanför scenen finns ett annat jämställdhetsproblem: Sexuella ofredanden i publiken. Efter fjolårens nyheter om övergrepp på bland andra Malmöfestivalen, Bråvalla och Härnösands stadsfest har festivalerna gått från handfallenhet till beslutsamhet. Branschorganisationen Svensk live har tillsammans med myndigheter och RFSU utvecklat en digital utbildning för festivalernas medarbetare, komplett med en påkostad kortfilm om hur även en ensam volontär kan förhindra övergrepp.

– Volontärer och anställda gör skillnad redan i dag men vi kan bli bättre och faktiskt vara en motor för den samhällsförändring som behövs kring attityder kopplat till sexualitet och sexualiserat våld, skriver Joppe Pihlgren, verksamhetsledare på Svensk live, i ett pressmeddelande.

Omdiskuterade Malmöfestivalen – som under 2017 hade omkring 30 anmälda sexuella ofredanden – skriver i ett mejl till DN att arbetet mot trakasserier har pågått i flera år och börjar redan i den fysiska utformningen av festivalområdet. Till exempel genom ljussättning, analys av publikströmmar och placering av övervakningskameror. Under festivalen cirkulerar personal från polis, socialtjänst och ideella organisationer.

– Vid vissa riskspelningar där sexuella trakasserier kan förekomma finns även civilklädd säkerhetspersonal framme vid scenerna, skriver David Östberg, festivalens tillförordnade informationsansvariga, och fortsätter:

– På noga utvalda platser i publikhavet placeras inhägnade podier med ordningsvakter, som snabbt kan ta sättas in i publiken om övergrepp sker.

Det mest radikala lösningsförslaget har presenterats av komikern Emma Knyckare. Hennes Statement festival, med premiär i Göteborg i sommar, utesluter den grupp som utgör majoriteten av förövarna. Cis-män – det vill säga män vars biologiska könstillhörighet överensstämmer med deras juridiska – är inte välkomna.

6. Festivalerna blir idébärare

I tomrummet efter de närproducerade landsbygdsfestivalerna har en ny grupp tagit plats: Små, urbana och aktivistiska festivaler. Även de drivs av lokala föreningar, men finns som regel i storstäderna och är så långt ifrån campingfester man kan komma.

En av dem är göteborgska Clandestino. Efter en resa till Ghana inspirerades författaren Aleksander Motturi till att starta en antirasistisk festival med fokus på ännu okända musikakter från hela världen. På festivalens hemsida beskrivs världens musik som en babushkadocka, och Clandestino som vägen in i mitten: ”Vi vill säga att det finns skatter inuti den där dockans djup som ni ännu inte sett eftersom industrin är upptagen med att få er att titta på skalet.”

Utöver musik från Mali, Syrien och Turkiet erbjuder festivalen panelsamtal med konstnärer och föreläsningar om hur kulturen kan bryta ett postpolitiskt och högerpopulistiskt dödläge.

Liknande tillställningar finns hos våra grannar – danska Strømfestivalen och finska Världen i byn. I Sverige har även tidigare nämnda Gagneffestivalen likartade ambitioner. Utspelet om en ny inriktning visar som sagt på en praktisk bekvämlighet, men innehåller också ytterligare fokus på konst. Bland festivalens utställare finns skulptörer, performance-, multimedia- och installationskonstnärer.

Känns det igen? Den danska urfestivalen Roskilde har sedan 1971 jobbat för ”musik, kultur och humanism”, i bred bemärkelse. Bland deras konsthändelser bjuds i år en replik av Trumps gränsmur mot Mexiko och ett skatteplanerarbingo.

En aktivistisk ambition som alltså slår rot på nytt. De multinationella företagen må dominera festivalmarknaden med sina lättuggade budskap, men under ytan finns en hemmasnickrad rörelse mot festivalernas ursprungsidé: Att utmana tanken.