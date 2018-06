Indisk chefredaktör mördad i misstänkt terrordåd

Bukhari har levt under beskydd sedan han utsattes för ett attentat år 2000. De tre gärningsmännen färdades på motorcykel och öppnade dödlig automateld mot både honom och hans två livvakter när de vid 19-tiden på torsdagskvällen lokal tid steg ut från redaktionslokalen. Den 50-årige Bukhari ledde utöver dagstidningen Rising Kashmir också kulturorganisationen Adbee Markaz Kamraz, arrangerade en rad fredkonferenser i regionen och medverkade i flera inofficiella överläggningar med Pakistan. Den indiske inrikesministern Rajnath Singh fördömer morden som ”en feg handling och ett försök att tysta en moderat röst i Kashmir, han var en modig och orädd journalist”.

DN:s reporter Mia Holmgren fick stor hjälp av Shujaat Bukhari under en veckolång reportageresa i Kashmir för elva år sedan.

– Läget var spänt i Kashmir och jag liksom många andra utländska journalister kontaktade Shujaat Bukhari inför resan dit. Han hade en särställning bland regionens journalister och tyckte att det var viktigt att konflikten fick internationell uppmärksamhet . Shujaat Bukhari var kunnig och opartisk. I Indien var han mycket respekterad , säger Mia Holmgren.

– I Srinagar träffade jag honom dagligen, men när vi skulle bevaka ett politiskt möte på landsbygden uppmanades jag att inte åka i samma bil som Shujaat Bhukari. Det ansågs inte säkert. Shujaat Bukhari hade livvakter både hemma och på kontoret.

Den indiska journalistkåren kräver nu effektiva säkerhetsåtgärder för landets presskår. ”Shujat Bukhari var en modig chefredaktör med ett stort hjärta och en måttfull röst, mordet är en ny påminnelse om det hastigt försämrade arbetsklimatet för journalister i Kashmir och i landet som helhet", skriver medieorganisationen Editors Guild of India i en kommentar.

Den New York-baserade pressfrihetsorganisationen CPJ (Committee to Protect Journalists) slog 2016 larm om att indiska journalister som granskar den utbredda korruptionen riskerar att drabbas av våld. Totalt hade då 27 journalister sedan 1992 mördats i landet under yrkesutövning. Fler än hälften av dessa hade granskat olika former av korruption landet. Särskilt utsatta är reportrar som är verksamma på landsbygden och mindre städer. I organisationen Reportrar utan gränsers index 2016/2017 över pressfriheten i världen hamnade Indien på plats 133 av 179 länder, främst på grund av våld mot journalister.

Kashmir, som är delat mellan kärnvapenmakterna Indien och Pakistan, anses vara ett av de farligaste områdena i regionen att arbeta i för journalister. När Indien delades 1947 i samband med självständigheten från Storbritannien gjorde både Indien och Pakistan anspråk på hela Kashmir. Länderna har utkämpat tre fullskaliga krig om Kashmir och sedan slutet av 1980-talet har militanta grupper med koppling till Pakistan utfört attentat i den del av Kashmir som tillhör Indien.

Shujaat Bukhari hade upprepade gånger riktat kritik mot Pakistan i olika medier. Mordutredarna granskar nu bland annat trafiken på hans sociala konton. Polisen ber vidare allmänheten med hjälp med att identifiera gärningsmännen som fångades på bild under attacken.