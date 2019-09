Indiesångaren Daniel Johnston hyllas av fans i Austin

Muralverket, i hörnet av 21st Street och Guadalupe vid Texas University, målade Johnston redan 1993. Nu har dessutom en stortavla uppförts längs motorvägen I-35 i stadens södra del med text från singer-songwriterns mest kända låt ”True love will find you in the end”, rapporterar Pitchfork.

Den kultförklarade artisten gick bort i en hjärtattack den 11 september i år i sitt hem utanför Houston. Beskedet resulterade i hyllningar från en lång rad av hans världskända fans. Däribland Nick Cave och The National – som liksom bland annat Wilco, Tv on the radio och M Ward, tolkat hans låtskatt – jämte Tom Waits, Beck, filmregissören Judd Apatow, Death cab for cutie och The Simpsons-skaparen Matt Groening.

Daniel Johnston – kallad ”The Godfather of bedroom pop” – växte upp i West Virginia, men etablerade sig som sångare och låtskrivare i Austin via sina heminspelade kassettband som han delade ut gratis. Han arbetade vid den tiden som städare på en lokal McDonalds-restaurang. Uppmärksamheten hans oförställda låtar väckte ledde till att han bjöds in för att medverka i MTV-programmet ”The cutting edge” 1985. Nirvana-sångaren Kurt Cobains kärlek till Johnstons popmusik bidrog senare till att allt fler upptäckte hans säregna snille.

Dokumentären ”The Devil and Daniel Johnston”, om hans gärning och kamp mot sin psykiska ohälsa, vann regipriset i dokumentärklassen på Sundancefestivalen 2005. Daniel Johnstons sista album, ”Space ducks” gavs ut 2012.