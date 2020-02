Iranska ”There is no evil” vann Guldbjörnen i Berlin

Det var en passande, politisk film som vann årets Guldbjörn på den 70-årsjubilerande filmfestivalen i Berlin, vars prisgala under lördagskvällen omgärdades av starka klimatprotester.

Den iranska regissören Mohammad Rasoulof, som lyckats göra filmen trots han har fått yrkesförbud i hemlandet, står bakom ett mäktigt och brett anlagt drama i fyra delar. Hans prisade ”There is no evil” kretsar kring dödstraff och de som utför de statligt sanktionerade morden, men vecklar samtidigt ut sig till en starkt filmisk appell som talar om förtryck, moral och livet under en auktoritär regim.

Bland Silverbjörnsvinnarna märks bland annat det amerikanska abortdramat ”Never Rarely Sometimes Always” (juryn stora pris) samt sydkoreanska ”The woman who ran” (regipris till Hong Sang-soo). Paula Beer fick en Silverbjörn för bästa kvinnliga huvudroll i vattenmagiska ”Undine” och Elio German vann motsvarande pris för sin roll som plågad konstnär i italienska ”Hidden away”. Roliga franska sociala medier-komediin ”Delete history” av Benoît Delépine and Gustave Kervern fick juryns specialpris.

Berlins filmfestival Den 70:e upplagan av den anrika tyska filmfestivalen, som såg dagens ljus under kalla kriget, har äger rum 20 februari till 1 mars. Årets Guldpalmsjury leddes av skådespelaren Jeremy Irons. Bland de svenska filmer som har visats märks bland annat "Sune- best man", dokumentären "Alltid Amber" och kortfilmen

