Ingen sorg för pojkrummets förlorare

I Steven Spielbergs bioaktuella äventyrsdystopi ”Ready player one” måste den vinnande gamern Wade släppa taget om spelkontrollen. Filmen utspelar sig i en mörk framtid som domineras av kicksökande i en virtuell verklighet, men i slutändan krävs det att Wade vågar leva i köttvärlden för att få kyssa den vackra flickan.

Kanske speglar hans mognadsresa en hel grabbgenerations längtan efter mening bortom den sista bossen. ”Ready player one” kan betraktas som ett slags självhjälpsfilm, men det är också ett pojkäventyr som utspelar sig mot en fond av kvinnohat.

Författaren Ernest Cline skrev romanförlagan till ”Ready player one” några år innan den antifeministiska backlashen slog in över den amerikanska datorspelskulturen 2014. Under det så kallade gamergate attackerades kvinnor på nätet under förevändning att politisk korrekthet dödar spelglädjen. Snart utvecklade sig gamergate till ett kulturkrig by proxy där olika slags reaktionära tangentbordsriddare gjorde gemensam sak, med feminism och identitetspolitik som främsta måltavlor.

Hanna Fahl: Nördkulturen var prototypen till ”alt right”-rörelsen

Det har redan skrivits spaltmeter om hur denna spretiga nätrörelse gjorde väsen av sig under den amerikanska presidentkampanjen, effektivt underblåst av althögerns strateger med utstuderade provokationer. ”Let’s party like it’s 1933”, skålade frontfiguren Richard Spencer inför journalisterna på en konferens under valrörelsen. Dylika nazireferenser är också legio i den färgglada bildkulturen som frodas på forum som 4chan.

Fenomen som dessa har en tydlig bismak av instängda pojkrum, men nu syns allt fler tecken på att den unga trollhögern vill växa upp till män som tål dagens ljus.

Bilden av pojkrummet som både fort och fängelse återkommer i ”Ready player one”. Filmen är ett frosseri för fanboys, med referenser till alla möjliga filmer och spel, som samtidigt poängterar att det kan bli för mycket av det goda. Den gamle vise mannen i filmen är en populärkulturell profet som betonar vikten av att begränsa hemmasittandet.

Så hur uppfostrar vi egentligen unga män? Inte minst efter en vinter präglad av #metoo finns det nu en levande diskussion om giftig maskulinitet. Ett av sina mest extrema uttryck fick den i förra veckan, då den 25-årige Alek Minassian körde in i en folkmassa i Toronto och dödade tio personer. Strax före dådet skrev han om det så kallade ”Incel-upproret” på Facebook och hyllade ”övergentleman Elliot Rodger”. ”Incel” står för någon som lever i ofrivilligt celibat. Rodgers var en 22-åring som 2014 mördade sex personer som hämnd på kvinnor som avvisat honom.

Det är alltså svårt att inte se mansrollen som ett samhällsproblem i vår tid. Och det kanske är här som psykologprofessorn Jordan B. Peterson från Kanada träder in på scenen. Peterson vänder sig till dem som inte tilltalas utan snarare tilldelas skurkrollen i dagens sociala rättviserörelser. Han ser sig själv som en räddare i nöden för förvirrade unga män med en längtan efter ideal och vill guida dem från nihilism till ett liv i dygd. Peterson är kritisk mot överdrivet datorspelande. Han betraktar istället själva livet som ett storslaget drama där vi spelar huvudrollen.

Med bästsäljaren ”12 rules for life: An antidote to chaos”, som kommer på svenska i maj på Mondial förlag, har han skapat en instruktionsmanual för vinnare. Boken varvar kostråd och bondförnuft med lärdomar från bibeln och djurriket.

Läs mer: Jacob Lundström om näthat och trollhumor

Peterson har blivit minst lika idoliserad tack vare sin Youtubekanal samt andra virala klipp där han exempelvis avfärdar transpersoners krav på könsneutrala pronomen. ”Watch as Jordan Peterson DESTROYS Transgenderism with FACTS”, ”Jordan Peterson Reality Checks A Woman On The #MeToo Movement” och ”Those 7 Times Jordan Peterson Went Beast Mode” är tre typiska titlar. Han har fått rollen som trollens egen akademiskt meriterade torped.

Den kanadensiske psykologen ger också understöd till nätmobben bakom gamergate – kaoset i bokens undertitel är nämligen kvinnligt. Så här skriver Peterson: ”Order and chaos are the yang and yin of the famous Taoist symbol: two serpents, head to tail. Order is the white, masculine serpent; Chaos, its black, feminine counterpart.” Han skulle säkert protestera mot anklagelsen att han håller kvinnor ansvariga för männens vilsenhet, men hans symboliska slutsatser har en tydlig slagsida.

Även om Peterson kallar sig själv både antitotalitär och klassiskt liberal påminner han mest om en konservativ ordningsman. Med psykiatern och mystikern Carl Jung som förebild analyserar Peterson arketyper med utgångspunkt i olika myter, som ska erbjuda vägledning för människor även på 2000-talet. Han varnar att pådyvlad feminism osäkrar uråldriga hierarkier. Inte undra på att han liknar Disneys ”Frost”, som slutar i systerlig förening istället för heterosexuell triumf, vid politisk propaganda.

”Ready player one” framstår som en progressiv pamflett i jämförelse med Petersons noja.

Till skillnad från althögern manar dock inte Peterson till näthat utan självförbättring. ”Toughen up, you wiesel”, som det heter i en av bokens rubriker. I dag är 70 procent av självhjälpskonsumenterna kvinnor, vilket ekonomerna Carl Cederström och André Spicer konstaterar i sin nya bok ”Den vilda jakten på ett bättre jag”. Med tanke på branschens miljardomsättning finns det alltså en eftersläpande målgrupp som det går att tjäna pengar på.

Även tidigare generationers män har försökt ändra sina liv, eller åtminstone vinna vänner och påverka sin omgivning, men självhjälp är fortfarande kvinnligt kodat. Om det inbundna mansidealet uppmuntrar oss att inte klaga eller gnälla, utan hellre uthärda motgångar i tysthet, är kanske hjälpsökande ett steg i rätt riktning.

Peterson kritiserar offermentalitet bland kvinnor, och inte minst transpersoner, men betraktar samtidigt unga män som offer för samhällsutvecklingen. Och en av anledningarna till hans popularitet är att han faktiskt har ett case. Det saknas inte tecken i tiden på att det går dåligt för män. Pojkar får sämre betyg än flickor i skolan och halkar efter i högre studier samtidigt som män oftare saknar nära vänner och har högre självmordstal än kvinnor. Jo, det finns till och med exempel på kvinnligt inflytande i spel- och filmbranschen.

Som självhjälpsguru må Jordan B. Peterson vara en apart figur, som insisterar på att livet består av lidande snarare än jakten på lycka, men han erbjuder ändå en genretypisk återvändsgränd. Samtidigt som ”12 rules for life” tycks svara på hjälpropen i diverse nätforum, uppmuntrar den sina läsare att förlita sig på sig själva. Boken är lika delar uppfordrande mandomsprov och betryggande läsning för unga män. Peterson försäkrar den manliga publiken att det går att återerövra – den arketypiskt korrekta – platsen överst i hierarkin. Studier av dejtingsajter har visat att kvinnor söker män med högre status och därför blir ju alla glada i slutändan, påpekar exempelvis professorn.

Därför: Attrahera andra människor genom din heroiska individualism! Han uppmanar läsaren att gå med ryggen rak, precis som revirstridande humrar på havets botten. Bakom Petersons självhjälpsguide finns en oförlåtande socialdarwinism. ”Compassion is a vice”. Krav på samhällsförändring är för suckers. "Set your house in perfect order before you criticize the world”.

I ett triumfatoriskt ögonblick i ”Ready player one” dånar ”Also sprach Zarathustra” på ljudspåret. Det är kanske inte meningen att publiken ska tänka på Friedrich Nietzsche, vars skrift inspirerade Richard Strauss musik. Som med allt annat i filmen rör det sig om en tom populärkulturell referens och stycket ifråga är ett av filmhistoriens mest återanvända.

Jordan B. Peterson vill däremot blåsa liv i myternas mening. Nietzsche är en av hans filosofiska husgudar och i en av sina hundratals Youtubevideor citerar han gillande hur Zarathustra avfärdar strävan efter jämlikhet som godhetssignalering: ”I likhetens predikare, vanmaktens tyrannvansinne skriar sålunda ut ur eder efter 'likhet'.” Själv presenterar Peterson ett övermänniskoideal för 2000-talet där starkast vilja vinner.

Att Nietzsche skrev ”Så talade Zarathustra” i slutet av 1800-talet, mot bakgrund av samtidens progressiva rörelser och krav på demokrati, verkar inte bekomma Peterson. Eller hur hans egen filosofi, det maskulina botemedlet på ett förment feminiserat samhälle, samspelar med dagens auktoritära strömningar. Petersons självhjälp för män känner ingen sorg för förlorare.