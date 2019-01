Kan man beskriva ”Instant Playhouse” som scenkonstens motsvarighet till snabbkaffe? Fem dramatiker får var sitt ämne och fyra timmar på sig att skriva ett 15 minuter långt teaterstycke. Sedan är det dags för fem olika regissörer att gestalta texten, tillsammans med skådespelare och ett produktionsteam bestående av bland annat scenograf och kostymör. Redan inom 24 timmar är dags för urpremiär, inför betalande publik.

Det är fjärde året som teaterarbetare samlas på Playhouse i Stockholm för att skapa uppiggande scenkonst i rasande tempo – intäkterna går till välgörande ändamål. Samtliga medverkande ställer upp ideellt och årets överskott skickas vidare till SOS Barnbyar.

Maria Lundqvist har nyligen avslutat sin turné med föreställningen ”Shirley Valentine” och är härnäst aktuell framför kameran i Colin Nutleys miniserie ”Bröllop, begravning och dop”. På ”Instant Playhouse" medverkar hon som regissör.

– Det kommer nog att vara intensivt och krävande. Själva processen ser ut ungefär som vanligt, men är väldigt komprimerad. Jag jobbar mest som skådespelare och har inte arbetat som regissör på det här sättet. Men jag tror att det passar mig att skapa någonting utifrån bestämda förutsättningar. Jag är fyrabarnsmamma och van vid att improvisera, göra budgetförslag och fatta känslomässiga beslut, säger Maria Lundqvist.

Nu kommer du att få en text i knät. Hur kommer du att tackla det?

– Jag har nog ett kontrollbehov till viss del, men när det gäller konst tycker jag om att förlora kontrollen. Vi ska inte ut på turné med en scenografi som måste hålla för en världsomsegling. Som regissör kommer jag att ha en tillit till skådespelare som tänkande och inkännande konstnärer, vilket faktiskt inte alla regissörer har. Vi kommer nog att skratta ganska mycket tillsammans med publiken. Jag ser det som en happening – så här blottade och sårbara men samtidigt lekfulla får man aldrig se skådespelare annars, säger Maria Lundqvist.

Bland årets frivilliga finns också bland andra skådespelaren Lia Boysen.

– Det ska bli väldigt befriande och kul att bara kasta sig in i något. Jag gör mest film och tv annars, men där får man också många gånger anpassa sig på till nya förhållanden på inspelningsplats. Så viss vana av improvisation har jag trots allt! säger Lia Boysen.

Det är första gången hon medverkar själv på scenen, men Lia Boysen berättar att hon var upprymd efter sitt eget besök på ”Instant Playhouse” 2016 och att hon längtar efter en mötesplats att ventilera sitt yrke. Hon ser det som en workshop med högt i tak.

Är det någon särskild regissör eller manusförfattare som du vill bli ihopparad med?

– Flera! Bengt Ohlsson tycker jag är en fantastisk författare. När jag var på ”Instant Playhouse” pratade vi med varandra efteråt om hur fantastiskt hela konceptet är – att vi måste hitta nya former för teatern. Jag tror att han har varit med varje år, säger Lia Boysen.

I somras spelade du ”Sommarnattens leende” på Romateatern utanför Visby. Hur annorlunda blir det här från Ingmar Bergman?

– Jag vet inte riktigt. Under fem föreställningar hade vi en igelkott som marscherade in rakt över scenen och stal all uppmärksamhet. Den lyckades göra det vid ungefär samma tidpunkt varje gång, men då gällde det ändå att hitta nya varianter för att improvisera kring den, säger Lia Boysen.