Tre korta scener från de senaste dagarnas SXSW, festivalen som är ett nav för samtalet om innovation och digital utveckling:

Ett: Ropen från publiken skallar högt och taktfast som om man vore på ett Trumprally: ”Break them up! Break them up!” Det syftar på det allt vanligare kravet att tvinga jättar som Facebook, Amazon och Google att styckas och sälja av delar av sin verksamhet, för att dämpa deras dominans. Men de hörs inte från någon extern aktivistgrupp, utan på ett seminarium ordnat av The Verge, en av de mest initierade techsajterna.

Två: På ett seminarium om fejknyheter reser sig en journalist upp och berättar om den våg av hat han och hans familj utsatts för efter att han rapporterat om terrordåd i Europa. Han frågar Facebooks representant i panelen varför de inte tar sitt ansvar. Svaret, som inte är mycket till svar, dränks i en lång stående ovation till frågeställaren.

Tre: Massachusettssenatorn Elizabeth Warren, som såg till att debatten om it-jättarna eskalerade i veckan med sitt krav på att bolagen ska styckas, har köpt annonsplats på Facebook för att sprida budskapet. Men annonserna stoppas: de anses bryta mot Facebooks regler, eftersom hon använder bolagets logotyp. Så småningom tvingas bolaget backa och be om ursäkt, men då har Warren redan fått fram sin poäng: den dominerande positionen kan användas för att strypa mångfalden, på alla sätt.

Den samlade bilden är tydlig: ingen här gråter några tårar för it-jättarnas skull. De har blivit för stora, de riskerar att dränka den kreativitet, innovationsförmåga och tillväxt som alla utvecklare och start-up-bolag här drömmer om. Deras tillväxt tycks inte ha någon gräns: inte minst Amazon är på väg att krossa bransch efter bransch, i en allt ojämnare kamp. Men framför allt: de har agerat arrogant och skadat förtroendet hos allmänheten, på ett sätt som kan vara irreparabelt.

Den som bäst fångar upp detta missnöje från insidan av it-branschen är Roger McNamee. Han är en veteran bland Silicon Valleys riskkapitalister och hade under många år en nära koppling till Facebooks grundare Mark Zuckerberg och fungerade som en av hans externa rådgivare. Han blev också delägare i Facebook 2012 genom sitt bolag Elevation.

Men inför presidentvalet 2016 började McNamee bli varse om att allt inte stod rätt till på plattformen. Han slog larm till Zuckerberg och vd Sheryl Sandberg om att han var orolig över utvecklingen: hur filterbubblorna började växa sig allt starkare och hur populistiska och virala sidor ökade explosivt. I ett långt PM till de båda cheferna uttryckte han sin oro över vad plattformens algoritmer, annonsmodell och automatisering hade lett till.

Svaret uteblev. Men McNamee gav sig inte. Han tog kontakt med andra kritiska röster, som förre Google-designern Tristan Harris och blev en allt mer högljudd kritiker av hur it-jättarna skapat plattformar med enorm makt över folks vardag, men utan etiken för att hantera den maktpositionen.

I boken ”Zucked - Waking up to the Facebook catastrophe” (Harper Collins) skildrar McNamee vad det är som har hänt - och vad som måste göras för att bryta dominansen. Från scenen i Austin, på SXSW, avslöjar han att han haft kontakt med senator Warren och att han tycker att hennes förslag om att tvinga fram en styckning av IT-jättar som Facebook, Google och Amazon är ”lysande”.

McNamee efterlyser en bred debatt inför valet 2020 om huruvida det ska vara lagligt att handskas med användardata på det sätt Facebook gjort. Med en effektiv punchline säger han att det inte handlar om ”right or left”, utan om ”right or wrong”.

Rätt mot fel, det borde vara lätt att välja. Men det är det inte. Drastiskt konkurrensbegränsande åtgärder eller lagförslag om inskränkningar för att skydda användardata låter ofta bra i den politiska retoriken, men är extremt svåra att genomföra på ett genomtänkt sätt.

Jag pratar med framtidsforskaren Amy Webb, som totalsågar Warren och McNamees förslag eftersom lagstiftarna alltid kommer att ligga flera steg efter teknikutvecklingen. Hon förespråkar i stället konkurrensstimulerande åtgärder och ekonomiska incitament som gynnar bolag som respekterar personlig integritet och är transparenta. En liknande väg pekar bolaget Foursquares grundare Dennis Crowley på när jag träffar honom: det är upp till varje bolag att visa att de kan agera etiskt – och till exempel inte använda all användardata – och sedan är det upp till konsumenterna att välja bolag som vinner deras förtroende.

Problemet är att det knappt längre finns några alternativ kvar, när till exempel Facebook, What's App och Instagram helt integrerar sina tjänster. Konkurrensen är till stor del redan satt ur spel.

Därför måste blickarna återigen vändas in mot it-jättarna själva: vad blir deras svar på kritiken? Det räcker inte med att tala om vikten av ”privacy”,som Zuckerberg gör i sitt senaste långa Facebookinlägg. ”Privacy is dead”, står på det på den första bilden Amy Webb presenterar på sin dragning.

Frågan är därför vad Facebook och övriga jättar på riktigt tänker göra åt det – och hur de kan öppna upp för mer konkurrens.