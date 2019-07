Ingrid Lomfors: Är det verkligen fel att dra lärdom av historiens värsta brott?

Vad är egentligen innebörden av uttrycket ”Never again”? Denna sommar har frågan fått en politisk sprängkraft som aldrig förr. I USA demonstrerar unga judiska aktivister mot Trumps åtgärder för att stoppa flyktingar att ta sig över gränsen från Mexiko. Särskilda läger har upprättats. Den nybildade rörelsen Never again action har på bara några veckor mobiliserat kring protestaktioner i flera amerikanska städer.

Samtidigt skriver ett hundratal framträdande historiker från flera länder ett öppet brev till The United States Memorial Holocaust Museum, som den 24 juni i år deklarerade sin position i fråga om jämförelser med Förintelsen. Museets chef skriver i ett officiellt uttalande att det: ”otvetydigt tar avstånd från varje försök att jämställa Förintelsen med andra händelser, vare sig de är historiska eller samtida.” Gruppen av historiker menar att detta uttalande riskerar att inskränka den fria forskningen och därmed försvåra att lära av historien.

Den som fick ordkriget att eskalera var Alexandria Ocasio-Cortez, demokrat och ledamot av representanthuset i USA. I början av sommaren gjorde hon ett inlägg på Instagram där hon kallade flyktinglägren längs gränsen till Mexiko för ”koncentrationsläger”. Hon använder också frasen ”Never again”. Det är i det sammanhanget man ska betrakta utspelet från det statliga Förintelsemuseet i Washington, liksom historikernas öppna brev.

Är det då rätt eller fel att göra jämförelser mellan Förintelsen och andra händelser? Gränsen kan förefalla hårfin mellan att göra sig skyldig till relativisering, och att levandegöra historien för att synliggöra fenomen i vår samtid. Miljöpartiets förra språkrör Åsa Romson såg inte skillnaden när hon 2015 liknade flyktingkatastrofen på Medelhavet med Auschwitz.

Ändå går det en tydlig skiljelinje mellan att likställa och att jämföra. Förintelsen är unik och kan därför inte likställas med någon annan händelse. Men vägen som ledde fram till Förintelsen, liksom aspekter av den, kan mycket väl jämföras med andra liknande processer i vår egen tid. Hur ska vi annars lära av Förintelsen om vi inte samtidigt vågar ta avstamp i vår egen tid och de utmaningar vi just nu står inför? I princip all humanistisk forskning, såväl teoretisk som tillämpad, vilar på jämförelser, kontextualisering, analys och argumentation. Det är byggstenar i den fria forskningen. ”Med sin deklaration intar The United States Holocaust Memorial Museum en avvikande position från den allmänna utgångspunkten för studier om Förintelsen och andra folkmord. Och det gör lärandet från det förflutna nästan omöjligt”, skriver forskarna.

Sprickan mellan dessa två positioner är inte ny. I mitten av 1980-talet gjorde den israeliske psykologen och beteendevetaren Dan Bar On jämförande studier på barn till Förintelseöverlevande och barn till förövare. Han möttes av stark kritik och anklagades för att relativisera Förintelsen och kränka dess offer. Idag är hans slutsatser obestridliga inom den beteendevetenskapliga forskningen om Förintelsen.

På samma sätt använder många före detta koncentrationsläger i Tyskland Dan Bar Ons teorier i sina utbildningsprogram. Det handlar om att skapa möten och lyssna till varandras berättelser så att försoning och lärdomar kan växa fram. Även på Holocaust Educational Center på the Ghetto Fighters Museum i norra Israel används en interdialogisk pedagogik för att skapa förståelse mellan judar och araber. Det är en framgångsrik metod, men ses inte med blida ögon av den israeliska regeringen.

Jag tycker mig läsa in en underton i fördömandet av Never Again Action, liksom av Alexandra Ocasio-Cortez uttalande, som handlar mer om invandringskritik än omsorg om Förintelsens minne. I så fall blir protesterna och motprotesterna en fråga om var vi vill lägga vårt fokus och engagemang: På den tid som förflutit eller på den som är nu. Det borde vara möjligt att göra både och.