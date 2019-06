Influerare – makthavarna som aldrig granskas

Just nu: spara 50%

Pyjamas, pyjamas, pyjamas, kritvit kostym. Så såg det ut när influeraren Margaux Dietz, 28, gifte sig i april: bröllopsgästerna klädde sig enligt den påbjudna koden ”pyjamas”, men en särskilt inbjuden person kom dressad i helvit kavaj och byxor. Och det var hon – Ebba Busch Thor – som gjorde att bilderna spred sig långt utanför bröllopet och till traditionella medier. Förutom att viga paret dök hon upp i filmer på Dietz Instagramkonto (330.000 följare) där hon dansade med gästerna.

Kort därpå blev Busch Thor den partiledare med flest följare på sociala medier, två händelser som liknar ett samband. I synnerhet som KD med sin ”borgerliga feminism” riktat sig till unga kvinnor, som företrädesvis är de som följer Dietz.

– Om människor ser influencers som virtuella vänner kan de nog påverka följarna inom flera olika områden, inklusive politik. Det sker ju med våra andra vänner så varför skulle det inte vara samma sak med våra digitala vänner, säger Jonas Colliander, forskare i marknadsföring vid Handelshögskolan i Stockholm.

Han tror att politikerna kommer att gå i näringslivets spår där influerarsamarbeten blir en allt större del av mediebudgeten. Bör alltså framgångsrika influerare även ses som politiska makthavare?

Anna Nyström är en av Sveriges största influerare. Foto: Eero Hannukainen/TT

Inför valrörelsen 2018 arrangerades ett seminarium under rubriken ”Har politiken fått upp ögonen för den nya tidens makthavare?” En av deltagarna i panelen, influerarnätverket Splays vd Vigor Sörman, sa att ”Det är under all kritik hur dåliga partierna är på att nå förstagångsväljare via sociala medier och influencers”. Paneldeltagarna var rörande överens om att det fanns en roll för influerare att spela i valrörelsen. I nästa val, spådde man, kommer partierna att ha särskilda influerarexperter i sina kommunikationsstaber för att påverka och vårda relationerna med viktiga influerare.

Casper Törnblom, partner på kommunikationsbyrån 500, instämmer i spådomen.

– Jag tror att i nästa val kommer det vara självklart att på ett eller annat sätt använda sig av influencers för politisk påverkan. Allt annat vore dumt med tanke på hur många de når och hur mycket deras följare ofta lyssnar på dem. Däremot kommer det bli extremt viktigt vilken influencer man väljer att synas med eftersom det kan innebära stora risker och osäkerhetsmoment, säger han.

Detta stämmer väl överens med den forskning som gjorts på Handelshögskolan i Stockholm gällande marknadsföring i sociala medier.

– Influencers måste verka trovärdiga i vad de rekommenderar för att kommunikationen ska fungera, så man måste hitta samarbeten med influencers som verkligen identifierar sig med partiet. Jag ser också att influencers kanske är mer tveksamma till att liera sig med partier än med varumärken, säger Jonas Colliander.

Influeraren Janni Delér på Ellegalan 2018. Foto: Eero Hannukainen/TT

Kommersiellt har influerarvärlden visat sig vara en effektiv kanal för att nå ut. Casper Törnblom nämner tre av Sveriges största influerare – Janni Delér, Angelica Blick och Anna Nyström – som har en gemensam skara på tio miljoner följare, som de når och kan påverka varje dag.

Enligt IRM, Institutet för reklam och mediestatistik, ökade omsättningen för influerardriven marknadsföring på den svenska marknaden från 205 miljoner kronor 2014 till 660 miljoner kronor under 2017. Utvecklingen kritiserades nyligen av Valerie Kyeyune Backström i Expressen: ”Överallt poppar de upp, kompismiddagar som visar sig vara reklam, selfies som visar sig vara betalda samarbeten. Politiska brandtal som avslutas med samma lilla hashtagg: #ad.”

Influerare inspirerar sina följare genom det de berättar, opinionsbildar, ger kunskap om eller marknadsför, menar mediestrategen Brit Stakston. Det gör också att de får en central roll för sina följares kunskap och uppdateringar inom dessa områden, oavsett om det är kläder, musik, entreprenörskap, smink, träning eller mänskliga rättigheter.

– De blir någon att relatera till för individen och bygger ofta djupa och varaktiga relationer. Dessa kan säkerligen precis som med övrig mediekonsumtion inspirera till olika livsval, säger Stakston.

Men trots att influerare har en politisk och kommersiell makt granskas de sällan. Det finns bara en enda influencer marketing-dom i Patent- och marknadsdomstolen – den instans som innebär faktiska påföljder för influerare och annonsör, till skillnad från Reklamombudsmannen (RO) där en fällning innebär att influerare och annonsörer själva ska åtgärda överträdelsen. Och enligt en studie från Sveriges annonsörer genomförd i oktober 2017 valde var fjärde bloggare att inte reklammärka sina betalda samarbeten, trots att marknadsföringslagen förbjuder dold reklam.

Nyligen genomförde tidningen Resumé en granskning och anmälde på egen hand 14 influerare till RO för att få en uppfattning om hur systemet fungerar och hur utbredd smygreklamen är. Hälften av de anmälda inläggen ledde till fällning.

En av dem som granskades var artisten och influeraren Samir Badran (600.000 följare). Som replik skickade han ett aggressivt sms till Resumés reportrar: ”Är det ett skämt att du och dina kollegor sitter och anmäler mina inlägg på Instagram? (Vi håller ihop i denna bransch) FUCK THAT! Riktigt jävla besviken.” Han fick medhåll från Joakim ”Jockiboi” Lundell (890.000 följare) som skrev om den mediala granskningen: ”Äcklig jävla bransch. Bara falska fasad människor, betalda för att verka fina människor inför följarna!”

Reaktionen är talande för många influerares ovana vid att bli granskade eller ifrågasatta – och att man ”håller ihop” i branschen – men även uppfattningen att de är vanliga människor och därför inte ska ses, eller åtminstone granskas, som makthavare. Kanske för att vissa av dem inte ser sig som det. Trots att de får betalt för att säga eller visa upp saker för hundratusentals människor.

– De har ju rätt i sin känsla att de bara är vanliga personer; en känsla som de flesta kända personer har, men med tid lär sig att förhålla sig till. Som influencer har det på ett sätt varit lättare att bibehålla synen på sig själv som ”vanlig” eftersom man kunnat styra mediebilden av sig själv, säger Casper Törnblom.

Angelica Blick har 1,2 miljoner följare på Instagram. Foto: Karin Törnblom/TT

Att de kunnat göra det har ofta att göra med ett ointresse för influerare från de traditionella mediernas sida. Medan kändisar och artister fått stå ut med skvallerpress och löp som ganska snabbt har tvingat dem till försiktighet och att vara sparsam i sina relationer till medier, så var influerare länge glest förekommande i den traditionella mediefloran.

– För många influencers och deras följare upplevs traditionella medier som något förlegat och nästintill obehagligt eftersom det är starkt förknippat med traditionella maktvärden och en ”vuxenvärld” som inte förstår dem, säger Törnblom.

Det gör också att när de väl kritiseras tas det personligt eller ses som kränkande.

– Detta är något av det mest samtidsintressanta som finns. Att alla dessa nya starka offentliga röster är så otroligt lättstötta. De förstår inte alls att de kan komma att kritiseras, säger Brit Stakston.

– De tar det djupt personligt och visar att det de växt upp med är en otroligt nära och ofta kärleksfylld relation till sin följarskara. De behöver förstå sin roll och att det i offentligheten också innebär kritik och granskning.

Efter Resumés granskning och de påföljande fällningarna av RO drar tidningen själv slutsatsen att ”vi går troligtvis en ny marknad till mötes”. De jag pratar med för artikeln är övertygade om att dessa granskningar nu kommer bli allt vanligare i takt med att medierna fått upp ögonen för influerarvärlden.

– Det är ju bara att börja göra. Så fort influencers lierar sig med formella makthavare så blir det än viktigare. Granska deras följarsiffror, och så vidare. Att journalistiken inte hängt med inom influencerområdet hänger ju samman med det allmänna ointresset att följa digitaliseringens påverkan på samhällsutvecklingen, säger Brit Stakston.

Även Jonas Colliander på Handelshögskolan tror att vi kommer få se fler granskningar.

– I och med att marknadsföringslagen är ganska klar på att den här typen av kommunikation måste åtföljas av annonsmärkning så skall ju tillsynsmyndigheterna granska dem, säger Jonas Colliander.

Det här är en influerare Uttrycket kommer från engelskans influencer. Innebär att personen blir en marknadsattraktiv kraft genom sin stora följarskara i sociala medier, till exempel på Instagram eller Youtube. Man tjänar pengar främst genom att anlitas av företag för att påverka/influera sina följare genom det innehåll man låter publicera på sitt sociala medier-konto. På Kalix folkhögskola finns kursen ”Framtidens Youtuber”, och Thoren Innovation School, gymnasieskolor som inriktar sina utbildningar mot idéutveckling och entreprenörskap, har ämnet ”Influencer” på ett av sina program. Visa mer