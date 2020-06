Iggy Pop och David Bowie skapade det perfekta Berlin-soundtracket

Rock Iggy Pop ”The Bowie years”, box (Thousand Mile/Universal) Visa mer

Det tog bara åtta dagar att spela in Iggy Pops album ”Lust for life”. Han och David Bowie – som skrev musiken, spelade och producerade – hade kommit överens om att det skulle gå undan. Iggy Pop improviserade ihop sina texter mer eller mindre i stunden. ”Bowie är en jäkligt snabb kille… Jag insåg att jag måste vara snabbare än honom. För vems album skulle det annars bli?”, har Iggy Pop sagt senare. Den där spontana, nästan andfådda atmosfären genomsyrar skivan.

I kraftfältet mellan de här två missbrukande nihilisterna skedde en av rockens mest häpnadsväckande kreativa urladdningar. Under 1977 gavs Iggy Pops ”The idiot” och ”Lust for life” ut, liksom Bowies ”Low” och ”Heroes”.

En tredje komponent i denna explosiva mix är staden Berlin, som musiken på olika sätt skildrar. Om inte konkret så själva idén om staden. En grådisig, atombombshotad kalla kriget-värld där Västberlin låg som en ö i det kommunistiska östblocket. Hansastudion, där en stor del av musiken spelades in, låg dessutom alldeles vid Berlinmuren.

Det blev alltså oväntat nog en amerikan och en engelsman som skapade det perfekta Berlin-soundtracket.

På ”The idiot” användes en liknande hetsig kreativ process som på uppföljaren ”Lust for life”. Mycket testades och improviserades i stunden. Inspelningarna var medvetet ruffiga och behövde senare mixas om. Det var så det metalliska, elektroniska soundet skapades, nästan som av misstag. Skivan var en mörk resa genom oidipala mardrömmar, sunkiga nattklubbar och minnen av döda Stooges-medlemmar. Hela postpunkens estetik vilar på dess seniga axlar.

”Lust for life” har ett rakare rock’n’roll-sound. De flesta har nog hört titelspårets dundrande Bo Diddley-beat och förstås, den sönderspelade ”The passenger”. Titeln och omslagsfotot på en garvande Iggy ger ett uppsluppet intryck. Texterna har dock teman som heroinöverdoser och nattliga resor.

De två ikoniska albumen ligger nu till grund för cd-boxen ”The Bowie years” (som lika gärna kunde hetat ”The Berlin years”). Här ingår också live-skivan ”Tv eye 1977”, inspelad under samma period, med Bowie på keyboards, och som Pop använde för att avsluta skivkontraktet med RCA. Lådan innehåller också tre tidigare outgivna konserter från mars 1977, liksom en skiva med ”edits and outtakes”. Sammanlagt sju cd-skivor. Plus en omfattande bok och ett tunt häfte (gissningsvis ett konsertprogram).

De tre nya konserterna tillför inte mycket, låtlistan är nästan identisk från kväll till kväll. Kvällen från Rainbow Theatre i London har dessutom en usel ljudkvalitet. Jag hade hoppats på cd:n med alternativt material. Outgivna låtar, demos? En inblick i den kreativa processen? Men där finns bara singellåtarnas kortare versioner och några alternativa mixar med mikroskopisk skillnad från originalen. Samt knappt fem minuters intervju med Iggy Pop.

Att betyget ovan ändå blir så pass högt vilar helt på kraften hos ”The idiot” och ”Lust for life”. De är fortfarande femstjärniga – för att inte säga sexstjärniga.

Bästa spår: ”Sister midnight” från ”The idiot”, titelspåret från ”Lust for life”.

