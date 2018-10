Ingen har kunnat hejda tron på spöken och vålnader

1. Det fanns ett hus i Aten, som stod övergivet. Om man vågade sig in där om nätterna kunde man höra klirrandet av järn, och rasslet av kedjor, först långt borta, sedan nära. Flydde man inte kunde man få se det fasansfulla spöket – en gammal, utmärglad och vanställd man med långt skägg och stripigt hår. På benen hade han fotbojor, och på handlederna kedjor som han lyfte högt och skakade. De som tidigare hade bott där hölls ”vakna av skräck under tröstlösa, hemska nätter” innan flera av dem blev sjuka och dog.

Huset blev därför stående tomt. Men så kom den stoiske filosofen Athenodorus till staden. Han trotsade alla varningar och flyttade in. Och när sedan vålnaden närmade sig honom lät han sig inte skrämmas, utan höjde bara en hand som för att be spöket att vänta en stund – och satt oberörd kvar och skrev.

Liksom kuvad av Athenodorus stoiska orubblighet visade sig den döde inte vara så farlig. I stället vinkade vålnaden åt honom att följa med ut på gården, där spöket markerade en särskild punkt på marken innan det upplöstes i tomma intet. Dagen därpå lät filosofen gräva upp platsen, och hittade den dödes kvarlevor, insnärjda i rostiga kedjor. Efter en ordentlig begravning var hemsökelsen över. Den döde kunde äntligen vila i frid.

Denna berättelse skrevs ned redan kring år 100 e Kr, av den romerska författaren Plinius den yngre, och är därmed nästan två tusen år gammal. Den är också en av antikens mest kända berättelser om spöken, vålnader och hemsökta hus och har stått modell för oräkneliga andra, långt in i vår tid. Men den är intressant också av ett annat skäl. Plinius återberättar den i ett brev till en bildad vän och undrar: kan detta vara sant? Finns det verkligen spöken?

Att han över huvud taget grubblade över saken kan verka förvånande. Var det inte så att ”människor förr” levde i en värld där man tog för givet att alla slags osynliga väsen rörde sig runt omkring dem – demoner, gudar, spöken?

Men det fanns också sådana som Plinius den yngre som undrade: finns verkligen spöken?

Nej, faktiskt inte. Under antiken fanns också tvivlare och skeptiker. Inte alla förstås. Enligt folktron kunde döda människors själar återkomma till de levande och visa sig i många former och skepnader. Vissa sades trösta, andra skrämma, vissa varnade och andra var livsfarliga. I Rom fanns dessutom en organiserad förfaderskult, en tillbedjan av släktingar som en gång levt, de så kallade ”manes”. Dessa firades med fester i februari och maj varje år, då man bland annat gick till gravplatserna för att äta och dricka och minnas de döda.

Men det fanns också sådana som Plinius den yngre som undrade: finns verkligen spöken? Eller är de bara ”rena skenbilder” som tar gestalt i vår skräckfyllda fantasi? Andra var kategoriska och hånfulla i sitt avfärdande av sådana föreställningar, och kallade den ”tom vidskepelse”, superstitio vano. Plinius den yngres farbror, därför känd som Plinius den äldre, var en av dem. I sin klassiska skrift ”Naturhistoria”, ett försök att i 37 band sammanfatta hela den antika världens vetande, förklarade han rakt av att sådana som trodde på en själ som levde vidare efter döden ägnade sig åt ”önsketänkande”, deras ord var ”barnsligt pladder”.

Särskilt skrattretande var de trollkarlar som påstod sig kunna tala med de dödas andar. Ett av de löjligaste exemplen var enligt honom en man vid namn Apion, som sade sig ha kallat fram Homeros spöke, för att få svar på den redan vid den här tiden klassiska frågan om vem som egentligen skrev Iliaden och Odysséen. Apion hade helt enkelt ställt den till Homeros själv. Vem är du egentligen och var kommer du ifrån? Men Apion vågade aldrig berätta vad Homeros svarade, skriver Plinius menande.

Så både dessa Plinius symboliserar något tidlöst: hur tron och tvivlet på fenomen som spöken, vålnader och andar har varit levande genom historien. Övertygelsen och skepsisen har befunnit sig i ständig kamp med varandra.

Foto: IBL

2. Spöken finns inte. Det var Augustinus, den store kyrkofadern, helt övertygad om 300 år senare. Den kristna kyrkan hade tagit makten över människors själar, och de ville göra upp med gamla föreställningar. Tanken på att de dödas andar kan komma tillbaka till världen och visa sig för folk – det luktade alltför mycket av hedendom. Att samlas vid de dödas gravar för att dela mat och dryck med dem var heller inte acceptabelt.

År 421 e Kr skrev Augustinus boken ”De cura pro mortuis gerenda” (ungefär ”Om vård av de döda”) där han anslöt sig till vad Jesus en gång sa – att det finns ”en avgrund” mellan de levande och de döda.

Spöken var däremot en vidskepelse som människor måste lära sig att sluta tro på.

Men Augustinus hade också ett högst personligt argument för sin övertygelse om att de döda inte kunde återvända från den andra sidan. Hade de kunnat göra det skulle hans mor Monika ha kommit tillbaka för att hälsa på honom – så mycket som hon älskade honom.

Så spöken kunde inte finnas. Om människor ändå tyckte sig se personer som de visste inte längre var i livet, så var det bara bilder i deras hjärnor, skickade till dem av helgon eller änglar – eller av Satans tjänare, demonerna.

För Djävulen var en verksam kraft i världen. Spöken var däremot en vidskepelse som människor måste lära sig att sluta tro på.

3. En dag, 600 år senare, fick Odilo, abbot i klosterkyrkan i Cluny, ledare för benediktinorden, höra en historia som fascinerade honom. En eremit som bodde intill vulkanen Etna på Sicilien hade en natt råkat höra ett par demoner inuti elden och röken, som klagade över att de knappt hann börja plåga människornas förtappade själar, förrän de befriades från syndastraffet av alla själamässor, allmosor och böner som de sörjande bad för de döda.

Berättelsen gav Odilo en idé. Borde man inte införa en särskild helgdag där man ägnade sig åt att be enbart för de dödas skull? Sedan länge hade kyrkan firat ”alla helgons dag” den första november varje år. Kanske kunde den nya firas dagen därpå, den 2 november?

Kort och gott: den nya doktrinen sade att de döda mycket väl kan visa sig i världen, men bara för att vittna om Guds sanning.

Och så blev det. ”Alla själars dag” infördes, någon gång kring år 1030, och blev snabbt oerhört populär och spreds i hela Europa.

Vid det laget hade kyrkan sedan länge övergivit sitt motstånd mot idén om dödas återkomst. Människor envisades ju med att tro på spöken, och med att se dem. Så Augustinus och hans gamla lära fick maka på sig. Kunde man inte få folk att sluta tro på ett fenomen, fick man i stället lite varsamt justera det så att det i varje fall blev hyfsat rätt. Kort och gott: den nya doktrinen sade att de döda mycket väl kan visa sig i världen, men bara för att vittna om Guds sanning. Och i synnerhet för att berätta om skärselden, mellanstationen på den andra sidan, där alla människor plågades för fel som de begått medan de levde. Genom att andarna uppmanade de levande att be för dem, så uppmuntrades de också att skänka allmosor och att betala präster och munkar för själamässor över de döda.

De återvändande andarna var helt enkelt på väg att bli en del av den katolska kyrkans ekonomiska maskineri, en del av det intrikata system som medeltidshistorikern Jean-Claude Schmitt kallat ”själens bokföring”.

Men det var inte hela sanningen. Kyrkan talade om de relativt skötsamma, kontrollerade eller ska man säga ”tama” andarna; sådana som i grunden vill människorna väl. De farliga, skrämmande varelserna fanns också kvar därute. Bortom kyrkans kontroll, men fullt levande i folktron.

Särskilt märktes detta i nyligen kristnade trakter, som norra Europa. Där berättade man gärna hårresande historier om vad som kunde hända efter döden. På Island talades om ”draugar”, elaka män som när de hade avlidit tog sig upp ur sina gravar för att med sina egna händer dräpa de levande. En särskilt brutal draug var Torolv Haltfot, som efter döden samlade en skara gengångare omkring sig. Alla som han tagit livet av återuppstod, och tvingades vandra med honom under de kalla och mörka vinternätterna.

4. Martin Luther satt vid sitt skrivbord i staden Coburg – året hade blivit 1530 – och var fullt upptagen med att sammanställa ännu en anklagelseskrift mot den katolska kyrkan. Högst upp bland de 114 punkterna kom avlatsbreven, att man kunde betala kyrkan för att befrias från syndastraff. Det var och förblev det mest motbjudande av alla motbjudande ting som kyrkan ägnade sig åt, enligt den upprörde reformatorn.

Men redan på femte plats kom ett annat fenomen – ”poltergeists”. Ordet, som betyder ”bullersamma andar”, användes för första gången av just Martin Luther, långt innan det blev en etablerad del av den övernaturliga vokabulären.

Luther själv trodde inte på spöken, och var upprörd över att den katolska kyrkan lurade folk att göra det. Han motiverade sin övertygelse genom att gå tillbaka till den tidiga kyrkans lära som sa att de inte finns. Eller, i varje fall, att när människor såg spöken såg de inte verkliga människors själar, utan djävulens bländverk. Martin Luthers lära blev dominerande i den protestantiska världen. Under lång tid framöver kom präster att envist att föra ut budskapet: om människor tyckte sig möta spöken eller andar så var det i själva verket bara Djävulen själv som försökte lura dem.

Shakespeares dubbelhet kan ses som en utmärkt illustration av hans samtids vacklande syn på vad spöken och vålnader egentligen är.

Dessa uppfattningar spreds, men mötte också motstånd. De olika synsätten, det gamla och det nya, bröts mot varandra. Det syns till exempel i en av världslitteraturens mest kända spökscener, i William Shakespeares ”Hamlet”, skriven kring år 1600. När Hamlet får se sin fars vålnad frågar han sig genast om det är ”en ängel eller ond demon”, om vålnaden är ”omvärvd av himmelsk väldoft eller svavel”. Han reagerar alltså helt i enlighet med den rätta lutherska läran, genom att se spöket som antingen ett sändebud från Gud eller Djävulen.

När vålnaden själv får ordet låter det som den äldre, katolska uppfattningen. Faderns spöke säger att han inte har tid att tala längre för att han snart måste återvända till ”skärseldens plågor”.

Shakespeares dubbelhet kan ses som en utmärkt illustration av hans samtids vacklande syn på vad spöken och vålnader egentligen är: de levande hade precis fått lära sig att sådant måste vara djävulens bländverk, medan de döda själva ännu inte hunnit ta del av samma information.

5. År 1750 fattade den brittiske fysikern och kemisten Peter Shaw pennan. Han var optimist. En ny tid hade kommit. Förstånd och vetenskap höll på att driva bort människors vidskepelser och förvirring. Ingen trodde längre på häxor, på älvor och vättar, på tomtar och troll. Inga uppdaterade människor i varje fall. Bara året innan hade författaren Henry Fielding i romanen ”Tom Jones” slagit fast att ”de enda övernaturliga aktörer som är tillåtna för oss moderna är spöken”.

Men Peter Shaw gick ett steg längre. Han var övertygad om att även vålnaderna hade avskaffats en gång för alla: ”En bättre naturvetenskap har tystat dessa andar och lugnat våra kyrkogårdar, platserna där de bortgångnas spöken förr brukade trivas och trängas, som råttor i en källare”.

6. I slutet av mars år 1848 började systrarna Fox – elvaåriga Kate och fjortonåriga Maggie – höra knackningar i väggarna. Snart blev de själva och omgivningen överens om vad det hela berodde på: det var en död man som hörde av sig, för att berätta om sitt sorgliga öde. Han hade mördats, och begravts i husets källare.

Det hela väckte enorm uppmärksamhet, inte minst eftersom det visar sig att de två – de fantastiska systrarna Fox! – också kunde tala med alla möjliga andar efter döda människor.

De blev ett fenomen. Människor strömmade till för att få tala med avlidna nära och kära. Den märkliga rörelsen ”spiritismen” var född, och kom snart att fungera som en slags religion. Men det var en religion med en ny grundton. Själva sade de som hade kontakt med andra sidan, ”medierna”, att det inte handlade om något övernaturligt, utan något absolut sant och vetenskapligt säkerställt. Invändningar av det slag som vetenskapsmannen Peter Shaw lade fram ett århundrade tidigare var helt enkelt överspelade.

”Det kristendomen alltid har påstått, det bevisar spiritismen”, kunde man höra människor säga.

Vid det laget hade spiritismen redan börjat möta hårt motstånd.

Den nya rörelsen spred sig över världen. Ett starkt men hemligt fäste fick den på Kungliga biblioteket i Stockholm, där överbibliotekarien Gustaf Edvard Klemming blev övertygad om andevärldens verklighet. På 1870-talet fick han en lärjunge, i form av August Strindberg, nyanländ från studierna i Uppsala. Av handlingar från denna tid framgår att Strindberg lånade ett stort antal spiritistiska böcker och även deltog i ”mediumistiska upplevelser”. Grunden lades därmed för det långvariga intresse för det esoteriska och ockulta, som kom att prägla hans författarskap. ”Som jag för närvarande ej kan ha någon full tro på Gud, så tror jag på spöken; detta skall distrahera mig eller göra mig galen”, skrev den då 22-årige August Strindberg år 1872.

Vid det laget hade spiritismen redan börjat möta hårt motstånd. Kritiken kom från officiellt kyrkohåll – den katolska kyrkan talade om svartkonst – men också från vetenskapsmän som tog sig an utmaningen och undersökte om saken verkligen en gång för alla var avgjord: Hade människan en själ som levde vidare efter döden, och kunde den i så fall återvända till de levandes värld?

Bevisen visade sig vara minst sagt skakiga. Och inte blev spiritismens sak starkare när systrarna Kate och Maggie Fox år 1882 berättade sanningen: de hade hittat på allt! Först genom att dunka ett äpple i golvet. Sedan genom att knäcka med tår och fingrar för att härma knackningar i väggen. Det hade börjat som ett skämt, men spårade ur. De var ledsna för det, men kunde inte låtsas längre: spiritismen var lögn, ”en humbug från början till slut”.

7. Nästan två tusen år har nu gått sedan Plinius den yngre skrev om det hemsökta huset i Aten. Drygt tusen år har gått sedan abboten Odilo hittade på ”Alla själars dag”, och bidrog till att skapa en av de tre helgdagar som enligt den äldre kyrkan skulle ägnas åt att minnas de döda – allhelgonaafton, allhelgonadagen och de döda själarnas dag.

I dag har de alla svepts in i ett svart moln av halloweenfirande, inspirerat av amerikansk populärkultur. Men under ytan finns den uråldriga traditionen kvar – önskan att minnas och kanske till och med möta de döda. Och samtidigt rädslan för vad ett sådant möte skulle innebära. Kärleken och saknaden, men också rädslan för döden och äcklet vid tanken på de dödas förmultnande kroppar.

Och exakt 150 år efter systrarna Fox lever spiritismen vidare, i de vardagliga seanser som i dag genomförs runt om i länder som Sverige. Där man får tröst och hopp om ett ljusare liv efter detta.

Spöktron har helt enkelt visat sig vara oerhört motståndskraftig.

En bit in på 2000-talet kan en sak konstateras: den urgamla spöktron lever vidare. I undersökningar säger ungefär 20 procent av alla svenskar, i ett av världens mest sekulära länder, att de är övertygade om att de dödas andar kan visa sig för de levande. 14 procent säger sig själva ha varit med som sådana möten.

Spöktron har helt enkelt visat sig vara oerhört motståndskraftig. Den har klarat av angrepp från såväl den kristna kyrkan som upplysningstidens vetenskapsmän. Kanske beror det på att döden i grunden är så ofattbar, och vårt behov av tröst så oändligt – och att längtan efter de som dött är så stark att man vill att de ska kunna visa sig i världen, i vilken skepnad det än må vara.

Vissa menar att det faktum att Plinius den yngres fråga om i fall spöken finns aldrig blivit säkert besvarad, är ett tecken på att de existerar. Andra skakar på huvudet och säger att man bör leta efter svaret på annat håll. Som läkaren George Miller Beard uttryckte saken redan på 1870-talet: ”Det är inte våra hus som är hemsökta, utan våra hjärnor”. Litteratur Debbie Felton ”Haunted Greece and Rome” (1999) Jean-Claude Schmitt ”Ghosts in the middle ages” (1999) Owen Davies ”The Haunted: A social history of ghosts” (2007)

Magnus Västerbro är journalist och författare, senast till Augustprisnominerade ”Svälten. Hungeråren som formade Sverige”. Tidigare har han bland annat gett ut ”101 historiska händelser: en annorlunda världshistoria" och ”Pestens år: Döden i Stockholm". Han arbetar för närvarande på en bok om spöktrons historia.