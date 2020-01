Intima men aldrig spektakulära scener på Konsthall C

Utställning ”Den fysiska världen fanns fortfarande där” Konsthall C, Hökarängen, Stockholm Visas tom 23/2 Visa mer

En märklig sak i William Gibsons på sin tid profetiska roman ”Neuromancer” är att kroppens närvaro är så stark. Att vara uppkopplad i ”cyberspace” är mödosamt och fysiskt utmattande hos Gibson, till skillnad mot andra tidiga skildringar av livet på nätet, där kroppen ofta framställs som en förlegad rest.

Jag tänker på det när jag ser utställningen ”Den fysiska världen fanns fortfarande där” på Konsthall C, sammanställd av Emily Fahlén och Asrin Haidari i curatorduon Mint. Det är osäkert vilken fysisk värld det är som ”fortfarande fanns”, men verken skildrar situationer av kroppslig närhet på olika sätt.

Intimitet människor emellan, men också mellan objekt. Som i Thale Vangens ”Natten rör sig”, små skulpturer i betong och skinn som med sina former och placeringar skapar variationer av försiktigt spänningsfyllda scenarier.

Det är också roligt att se Elis Erikssons målningar, som skiljer sig från hans mer ”upptjeftiga” textverk. ”Stunder i rosa och svart” från 1981 är snarast en rättfram kärleksskildring med två sammanslingrade kroppar.

Starkast i utställningen är David Wojnarowicz och Marion Scemamas film ”When I put my hands on your body” från 1989. Inte så mycket på grund av de explicita sexuella scenerna, som påminnelsen om den kontext filmen gjordes i: 1980-talets aidskris där samkönad kärlek systematiskt osynliggjordes och förnekades från politiskt håll, med katastrofala följder. Wojnarowicz, en av tidens viktigaste konstnärer och aktivister från New York-scenen, är fortfarande märkvärdigt lite uppmärksammad i Sverige.

Utställningen är inte så stor, men har ett lugn som ger verken plats att utveckla sina begär och stämningar utan att bli platta eller spektakulära. Den fysiska världen är politisk, men får också vara besynnerlig och obegriplig, i synnerhet i Milena Bonillas film ”The last drink is for the sun” – ett svårbeskrivbart montage om människans relation till den hallucinogena peyotekaktusen.