Inga-Lisa Sangregorio: Rätten till dödshjälp gör det lättare att leva

Efter en konferens satt jag en kväll och talade med en man som började gråta medan han berättade om sin hustrus plågsamma död. Jag utgick från att det måste ha hänt helt nyligen, men det visade sig ha gått tolv år. Tolv år utan att någonsin bli fri från minnesbilderna av en älskad människas lidande.

Förra året publicerade brittiska Dignity in Dying en skrift, ”Inescapable truth”, där de visar hur många människor som även med tillgång till bästa tänkbara palliativa vård tvingas genomlida fasansfulla dödsprocesser. Vittnesbörden från anhöriga men också från vårdpersonal är nästan outhärdliga att läsa. De döda är döda och kan inte kliva upp ur sina gravar med ett väldigt j’accuse, men de som tvingades bevittna detta lever kvar.

Förra hösten bjöd föreningen RTVD (Rätten till en värdig död) in representanter för motsvarande organisationer i de övriga nordiska länderna för att utbyta erfarenheter. Deltagarna fick frågan hur de kommit att engagera sig för rätten till dödshjälp. Så gott som alla svarade att det var efter att ha bevittnat anhörigas plågsamma dödskamp. Flera berättade att de hade lovat sin make, sin mor, sin far att arbeta för att andra skulle få den rätt att själva besluta över sin död som de förvägrats.

En av deltagarna från Island var född i Schweiz. Hon berättade att hon följt med sin dödssjuke make till Dignitas och lovat honom att arbeta för att motsvarande möjligheter skulle införas i hans hemland. Palliativläkaren Juha Hänninen från Finland, som i motsats till sina svenska kollegor ändrat åsikt om rätten till dödshjälp, talade om den hybris som låg bakom hans eget tidigare motstånd.

Det har gått nästan nio år sedan jag själv vaknade upp på Danderyds sjukhus efter vad som var tänkt att bli en enkel rutinoperation för ett ärrbrock. Men när kirurgen öppnade buken hittade han i stället en stor cancertumör, som råkade punkteras under operationen så att cellerna spreds. En mer erfaren kirurg kapade en stor del av min tjocktarm och sydde ihop de återstående delarna, och ett par timmar senare vaknade jag upp ur narkosen och fick veta vad som hänt.

Två saker visste jag genast: jag tänkte göra allt jag kunde för att överleva och om möjligt bli frisk igen. Men om det misslyckades och det enda som återstod var en plågsam sista tid med alla de fasor som kan karakterisera slutstadiet av en sjukdom som min – då ville jag ha möjlighet att själv bestämma när det var dags att ta farväl.

Men se det kunde jag inte själv besluta om. Ty när du drabbas av en kanske dödlig sjukdom är det inte bara din hälsa du mister utan också ditt självbestämmande. Som svensk kvinna har jag haft en internationellt sett avundsvärd möjlighet att själv besluta över avgörande val i mitt liv. Men inför detta sista viktiga val var jag plötsligt omyndigförklarad.

Under de följande femton månaderna gick jag igenom ytterligare tre stora bukoperationer och en cellgiftsbehandling. Men det som plågade mig mest under den tiden var inte de tuffa behandlingarna utan alla meningslösa timmar jag tillbringade med att grubbla på vad jag skulle göra om behandlingarna misslyckades och bara en plågsam dödsprocess återstod.

Sedan dess har jag skrivit en bok om rätten till dödshjälp och är medlem i RTVD:s styrelse. Och jag har lärt känna människor som är villiga att hjälpa mig om jag skulle behöva det. För det är med dödshjälpsfrågan som det var med aborterna på den gamla dåliga tiden: du måste känna eller åtminstone känna till någon. Det var ju inte de fina flickorna som behövde ta till strumpstickor eller gå till bakgårdsabortörer eller ens resa till Polen, och läkarna själva ligger ju sällan och ruttnar bort under fasansfulla plågor. De vet vad de ska ta och har tillgång till det. Samma hyckleri nu som då.

Min nu långa förtrogenhet med min egen dödlighet har gett mig möjlighet att betona något som jag tycker saknats i den svenska dödshjälpsdebatten, nämligen att det inte alls bara handlar om den allra sista tiden utan i väl så hög grad om den ganska långa tid som många i dag kan leva och leva ganska gott trots en dödlig sjukdom. I delstaten Oregon i USA säger man i dag, med 25 års erfarenhet, att den kanske viktigaste effekten av deras Death with Dignity Act är den sinnesfrid den skänker människor som aldrig kommer att använda den men som vet att den finns om de skulle behöva den.

Anhöriga till människor som utnyttjat möjligheten att själva bestämma över sin död vittnar om hur fint det var att ta farväl av sin far eller maka eller vän medan de ännu var sig själva. ”Peace and comfort filled the room” skriver en änka. Många vittnar också om hur deras anhöriga förvandlades när de visste att de själva hade kontrollen: de tog kontakt med gamla vänner, passade på att en sista gång göra något de tyckte om, kort sagt levde.

Eftersom jag numera vet att jag kan få hjälp om jag behöver det tänker jag sällan på min sjukdom, men jag har lagt ner mycket tid och arbete på att försöka få till stånd en ändring av den officiella svenska hållningen som totalt strider mot vad svenska folket anser och enligt min åsikt även mot både förnuft och barmhärtighet.

Coronaepidemin har också visat på hyckleriet i denna officiella inställning. Den enda regel som tycks gälla är att patienten absolut inte ska få bestämma. Den dödssjuka människa som i likhet med den ALS-drabbade Per Maritz omöjligt kan ”välja livet” hur gärna hon än vill bör inte få hjälp att slippa den sista tidens plågor, ty då hotas människovärdet och förtroendet för läkarkåren och Hippokrates stiger upp ur sin grav.

Samtidigt har åtskilliga personer som inte alls velat dö och som skulle ha överlevt med ganska enkla behandlingar kollektivt dömts till döden utan att ha blivit tillfrågade om vad de önskade. Några har räddats tack vare protester från starka anhöriga.

Och begreppet ”palliativ vård” har fått en ny innebörd. Det handlar inte längre om kärleksfulla insatser för att göra den sista tiden lättare för den som ska dö utan om en ensam död i ett stängt rum.

En majoritet av de politiska partierna säger nej till och med till en utredning om rätten till dödshjälp. Kanske vill de inte veta hur det faktiskt står till. In Sweden.

Läs mer:

”Frivillig dödhjälp är en mänsklig rättighet”